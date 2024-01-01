同意管理平台 - 最热门应用 - 安道尔

Privacy1

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Privacy1 是一家位于斯德哥尔摩和伦敦的软件公司，致力于开发个人数据实际管理技术。我们的使命是成为使数据保护变得更容易并为各种规模的企业和组织所利用的推动者。我们的零信任隐私解决方案可让您安全保护环境中的实际个人数据，帮助您防止泄露并控制流向跨境处理器的数据流。我们的 GDPR 合规套件提供企业所需的所有标准组件，包括数据映射、Pre DPIA、全面影响评估、Cookie 管理、隐私政策管理和治理。我们的隐私导航器是独一无二的，将帮助您识别整个企业隐私立场中的风险、合规差距和漏洞，它为您提供解决这些问题的计划和迭代提高成熟度并显示责任的平台，即使您不是 GDPR专家。愿景是提供解决方案来...