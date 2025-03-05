Osano

osano.com

Osano 是一款一体化数据隐私平台，可帮助组织构建、管理和扩展其隐私计划。该平台提供了一个易于使用的解决方案，用于同意、数据主体权利、评估、供应商风险管理等，帮助组织保持合规性，增加与客户和合作伙伴的信任，并做正确的事情。借助 Osano，隐私专业人士可以在一个地方管理其完整的隐私计划，避免使用多个工具或复杂的平台以及耗时的实施，从而使组织更长时间地不合规。 Osano 的平台通过自动化复杂的合规任务来节省时间和精力，避免手动流程带来的错误和风险。同意管理自动化和主体权利自动化等功能使隐私专业人员能够专注于最重要的优先事项。隐私法规非常复杂且不断变化，要了解最新的法规变化需要专门的专业团队。 Osano 的全球隐私专家团队持续监控从新法律到数据保护机构裁决的所有隐私状况，并相应更新 Osano 的平台。 Osano 监管指南提供全球所有隐私和法律变更的摘要和行动项目，帮助您遵守 50 多个国家/地区的隐私法规并与客户和合作伙伴建立信任。与大多数提供复杂、难以使用的解决方案的隐私供应商不同，Osano 提供了一个简单直观的平台，并以业界唯一的“无罚款”为后盾。不处罚”承诺。这一承诺向客户保证，他们可以依靠该平台来保持合规，而不必担心罚款或处罚。一些世界上最值得信赖的品牌，包括 Barclays、New Relic 和 Vera Bradley，都依赖 Osano 来保护数据隐私。