构建CRM软件 - 最热门应用

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Cronstruction CRM软件是专门为建筑专业人员设计的量身定制的客户关系管理解决方案。它简化了前景跟踪，潜在客户生成和联系管理，集中所有联系方式，并监视机会（或投标）转换为活动项目。承包商，建筑商和建筑公司使用这些CRM来确保工作并有效地管理人员信息。专业建筑CRM比通用构造的主要优点是它可以将多个出价和联系方式与单个项目相关联，增强项目管理和组织的能力。