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建筑数据分析软件通常称为建筑商业智能（建筑 BI），可捕获建筑项目的实时信息，提供有关其状态和绩效的宝贵见解。随着建筑工地产生大量数据，建筑专业人员必须有效分析这些信息以提高项目成果。该软件还利用机器学习和人工智能来自动化任务，实现预测性项目管理，并主动识别和解决现场潜在问题。项目所有者、经理、工程师、工头和承包商等利益相关者可以使用该软件来确定任务的优先级、评估风险并监控项目的健康状况。虽然一些全面的施工项目管理平台包括分析功能，但独立的施工数据分析解决方案允许将收集的施工情报导入和导出到其系统中。