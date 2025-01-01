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建筑会计软件为用户提供了为建筑项目量身定制的重要财务管理工具。这些解决方案通常包括作业成本核算、工资单、应付账款和应收账款 (AP/AR)、总账和审计报告等功能。有些选项专门关注与项目相关的财务数据，而其他选项则提供对公司整体财务健康状况的更广泛的见解。 尽管与基本会计软件类似，但建筑会计软件是专门为满足建筑行业的独特需求而设计的。这些工具可以作为独立产品提供，但许多工具还包含施工估算或项目管理软件中的功能。