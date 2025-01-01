找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用程序——这是您管理应用和账户的一体化工具。在多个账户之间轻松切换，按工作流程整理应用，并访问为 Mac 和 Windows 精选的桌面应用目录。
建筑会计软件为用户提供了为建筑项目量身定制的重要财务管理工具。这些解决方案通常包括作业成本核算、工资单、应付账款和应收账款 (AP/AR)、总账和审计报告等功能。有些选项专门关注与项目相关的财务数据，而其他选项则提供对公司整体财务健康状况的更广泛的见解。 尽管与基本会计软件类似，但建筑会计软件是专门为满足建筑行业的独特需求而设计的。这些工具可以作为独立产品提供，但许多工具还包含施工估算或项目管理软件中的功能。
提交新应用
Procore
procore.com
Procore是一款建筑管理软件，帮助用户从规划到交付管理项目、资源和财务，增强沟通与合作。
JobTread
jobtread.com
JobTread是一款建筑项目管理软件，帮助用户从销售到项目完成，管理所有业务流程，提高组织性与利润。
Knowify
knowify.com
Knowify是为商业承包商和住宅装修者设计的管理平台，提供项目管理、成本管理、调度和集成会计功能。
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct是一个基于云的财务和会计平台，提供核心财务工具和实时报告，适用于各种行业的企业。
Acumatica
acumatica.com
Acumatica 是一款基于云的企业资源计划（ERP）软件，旨在帮助中小企业管理财务、库存、项目和客户关系。
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct是一款综合建筑管理软件，可用于项目管理、客户关系和会计，支持团队协作和实时项目跟踪。
Buildern
buildern.com
Buildern是一款住宅施工项目管理软件，专为建筑行业提供全面的项目管理解决方案，支持从售前到财务管理的各个方面。
buildbuild
buildbuild.io
buildbuild是一款建筑软件，旨在提高项目利润、按时完成建设，并简化例行任务，具备项目监控、合同管理和承包商付款管理等功能。
WERX
werxapp.com
WERX 应用程序提供简便的项目管理工具，帮助跟踪施工项目、预算和成本估算，并与 QuickBooks Online 实现无缝同步。
BuilderGM
buildergm.com
BuilderGM是一款云端建筑管理软件，专为小型到中型建筑商、承包商和装修工提供项目管理、预算、日程等功能。
Beam
trybeam.com
Beam帮助您管理项目财务，包括估算、开票、管理支出、预算、支付账单和加快收款，简化后端工作。
RedTeam
redteam.com
RedTeam是一款建筑管理软件，旨在帮助用户按时、安全地完成高质量项目.
KonstructIQ
konstructiq.com
KonstructIQ 是一个建筑管理软件，帮助承包商创建估算、发送发票、跟踪预算、协作和管理员工，简化项目流程。
Flashtract
flashtract.com
Flashtract是一个施工管理应用，帮助承包商和分包商高效处理账单、追踪费用及管理项目文档，提升协作和透明度。
Bauwise
bauwise.com
Bauwise是一款专为建筑公司设计的财务规划软件，帮助管理项目成本、收入和现金流，优化预算和项目管理。
Vergo
getvergo.com
Vergo是一款建筑行业的信用卡费用追踪软件，帮助会计团队自动追踪和编码不同项目的交易。
inBuild
inbuild.ai
inBuild 是一款专为建筑融资设计的工作流自动化应用，通过自动处理发票来提升房屋建筑商的收入，简化财务管理。
© 2025 WebCatalog, Inc.