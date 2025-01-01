构建CRM软件 - 最热门应用

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Cronstruction CRM软件是专门为建筑专业人员设计的量身定制的客户关系管理解决方案。它简化了前景跟踪，潜在客户生成和联系管理，集中所有联系方式，并监视机会（或投标）转换为活动项目。承包商，建筑商和建筑公司使用这些CRM来确保工作并有效地管理人员信息。专业建筑CRM比通用构造的主要优点是它可以将多个出价和联系方式与单个项目相关联，增强项目管理和组织的能力。
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Jobber
getjobber.com
Jobber是一款综合业务管理应用，帮助服务行业管理日常运营任务，包括报价、调度和发票处理。
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Pro是一个为家庭服务企业提供调度、客户管理和开票等功能的综合管理工具，旨在提高运营效率。
JobTread
jobtread.com
JobTread是一款建筑项目管理软件，帮助用户从销售到项目完成，管理所有业务流程，提高组织性与利润。
Knowify
knowify.com
Knowify是为商业承包商和住宅装修者设计的管理平台，提供项目管理、成本管理、调度和集成会计功能。
FieldPulse
fieldpulse.com
FieldPulse是一款为现场服务团队设计的综合业务管理软件，提供调度、客户关系管理和财务文档等功能。
Builder Prime
builderprime.com
Builder Prime是一款综合建筑管理软件，集成了客户管理、项目管理和财务处理，旨在提高建筑行业的运营效率和客户体验。
BuildOps
buildops.com
BuildOps是一款专为商业承包商设计的综合管理软件，整合项目管理、发票、调度等功能，简化商业运营。
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio是一款现代化的建筑管理软件，帮助建筑商和承包商有效跟踪项目财务、管理任务和文档，以及团队协作。
Buildern
buildern.com
Buildern是一款住宅施工项目管理软件，专为建筑行业提供全面的项目管理解决方案，支持从售前到财务管理的各个方面。
Followup CRM
followupcrm.com
后续CRM是一款专为商业承包商设计的客户关系管理工具，帮助用户跟踪潜在客户，管理销售管道，并提供数据分析。
Estimate Rocket
estimaterocket.com
Estimate Rocket 简化了服务合同业务管理，从客户获取到付款。可管理日历、创建发票、收款，以及追踪项目进展。
247PRO
247pro.com
247PRO是一款针对承包商和装修工的估算与项目管理软件，提供定制模板、采购清单及项目成本和时间管理功能，支持云端访问。
Ingenious.Build
ingenious.build
Ingenious.Build是一个基于云的应用，集成项目财务、管理和施工管理，方便团队成员实时协作与信息共享。
Thunderbolt Pipeline
thunderboltinnovation.com
Thunderbolt Pipeline 是一个使用人工智能和机器学习的智能平台，旨在降低风险，帮助预建设团队更具竞争力地投标。
ProjectMark
projectmark.com
ProjectMark 是一款专为建筑行业设计的 CRM，帮助团队追踪机会、评估项目并协作提案，以提高业务组织性和成功率。
ConWize
conwize.io
ConWize 是一款基于云的招标管理和估算软件，帮助承包商和开发商节省时间并提高成本估算准确性，与Autodesk Construction Cloud及Procore集成。