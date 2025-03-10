Usercentrics

usercentrics.com

Usercentrics 是同意管理平台 (CMP) 领域的全球市场领导者。它使企业能够在网站和应用程序上收集、发出信号、管理和记录用户同意，以遵守 GDPR、电子隐私、数字市场法案、CCPA/CPRA 等全球隐私法规。所有这一切同时促进高同意率并建立与客户的信任。 Usercentrics CMP 与 Google Consent Mode 和 TCF 2.2 无缝集成，使您能够在欧盟/欧洲经济区和英国运行和展示广告活动。遵守 Google 对发布商和广告客户的要求有助于确保不间断地展示广告、转化跟踪和分析优化。 它相信在数据隐私和数据驱动的业务之间建立健康的平衡，为各种规模的企业提供解决方案。 Cookiebot CMP 是其即插即用的同意解决方案，其 App CMP 处理移动应用程序上的用户同意，Usercentrics CMP 为具有企业级自定义要求的公司提供服务，以统一从捕获到处理的同意和数据。其以用户为中心的偏好管理器可以顺利捕获和管理用户的偏好和营销权限，同时赋予他们完全控制权。 Usercentrics 帮助戴姆勒、ING 和 Telefónica 等客户实现隐私合规，活跃于 180 多个国家/地区，拥有 3,000 多个合作伙伴，每月处理超过 67 亿份同意。