同意管理平台 - 最热门应用 - 塞内加尔

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
公司利用同意管理平台 (CMP) 正式记录和处理用户的同意偏好，然后再收集、共享或出售来自在线平台（例如采用 Cookie、嵌入式视频和其他跟踪技术的网站和应用程序）的用户数据。 CMP 工具为用户提供全面的详细信息，包括如何跟踪他们的在线活动、收集这些数据的原因以及寻求利用这些信息的特定供应商和实体。随后，CMP 使用户能够明确选择是否授予、拒绝或撤回其在线活动被列出的所有或特定实体收集、使用或营销的同意。 CMP 提供商依法有权保留用户同意数据，从而使他们能够在合法数据处理发生之前将同意信息传输给第三方，例如广告商、出版商和其他合作者。
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Monsido
monsido.com
Monsido 是领先的网络治理解决方案，旨在使组织能够在其数字业务中提供卓越且包容的用户体验，并支持他们的旅程，以确保通信开放、优化和合规。 Monsido 平台包括一套完整的工具，用于网络可访问性、网站质量保证、品牌和内容合规性、用户同意管理、社交和网络内容存档等。欲了解更多信息，请访问 monsido.com。
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO 是一款一体化解决方案，旨在帮助您遵守 GDPR 和 CCPA。它是一个同意管理平台，带有内置的、自动化的隐私政策和 cookie 政策。 TRUENDO 是一款高度自动化、灵活且可靠的软件，可以在任何网站上实施。它允许轻松管理通过 cookie、像素和脚本等工具在您的网站上收集的任何个人数据。其控制面板还允许网站管理员根据全球数据保护法规（GDPR、DSGVO、ePrivacy、CCPA 等）在几分钟内证明合规性。TRUENDO CMP 定期扫描您的网站以检测任何合规违规行为，同时阻止任何数据收集工具，直到已获得访客同意。它还根据最新立法自动调整所提供的隐私政策，确保您的网站始终合规。其一些主要功能： - 无限的页面浏览量和会话 - 集成的隐私政策和 cookie 政策 - 轻松集成且完全自动化 - 可定制：调整配色方案以适合您的网站设计 - 统计数据和见解 - 了解有关您网站流量的更多信息并改进定位目标，同时保持合规性 - 提供 31 种语言 - 网页内容可访问性指南 (WCAG) AAA 级合规性 - IAB TCF 2 认证
Dataships
dataships.io
我们的隐私中心易于设置，并为您提供合规所需的一切。
consentmanager
consentmanager.net
consentmanager 是终极 cookie 同意管理工具，通过其可视化编辑器、CSS 和 HTML 以及“PUR”功能提供完全定制。其具有 12 个维度、30 多个指标和 API 集成的实时报告功能可确保您实时了解情况。它的与众不同之处在于它的 A/B 测试和机器学习功能，使您能够创建和比较同意横幅，结果平均提高超过 15%，令人印象深刻。无论您是要微调设计还是寻求最佳结果，ConsentManager 都能满足您的需求，使其成为您在网络隐私和 Cookie 合规性方面值得信赖的合作伙伴。使用consentmanager CMP 的客户可以受益于其对全球隐私法规（例如GDPR、FADP、LGPD、CPRA 和VCDPA）的全面合规性覆盖。它还支持 IAB TCF 2.2，并且作为 Google 认证合作伙伴，符合 Google Consent Mode v2。
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO 是电子邮件和 SMS 合规性和黑名单管理领域公认的领导者。该公司提供用户友好的 SaaS 解决方案，可自动收集、存储和分发符合 CAN-SPAM 和 TCPA 等法律所需的抑制数据。该公司成立于 2009 年，不仅提供最强大的技术解决方案，还提供业内最友好、知识最丰富、反应最快的客户支持。
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub 功能强大、功能丰富且使用极其简单。该服务是符合 GDPR 的 cookie 同意解决方案，可轻松管理 cookie。我们需要每位网站访问者的明确同意，帮助您遵守全球法规。 CookieHub 非常灵活，易于创建的小部件可以完全自定义，以匹配您网站的品牌，因此它永远不会看起来不合适。
Privacy1
privacyone.co
Privacy1 是一家位于斯德哥尔摩和伦敦的软件公司，致力于开发个人数据实际管理技术。我们的使命是成为使数据保护变得更容易并为各种规模的企业和组织所利用的推动者。我们的零信任隐私解决方案可让您安全保护环境中的实际个人数据，帮助您防止泄露并控制流向跨境处理器的数据流。我们的 GDPR 合规套件提供企业所需的所有标准组件，包括数据映射、Pre DPIA、全面影响评估、Cookie 管理、隐私政策管理和治理。我们的隐私导航器是独一无二的，将帮助您识别整个企业隐私立场中的风险、合规差距和漏洞，它为您提供解决这些问题的计划和迭代提高成熟度并显示责任的平台，即使您不是 GDPR专家。愿景是提供解决方案来帮助公司和政府保护个人数据、管理其合规性并展示责任，以确保他们能够履行隐私承诺并履行监管义务。 Privacy1 旨在通过更好的数据隐私实践和技术建立信任，以造福所有人。
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy 通过行业领先的 cookie 同意和横幅管理解决方案帮助企业使其网站符合 GDPR（欧洲）、CCPA（加利福尼亚）和 LGPD（巴西）的要求。利用我们强大、直观且安全的解决方案，让您的网站符合 GDPR、CCPA 和 LGPD 标准 - 只需不到 30 分钟！如果您对 GDPR、LGPD、CCPA 或其他国际数据隐私法有任何疑问，请联系我们。
Seers
seersco.com
Seers 是领先的隐私和同意管理服务，为 100 多个国家/地区的公司提供服务。 Seers 是一家快速发展的公司，与 2019 年相比，2020 年客户数量增加了 1040%。 它在其软件即服务（SAAS）平台上开发并推出了10个基于人工智能的数字解决方案，以解决企业的数据隐私合规问题。 这些解决方案使公司能够以经济高效的方式遵守全球数据隐私法规，包括 GDPR、CCPA、PECR 和 LGPD，并保护他们免受巨额罚款（最高 1800 万英镑或年营业额的 4% - 以较高者为准）监管机构的制裁，以及声誉和业务的损失。 解决方案是： - 同意管理平台（Cookie 同意） - 数据主体请求管理 - 事件和违规管理平台 - 数据隐私影响评估 - 隐私政策和模板包 - GDPR 员工电子培训 - GDPR、PECR、网络安全审计和评估 - 隐私专家平台 Seers 市场领先的 GDPR 和 CCPA 合规解决方案备受好评，并且还可在 Wordpress、Joomla、Magento、Shopify 和 PrestaShop 等领先市场上使用。
Ketch
ketch.com
Ketch 正在重新定义人工智能时代负责任的数据使用。 Ketch 数据许可平台是新的业务技术层，可帮助品牌在每个设备、系统和第三方应用程序中收集、控制和激活经过许可的、隐私安全的数据。世界各地的品牌使用 Ketch 来简化隐私和同意操作，增加广告、数据和人工智能计划的收入，并与客户和合作伙伴建立信任 Ketch 使企业和平台能够与消费者建立信任并随着数据一起成长。 Ketch Trust 设计平台是一组协调的应用程序、基础设施和 API，可降低隐私运营的成本和复杂性，并调动负责任地收集的数据，以实现更深入的客户参与和营收增长。借助用于隐私操作的 Ketch Programmatic Privacy™，公司可以以编程方式适应快速变化的法规，同时管理风险并将运营和隐私工程成本削减 80%。借助 Ketch 数据管理，企业可以对公司的重要数据资产实现完整、动态的数据控制和智能，建立信任并为负责任的人工智能和高级数据和分析计划奠定基础。客户使用 Ketch 来消除风险、降低成本并实现数据驱动的增长。
Axeptio
axept.io
建立积极的同意体验。 这符合数据隐私法规，为您的用户提供真正的选择，为您的品牌创造偏好。
Cookie Information
cookieinformation.com
营销人员的同意管理平台。 营销数据对您的业务至关重要。但合规性也是如此。 Cookie 信息的 CMP 可以轻松地在您的网站上收集有效的用户同意。启用您的数据收集，同时确保遵守隐私法。 它们通过透明的数据收集实践以及与同意模式 v2 的本机集成，帮助组织平衡用户隐私与有价值的数据见解。 他们的产品组合并不止于此 - 通过创新的隐私和合规解决方案遵守当地和全球隐私法规，使您能够在系统中查找有风险的个人数据，谨慎处理举报人报告，并在您的网站上收集有效的用户同意以及应用程序中的 SDK。 保护最重要的东西——您的组织、您的网站、您的应用程序、您的声誉。
Securiti
securiti.ai
Securiti 是数据指挥中心的先驱，该中心是一个能够安全使用数据和 GenAI 的集中式平台。它跨混合多云环境提供统一的数据智能、控制和编排。全球大型企业依靠 Securiti 的数据指挥中心来实现数据安全、隐私、治理和合规性。 Securiti 荣获众多行业和分析师奖项，包括 RSA 授予的“最具创新性初创公司”、《福布斯》授予的“25 强机器学习初创公司”、CB Insights 授予的“最具创新性人工智能公司”、Gartner 授予的“数据安全领域最酷供应商”、以及 Forrester 的“隐私管理浪潮领导者”。
Didomi
didomi.io
Didomi 帮助组织实现出色的隐私用户体验，尊重选择并让人们控制自己的数据。 其全球隐私用户体验解决方案旨在解决当今的数据隐私挑战，例如多监管同意管理、隐私治理，以及通过灵活的集成、高级安全标准和高级支持提供自助式用户隐私旅程的需求服务。 数千家公司与 Didomi 合作，收集数十亿个同意和偏好数据点，监控供应商和跟踪器活动，降低合规风险，并为用户提供高度个性化、隐私优先的体验，从而建立信任和忠诚度。
iubenda
iubenda.com
iubenda 是一款开创性的法律合规软件和同意管理平台 (CMP)。 iubenda 的 360 度解决方案受到 100 多个国家/地区超过 100,000 名客户的信赖，可帮助企业和个人使其网站和应用程序符合隐私法，例如欧洲的 GDPR（包括英国 GDPR）和 ePrivacy/Cookie 法、瑞士的 FADP、美国的由 CPRA 和其他几个美国州法律以及巴西 LGPD 修订的 CCPA 轻松生成合法合规文件（隐私政策、 Cookie 政策、条款和条件），最多支持 12 种语言，并通过 Cookie 横幅或同意横幅/隐私控件收集用户的同意偏好。借助 iubenda，您可以享受完整的自定义选项、无缝集成和强大的站点扫描器，该扫描器可以快速识别您未达到 100% 合规性评级的任何区域。站点扫描仪还提供有关如何实现合规性的有用指导，使其成为任何寻求掌握隐私法规的人的宝贵工具。我们的解决方案由国际律师团队提供支持 - 因此您可以将所有艰巨的法律工作交给我们，同时专注于发展您的业务！当法律发生变化时，我们的法律团队会自动更新您的文件，帮助您遵守最新法规。
CHEQ
cheq.ai
进入市场安全领域的领导者。a最近的研究表明，超过 27% 的互联网流量是无效的，每年造成 420 亿美元的损失。而且情况只会变得更糟。在当今的数字环境中，任何能够访问互联网的人都可以随时随地对任何网站造成重大损害，无论特定行业或国家/地区。 CHEQ Essentials 运行先进的算法和实时监控功能来检测和阻止这些有害源造成巨大损害。每次访问都会经过 2,000 多次行为测试，如果检测到无效 - 我们会阻止它。一旦您实施了 CHEQ Essentials，您的整个营销周期就会变得纯粹而干净。这意味着您将像昨天一样做同样的事情，但不会为那些浪费和有害的访问以及欺诈点击付费。 借助领先的市场进入安全平台，保护您的数据和分析、现场转化和付费营销免受机器人、虚假流量和恶意用户的侵害。
CookieFirst
cookiefirst.com
Cookie 同意管理平台 CMP。 CookieFirst 提供自动 cookie 同意、定期 cookie 扫描、40 多种语言的自动 cookie 策略生成器、与 Google 标签管理器和 Google 同意模式的集成以及许多其他同意管理功能，以遵守 GDPR、ePrivacy、LGPD、CCPA 等国际隐私法、第 25 条法律和 PDPA。
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script 是一种易于使用的解决方案，符合所有 cookie 法规。扫描您网站的 cookie，让访问者控制他们的隐私。
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics 是同意管理平台 (CMP) 领域的全球市场领导者。它使企业能够在网站和应用程序上收集、发出信号、管理和记录用户同意，以遵守 GDPR、电子隐私、数字市场法案、CCPA/CPRA 等全球隐私法规。所有这一切同时促进高同意率并建立与客户的信任。 Usercentrics CMP 与 Google Consent Mode 和 TCF 2.2 无缝集成，使您能够在欧盟/欧洲经济区和英国运行和展示广告活动。遵守 Google 对发布商和广告客户的要求有助于确保不间断地展示广告、转化跟踪和分析优化。 它相信在数据隐私和数据驱动的业务之间建立健康的平衡，为各种规模的企业提供解决方案。 Cookiebot CMP 是其即插即用的同意解决方案，其 App CMP 处理移动应用程序上的用户同意，Usercentrics CMP 为具有企业级自定义要求的公司提供服务，以统一从捕获到处理的同意和数据。其以用户为中心的偏好管理器可以顺利捕获和管理用户的偏好和营销权限，同时赋予他们完全控制权。 Usercentrics 帮助戴姆勒、ING 和 Telefónica 等客户实现隐私合规，活跃于 180 多个国家/地区，拥有 3,000 多个合作伙伴，每月处理超过 67 亿份同意。
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes 是一种同意管理解决方案，可帮助收集和管理您网站上的 cookie 同意。通过添加 CookieYes cookie 横幅，您可以有效地请求用户同意使用 cookie，并给予他们接受或拒绝同意或决定他们想要同意哪种类型的 cookie 的控制权。 主要特点： * Cookie 横幅定制 生成包含自定义内容、设计、布局、按钮和品牌的同意横幅。根据用户位置对横幅进行地理定位，并根据用户的首选语言显示自动翻译的横幅。 * 精细的用户控制 使用户能够使用 Cookie 类别预览对不同类别的 Cookie 给予详细同意。添加 cookie 审核表，以便用户可以做出明智的决定。 * 详细的同意日志 记录所有用户同意以证明合规性。以集中格式记录 IP 地址（匿名）、国家/地区、同意状态以及同意时间和日期。 * 高级网站扫描 扫描您网站上的 cookie、激活隐藏的跟踪器、识别它们并将其分类并生成详细的 cookie 审核报告。 * 自动脚本拦截 自动检测并阻止您网站上的第三方 Cookie 脚本，直到用户通过 Cookie 横幅表示同意。添加您想要在网站上阻止的第三方脚本。 * 开发者友好 添加高级 CSS 自定义、自定义品牌以与您网站的设计保持一致。通过我们的应用内集成支持浏览器的请勿跟踪 (DNT) 状态。
Cookiebot
cookiebot.com
Usercentrics 的 Cookiebot 同意管理平台 (CMP) 是我们为小型企业和组织提供的即插即用 SaaS。
TrustArc
trustarc.com
随着全球各地出台新法律，数据隐私法规每天都在变化。对于任何想要避免罚款和失去消费者信任的组织来说，跟上这些变化并保持合规性是必要的。 使用 TrustArc 隐私管理平台，隐私领导者可以简化和自动化他们的隐私计划。这种单一平台体验是通过隐私框架、见解、情报、知识和运营的独特组合来提供的。 只有 TrustArc 能够提供深度的持续隐私情报，再加上用于端到端隐私管理的全自动平台，这对于驾驭当今不断变化的数字世界至关重要。
TermsFeed
termsfeed.com
隐私政策、条款和条件、EULA、免责声明等的生成器。适用于网站、移动应用、SaaS、Facebook。 termsFeed 是一款一体化合规软件，可供企业创建和管理隐私政策、条款和条件等法律政策，通过同意管理平台 (CMP) 等获取用户对 cookie 的同意。
Termly
termly.io
Termly 是针对全球复杂数据隐私法的一体化合规解决方案。隐私政策生成器、cookie 同意等等。 Termly 是一家软件公司，也是数据隐私领域的领导者。其隐私律师、工程师和设计师团队致力于帮助企业掌握 GDPR、电子隐私指令、LGPD、CCPA 等全球主要隐私法。 Termly 首先为企业提供一种通过策略生成来遵守数据合规性法规的简单方法。从那时起，它通过扩展其政策产品并纳入全球中小企业的同意管理，已发展成为一种一体化解决方案。
Segment
segment.com
Segment 是一个客户数据平台 (CDP)，可帮助公司利用第一方客户数据。其平台使所有团队都能民主地访问可靠数据，并提供完整的工具包来标准化数据收集、统一用户记录并将客户数据路由到任何需要的系统中。 Intuit、FOX、Instacart 和 Levi’s 等超过 20,000 家公司使用 Segment 来做出实时决策、加速增长并提供引人注目的用户体验。 通过 Segment，您可以收集、转换、发送和存档您的第一方客户数据。 Segment 简化了收集数据和连接新工具的过程，让您可以花更多时间使用数据，并减少尝试收集数据的时间。您可以使用 Segment 来跟踪用户与界面交互时发生的事件。 “接口”是 Segment 对您拥有的任何数字资产的通用词：您的网站、移动应用程序以及在服务器或 OTT 设备上运行的进程。 当您在 Segment 中捕获交互数据时，您可以将其（通常是实时的）发送到您的营销、产品和分析工具以及数据仓库。在大多数情况下，您甚至不需要触摸跟踪代码即可连接到新工具。
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO 是第一个以隐私为导向的 Google Analytics 替代品。 Piwik PRO 分析套件创建于 2013 年，允许跟踪用户的 Web、应用程序、产品和内联网行为。该平台确保遵守严格的欧盟、美国、中国和俄罗斯数据保护法，包括《通用数据保护条例》(GDPR) 和《健康保险流通与责任法案》(HIPAA)。伟大的平台带来了伟大的客户服务。从实施和入职，到产品培训，再到分析咨询和定制集成——Piwik PRO 为您旅程的每一步提供个性化方法。 Piwik PRO 分析套件 分析 跨网站、移动应用程序、数字产品和登录后区域跟踪客户行为，而不损害用户隐私。无论您要分析的信息范围如何，都可以毫无延迟或处理问题地获取数据。易于创建受众、获取和行为报告，让您的数据讲述故事，无需任何额外的可视化工具。标签管理器 轻松管理网站、数字产品和安全会员区域的标签、像素和 JavaScript 代码，无需 IT 团队的参与。利用庞大的标签模板、触发器和条件库扩展您的分析能力。通过定义哪些标签需要事先同意来保持遵守隐私法，并根据用户隐私偏好调整您的跟踪。客户数据平台 在一个地方查看所有客户的数据并更好地了解他们，无论是团体还是个人。从 CRM、电子商务平台、线下、Web 表单、移动应用程序和其他来源导入和聚合数据，以实现单一客户视图。在不影响隐私和安全的情况下改进您的跨渠道营销工作。同意管理器收集并处理同意书和数据请求，以尊重世界各地的用户隐私权。让您的工具和网站跟上欧盟的 GDPR、加利福尼亚州的 CCPA、巴西的 LGPD 和世界各地的其他法律。了解我们能为您的组织做些什么。访问：https://piwik.pro/
Osano
osano.com
Osano 是一款一体化数据隐私平台，可帮助组织构建、管理和扩展其隐私计划。该平台提供了一个易于使用的解决方案，用于同意、数据主体权利、评估、供应商风险管理等，帮助组织保持合规性，增加与客户和合作伙伴的信任，并做正确的事情。借助 Osano，隐私专业人士可以在一个地方管理其完整的隐私计划，避免使用多个工具或复杂的平台以及耗时的实施，从而使组织更长时间地不合规。 Osano 的平台通过自动化复杂的合规任务来节省时间和精力，避免手动流程带来的错误和风险。同意管理自动化和主体权利自动化等功能使隐私专业人员能够专注于最重要的优先事项。隐私法规非常复杂且不断变化，要了解最新的法规变化需要专门的专业团队。 Osano 的全球隐私专家团队持续监控从新法律到数据保护机构裁决的所有隐私状况，并相应更新 Osano 的平台。 Osano 监管指南提供全球所有隐私和法律变更的摘要和行动项目，帮助您遵守 50 多个国家/地区的隐私法规并与客户和合作伙伴建立信任。与大多数提供复杂、难以使用的解决方案的隐私供应商不同，Osano 提供了一个简单直观的平台，并以业界唯一的“无罚款”为后盾。不处罚”承诺。这一承诺向客户保证，他们可以依靠该平台来保持合规，而不必担心罚款或处罚。一些世界上最值得信赖的品牌，包括 Barclays、New Relic 和 Vera Bradley，都依赖 Osano 来保护数据隐私。