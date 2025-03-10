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公司利用同意管理平台 (CMP) 正式记录和处理用户的同意偏好，然后再收集、共享或出售来自在线平台（例如采用 Cookie、嵌入式视频和其他跟踪技术的网站和应用程序）的用户数据。 CMP 工具为用户提供全面的详细信息，包括如何跟踪他们的在线活动、收集这些数据的原因以及寻求利用这些信息的特定供应商和实体。随后，CMP 使用户能够明确选择是否授予、拒绝或撤回其在线活动被列出的所有或特定实体收集、使用或营销的同意。 CMP 提供商依法有权保留用户同意数据，从而使他们能够在合法数据处理发生之前将同意信息传输给第三方，例如广告商、出版商和其他合作者。
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Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO是一款隐私导向的综合分析工具，帮助企业分析客户数据，确保数据合规，支持标签管理和客户数据整合。
Segment
segment.com
Segment是一款客户数据平台，帮助公司收集和统一第一方客户数据，简化数据收集和传输到各种工具的过程。
Termly
termly.io
Termly是一款合规性解决方案，帮助企业管理数据隐私法规，提供隐私政策生成、Cookie同意管理等工具。
CookieFirst
cookiefirst.com
CookieFirst是一个自动化的Cookie同意管理平台，帮助网站遵循国际隐私法规如GDPR和CCPA。提供同意管理、Cookie扫描和政策生成等功能。
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie脚本是一个简单易用的平台，帮助企业遵守cookie法规，管理网站cookie并让访客控制其隐私。
Didomi
didomi.io
Didomi是一款隐私同意管理平台，帮助企业管理用户数据同意，遵守全球数据保护法规，提高透明度和用户信任。
TermsFeed
termsfeed.com
术语Feed是一个合规软件，帮助企业创建和管理隐私政策、条款及条件、EULA等法律文件。
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub是一款同意管理平台，可帮助网站遵守GDPR等数据保护法规，确保用户对数据处理的清晰同意。
CHEQ
cheq.ai
CHEQ应用程序通过先进算法和实时监控，检测并阻止无效流量和恶意用户，确保数据安全和营销效果。
Osano
osano.com
Osano是一个数据隐私平台，帮助组织管理同意、数据主体权利和遵守隐私法规，简化合规流程，增强用户信任。
TrustArc
trustarc.com
TrustArc是一个隐私管理平台，帮助企业遵守数据隐私法规，提供工具管理用户同意、偏好和合规流程。
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes 是一款同意管理解决方案，用于收集和管理网站上的 cookie 同意，允许用户控制其同意偏好。
consentmanager
consentmanager.net
同意者是一款用于管理用户同意的工具，支持cookie检测、定制化同意书、偏好管理和遵守多项数据保护法规。
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO 是一款电子邮件和短信合规管理工具，提供自动化的抑制数据收集、存储和分发服务，确保遵循相关法律法规。
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy帮助企业使其网站符合GDPR、CCPA和LGPD的要求，提供行业领先的cookie同意和横幅管理解决方案。
Securiti
securiti.ai
Securiti是一款数据安全和隐私管理应用，提供数据发现、分类和监视工具，帮助组织保护敏感信息并遵守相关法规。
Monsido
monsido.com
Monsido是一个数字体验平台，提供网站可访问性、质量保证和SEO优化等工具，帮助用户提升网站性能和合规性。
Privacy1
privacyone.co
Privacy1是一款用户友好的应用程序，帮助用户有效管理个人数据，控制信息共享与访问，增强隐私保护和数据安全。
Cookie Information
cookieinformation.com
Cookie信息是一款帮助网站和应用管理用户同意的工具，确保遵守隐私法规，如GDPR和CCPA，并提供透明的数据实践。
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics 是同意管理平台 (CMP) 领域的全球市场领导者。它使企业能够在网站和应用程序上收集、发出信号、管理和记录用户同意，以遵守 GDPR、电子隐私、数字市场法案、CCPA/CPRA 等全球隐私法规。所有这一切同时促进高同意率并建立与客户的信任。 Usercentrics CMP 与 Google Consent Mode 和 TCF 2.2 无缝集成，使您能够在欧盟/欧洲经济区和英国运行和展示广告活动。遵守 Google 对发布商和广告客户的要求有助于确保不间断地展示广告、转化跟踪和分析优化。 它相信在数据隐私和数据驱动的业务之间建立健康的平衡，为各种规模的企业提供解决方案。 Cookiebot CMP 是其即插即用的同意解决方案，其 App CMP 处理移动应用程序上的用户同意，Usercentrics CMP 为具有企业级自定义要求的公司提供服务，以统一从捕获到处理的同意和数据。其以用户为中心的偏好管理器可以顺利捕获和管理用户的偏好和营销权限，同时赋予他们完全控制权。 Usercentrics 帮助戴姆勒、ING 和 Telefónica 等客户实现隐私合规，活跃于 180 多个国家/地区，拥有 3,000 多个合作伙伴，每月处理超过 67 亿份同意。
Cookiebot
cookiebot.com
Usercentrics 的 Cookiebot 同意管理平台 (CMP) 是我们为小型企业和组织提供的即插即用 SaaS。
iubenda
iubenda.com
iubenda是一款法律合规软件，帮助企业生成隐私政策和饼干合规文档，并管理用户同意，确保遵循全球隐私法规。
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO 是一款一体化解决方案，旨在帮助您遵守 GDPR 和 CCPA。它是一个同意管理平台，带有内置的、自动化的隐私政策和 cookie 政策。 TRUENDO 是一款高度自动化、灵活且可靠的软件，可以在任何网站上实施。它允许轻松管理通过 cookie、像素和脚本等工具在您的网站上收集的任何个人数据。其控制面板还允许网站管理员根据全球数据保护法规（GDPR、DSGVO、ePrivacy、CCPA 等）在几分钟内证明合规性。TRUENDO CMP 定期扫描您的网站以检测任何合规违规行为，同时阻止任何数据收集工具，直到已获得访客同意。它还根据最新立法自动调整所提供的隐私政策，确保您的网站始终合规。其一些主要功能： - 无限的页面浏览量和会话 - 集成的隐私政策和 cookie 政策 - 轻松集成且完全自动化 - 可定制：调整配色方案以适合您的网站设计 - 统计数据和见解 - 了解有关您网站流量的更多信息并改进定位目标，同时保持合规性 - 提供 31 种语言 - 网页内容可访问性指南 (WCAG) AAA 级合规性 - IAB TCF 2 认证
Dataships
dataships.io
我们的隐私中心易于设置，并为您提供合规所需的一切。
Seers
seersco.com
Seers 是领先的隐私和同意管理服务，为 100 多个国家/地区的公司提供服务。 Seers 是一家快速发展的公司，与 2019 年相比，2020 年客户数量增加了 1040%。 它在其软件即服务（SAAS）平台上开发并推出了10个基于人工智能的数字解决方案，以解决企业的数据隐私合规问题。 这些解决方案使公司能够以经济高效的方式遵守全球数据隐私法规，包括 GDPR、CCPA、PECR 和 LGPD，并保护他们免受巨额罚款（最高 1800 万英镑或年营业额的 4% - 以较高者为准）监管机构的制裁，以及声誉和业务的损失。 解决方案是： - 同意管理平台（Cookie 同意） - 数据主体请求管理 - 事件和违规管理平台 - 数据隐私影响评估 - 隐私政策和模板包 - GDPR 员工电子培训 - GDPR、PECR、网络安全审计和评估 - 隐私专家平台 Seers 市场领先的 GDPR 和 CCPA 合规解决方案备受好评，并且还可在 Wordpress、Joomla、Magento、Shopify 和 PrestaShop 等领先市场上使用。
Ketch
ketch.com
Ketch 正在重新定义人工智能时代负责任的数据使用。 Ketch 数据许可平台是新的业务技术层，可帮助品牌在每个设备、系统和第三方应用程序中收集、控制和激活经过许可的、隐私安全的数据。世界各地的品牌使用 Ketch 来简化隐私和同意操作，增加广告、数据和人工智能计划的收入，并与客户和合作伙伴建立信任 Ketch 使企业和平台能够与消费者建立信任并随着数据一起成长。 Ketch Trust 设计平台是一组协调的应用程序、基础设施和 API，可降低隐私运营的成本和复杂性，并调动负责任地收集的数据，以实现更深入的客户参与和营收增长。借助用于隐私操作的 Ketch Programmatic Privacy™，公司可以以编程方式适应快速变化的法规，同时管理风险并将运营和隐私工程成本削减 80%。借助 Ketch 数据管理，企业可以对公司的重要数据资产实现完整、动态的数据控制和智能，建立信任并为负责任的人工智能和高级数据和分析计划奠定基础。客户使用 Ketch 来消除风险、降低成本并实现数据驱动的增长。
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