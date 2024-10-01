同意管理平台 - 最热门应用 - 库拉索

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公司利用同意管理平台 (CMP) 正式记录和处理用户的同意偏好，然后再收集、共享或出售来自在线平台（例如采用 Cookie、嵌入式视频和其他跟踪技术的网站和应用程序）的用户数据。 CMP 工具为用户提供全面的详细信息，包括如何跟踪他们的在线活动、收集这些数据的原因以及寻求利用这些信息的特定供应商和实体。随后，CMP 使用户能够明确选择是否授予、拒绝或撤回其在线活动被列出的所有或特定实体收集、使用或营销的同意。 CMP 提供商依法有权保留用户同意数据，从而使他们能够在合法数据处理发生之前将同意信息传输给第三方，例如广告商、出版商和其他合作者。
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Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO 是第一个以隐私为导向的 Google Analytics 替代品。 Piwik PRO 分析套件创建于 2013 年，允许跟踪用户的 Web、应用程序、产品和内联网行为。该平台确保遵守严格的欧盟、美国、中国和俄罗斯数据保护法，包括《通用数据保护条例》(GDPR) 和《健康保险流通与责任法案》(HIPAA)。伟大的平台带来了伟大的客户服务。从实施和入职，到产品培训，再到分析咨询和定制集成——Piwik PRO 为您旅程的每一步提供个性化方法。 Piwik PRO 分析套件 分析 跨网站、移动应用程序、数字产品和登录后区域跟踪客户行为，而不损害用户隐私。无论您要分析的信息范围如...
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. 提供应用程序编程接口解决方案。该公司分部门收集、清理和控制客户数据，并提供数据集成、治理和受众管理服务。 Segment.Io 为加利福尼亚州的客户提供服务。
Termly
termly.io
使用我们的免费法律政策生成器和 GDPR cookie 同意管理器保护您的业务！在几分钟内获得您需要的合规解决方案。
Didomi
didomi.io
Didomi 帮助组织实现出色的隐私用户体验，尊重选择并让人们控制自己的数据。我们的全球隐私用户体验解决方案旨在解决当今的数据隐私挑战，包括： - 多法规同意管理 - 隐私治理 - 用户隐私之旅 我们还提供增值功能，例如灵活的集成和连接器、高级安全标准、和优质支持服务。数千家公司与 Didomi 合作，收集数十亿个同意和偏好数据点，监控供应商和跟踪器活动，降低合规风险，并为用户提供高度个性化、隐私优先的体验，从而建立信任和忠诚度。如需了解更多信息，请访问 www.didomi.io。您目前是 Didomi 客户吗？赚取 200 欧元🎁 加入我们的推荐计划，向您的网络推荐值得信赖的隐私用户体验...
CookieFirst
cookiefirst.com
Cookie 同意管理平台 CMP。 CookieFirst 提供自动 cookie 同意、定期 cookie 扫描、40 多种语言的自动 cookie 策略生成器、与 Google 标签管理器和 Google 同意模式的集成以及许多其他同意管理功能，以遵守 GDPR、ePrivacy、LGPD、CCPA 等国际隐私法、第 25 条法律和 PDPA。
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script 是一种易于使用的解决方案，符合所有 cookie 法规。扫描您网站的 cookie，让访问者控制他们的隐私。
TermsFeed
termsfeed.com
隐私政策、条款和条件、EULA、免责声明等的生成器。适用于网站、移动应用、SaaS、Facebook。
TrustArc
truste.com
隐私领导者使用 TrustArc 隐私管理平台简化和自动化他们的隐私计划。这种单一平台体验是通过隐私框架、见解、情报、知识和运营的独特组合来提供的。只有 TrustArc 能够提供深度的持续隐私情报，再加上用于端到端隐私管理的全自动平台，这对于驾驭当今不断变化的数字世界至关重要。
Osano
osano.com
Osano 是一款一体化数据隐私平台，可帮助组织构建、管理和扩展其隐私计划。该平台提供了一个易于使用的解决方案，用于同意、数据主体权利、评估、供应商风险管理等，帮助组织保持合规性，增加与客户和合作伙伴的信任，并做正确的事情。借助 Osano，隐私专业人士可以在一个地方管理其完整的隐私计划，避免使用多个工具或复杂的平台以及耗时的实施，从而使组织更长时间地不合规。 Osano 的平台通过自动化复杂的合规任务来节省时间和精力，避免手动流程带来的错误和风险。同意管理自动化和主体权利自动化等功能使隐私专业人员能够专注于最重要的优先事项。隐私法规非常复杂且不断变化，要了解最新的法规变化需要专门的专业团队。...
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub 功能强大、功能丰富且使用极其简单。该服务是符合 GDPR 的 cookie 同意解决方案，可轻松管理 cookie。我们需要每位网站访问者的明确同意，帮助您遵守全球法规。 CookieHub 非常灵活，易于创建的小部件可以完全自定义，以匹配您网站的品牌，因此它永远不会看起来不合适。
iubenda
iubenda.com
iubenda 是一款开创性的法律合规软件和同意管理平台 (CMP)。 iubenda 的 360 度解决方案受到 100 多个国家/地区超过 100,000 名客户的信赖，可帮助企业和个人使其网站和应用程序符合隐私法，例如欧洲的 GDPR（包括英国 GDPR）和 ePrivacy/Cookie 法、瑞士的 FADP、美国的由 CPRA 和其他几项美国州法律以及巴西 LGPD 修订的 CCPA 轻松生成多达 12 种语言的合法合规文档（隐私政策、Cookie 政策以及条款和条件），并通过 cookie 横幅收集用户的同意偏好或同意横幅/隐私控制。借助 iubenda，您可以享受完整的自定义选项...
CHEQ
cheq.ai
进入市场安全领域的领导者。a最近的研究表明，超过 27% 的互联网流量是无效的，每年造成 420 亿美元的损失。而且情况只会变得更糟。在当今的数字环境中，任何能够访问互联网的人都可以随时随地对任何网站造成重大损害，无论特定行业或国家/地区。 CHEQ Essentials 运行先进的算法和实时监控功能来检测和阻止这些有害源造成巨大损害。每次访问都会经过 2,000 多次行为测试，如果检测到无效 - 我们会阻止它。一旦您实施了 CHEQ Essentials，您的整个营销周期就会变得纯粹而干净。这意味着您将像昨天一样做同样的事情，但不会为那些浪费和有害的访问以及欺诈点击付费。 借助领先的市场进入...
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes 是市场领先的同意管理平台 (CMP)，受到全球超过 140 万个网站的信赖。我们帮助企业遵守 GDPR、CCPA、LGPD、POPIA 等数据隐私法规，减轻其隐私挑战和违规罚款的负担。我们是 Google 认证的 CMP 合作伙伴和 IAB 批准的 CMP，为我们的用户带来最高的合规标准。
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO 是电子邮件和 SMS 合规性和黑名单管理领域公认的领导者。该公司提供用户友好的 SaaS 解决方案，可自动收集、存储和分发符合 CAN-SPAM 和 TCPA 等法律所需的抑制数据。该公司成立于 2009 年，不仅提供最强大的技术解决方案，还提供业内最友好、知识最丰富、反应最快的客户支持。
Privacy1
privacyone.co
Privacy1 是一家位于斯德哥尔摩和伦敦的软件公司，致力于开发个人数据实际管理技术。我们的使命是成为使数据保护变得更容易并为各种规模的企业和组织所利用的推动者。我们的零信任隐私解决方案可让您安全保护环境中的实际个人数据，帮助您防止泄露并控制流向跨境处理器的数据流。我们的 GDPR 合规套件提供企业所需的所有标准组件，包括数据映射、Pre DPIA、全面影响评估、Cookie 管理、隐私政策管理和治理。我们的隐私导航器是独一无二的，将帮助您识别整个企业隐私立场中的风险、合规差距和漏洞，它为您提供解决这些问题的计划和迭代提高成熟度并显示责任的平台，即使您不是 GDPR专家。愿景是提供解决方案来...
Cookiebot
cookiebot.com
Usercentrics 的 Cookiebot 同意管理平台 (CMP) 是我们为小型企业和组织提供的即插即用 SaaS。
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO 是一款一体化解决方案，旨在帮助您遵守 GDPR 和 CCPA。它是一个同意管理平台，带有内置的、自动化的隐私政策和 cookie 政策。 TRUENDO 是一款高度自动化、灵活且可靠的软件，可以在任何网站上实施。它允许轻松管理通过 cookie、像素和脚本等工具在您的网站上收集的任何个人数据。其控制面板还允许网站管理员根据全球数据保护法规（GDPR、DSGVO、ePrivacy、CCPA 等）在几分钟内证明合规性。TRUENDO CMP 定期扫描您的网站以检测任何合规违规行为，同时阻止任何数据收集工具，直到已获得访客同意。它还根据最新立法自动调整所提供的隐私政策，确保您的网站始...
Dataships
dataships.io
我们的隐私中心易于设置，并为您提供合规所需的一切。
consentmanager
consentmanager.net
consentmanager 是终极 cookie 同意管理工具，通过其可视化编辑器、CSS 和 HTML 以及“PUR”功能提供完全定制。其具有 12 个维度、30 多个指标和 API 集成的实时报告功能可确保您实时了解情况。它的独特之处在于它的 A/B 测试和机器学习功能，使您能够创建和比较同意横幅，结果平均提高超过 15%，令人印象深刻。无论您是要微调设计还是寻求最佳结果，ConsentManager 都能满足您的需求，使其成为您在网络隐私和 Cookie 合规性方面值得信赖的合作伙伴。使用consentmanager CMP 的客户可以受益于其对全球隐私法规（例如GDPR、FADP、L...
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy 通过行业领先的 cookie 同意和横幅管理解决方案帮助企业使其网站符合 GDPR（欧洲）、CCPA（加利福尼亚）和 LGPD（巴西）的要求。利用我们强大、直观且安全的解决方案，让您的网站符合 GDPR、CCPA 和 LGPD 标准 - 只需不到 30 分钟！如果您对 GDPR、LGPD、CCPA 或其他国际数据隐私法有任何疑问，请联系我们。
Seers
seersco.com
Seers 同意管理平台是世界领先的 Cookie 同意横幅，受到英国 50,000 多家企业的信赖，并满足其 GDPR、CCPA、PECR 和 LGPD 义务。 Seers 同意管理平台为您的网站提供一体化解决方案。您可以扫描、阻止和跟踪 cookie。该横幅是高度可定制的（可提供预先设计的主题、位置和布局）。 Seers CMP 具有许多有用的功能，包括 Google 和 Facebook 同意模式、儿童同意管理、同意到期限制、同意日志等。只需点击几下即可创建您的 cookie 策略。同意横幅自动检测地理位置并支持 30 多种语言翻译，涵盖德国、西班牙、意大利、法国和奥地利等所有欧盟国家。
Ketch
ketch.com
Ketch 使企业和平台能够与消费者建立信任并随着数据一起成长。 Ketch Trust 设计平台是一组协调的应用程序、基础设施和 API，可降低隐私运营的成本和复杂性，并调动负责任地收集的数据，以实现更深入的客户参与和营收增长。借助用于隐私操作的 Ketch Programmatic Privacy™，公司可以以编程方式适应快速变化的法规，同时管理风险并将运营和隐私工程成本削减 80%。借助 Ketch 数据管理，企业可以对公司的重要数据资产实现完整、动态的数据控制和智能，建立信任并为负责任的人工智能和高级数据和分析计划奠定基础。客户使用 Ketch 来消除风险、降低成本并实现数据驱动的增长...
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Securiti
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Securiti 是数据指挥中心的先驱，该中心是一个能够安全使用数据和 GenAI 的集中式平台。它跨混合多云环境提供统一的数据智能、控制和编排。全球大型企业依靠 Securiti 的数据指挥中心来实现数据安全、隐私、治理和合规性。 Securiti 获得了众多行业和分析师奖项，包括 RSA 颁发的“最具创新性初创公司”、福布斯颁发的“25 强机器学习初创公司”、CB Insights 颁发的“最具创新性人工智能公司”、Gartner 颁发的“数据安全领域最酷供应商”、以及 Forrester 的“隐私管理浪潮领导者”。
Monsido
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Monsido 是领先的网络治理解决方案，旨在使组织能够在其数字业务中提供卓越且包容的用户体验，并支持他们的旅程，以确保通信开放、优化和合规。 Monsido 平台包括一套完整的工具，用于网络可访问性、网站质量保证、品牌和内容合规性、用户同意管理、社交和网络内容存档等。欲了解更多信息，请访问 monsido.com。
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Usercentrics 是同意管理平台 (CMP) 领域的全球市场领导者。我们使企业能够在网站和应用程序上收集、发出信号、管理和记录用户同意，以遵守 GDPR、电子隐私、数字市场法案、CCPA/CPRA 等全球隐私法规。所有这一切同时促进高同意率并建立与客户的信任。 Usercentrics CMP 与 Google Consent Mode 和 TCF 2.2 无缝集成，使您能够在欧盟/欧洲经济区和英国运行和展示广告活动。遵守 Google 对发布商和广告客户的要求有助于确保不间断地展示广告、转化跟踪和分析优化。我们相信在数据隐私和数据驱动的业务之间建立健康的平衡，为各种规模的企业提供解决...