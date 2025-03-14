互联工作人员平台 - 最热门应用

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
互联工人平台可帮助工业公司规划、调度和监控多个地点和团队的复杂制造和供应链运营。该软件使公司能够有效地计划和分配工单，同时促进员工之间的协作和信息共享。生产主管和库存经理使用连接的工作人员平台来安排和分配任务，员工使用它们来完成分配的工作。 这些平台作为独立解决方案提供，需要与制造和供应链软件集成，例如 ERP 系统、制造执行系统、供应链套件以及高级规划和调度 (APS) 软件。为了确保员工安全，它们还集成了环境健康与安全 (EHS) 软件。
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MaintainX
getmaintainx.com
MaintainX是一款针对工业和前线团队的维护管理软件，帮助企业简化维护操作、管理资产，提升工作效率。
SafetyCulture
safetyculture.com
安全文化是一个移动优先的操作平台，提供检查、问题管理和培训工具，帮助企业提升安全性和运营效率。
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3是一款管理复杂操作流程的软件，支持项目生命周期，减少错误并节省时间，适用于航天和制造等行业。
DeepHow
deephow.com
DeepHow是一款视频平台应用，利用AI技术将复杂工艺分解为可管理步骤，帮助员工高效学习和掌握新技能。
Nrby
nrby.com
Nrby是一款移动团队沟通的应用，提供位置智能功能，帮助现场人员和管理者实时了解项目状态与任务。
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App 是一个内部沟通和员工参与平台，帮助组织创建和管理沟通内容，支持移动设备分发，提高团队互动。
Augmentir
augmentir.com
Augmentir 是一款基于 AI 的软件平台，旨在提高工业一线工人的安全性、质量和生产力，支持数字工作流程和远程协作。
Azumuta
azumuta.com
Azumuta是一款数字化平台，帮助制造业企业提升生产力和质量，通过数字工作指令、培训和质量管理等模块改善工厂运营。
Tulip
tulip.co
Tulip是一个无代码平台，帮助企业提高生产效率，集成实时数据，优化操作流程，并支持质量管理和自动化。
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve应用帮助制造、供应链和医疗行业公司通过电子方式提升工作指引和操作程序，提高可持续性、生产力、质量及安全性。
Tervene
tervene.com
Tervene是一款数字化管理工具，支持工厂的知识管理、流程验证和操作控制，帮助实现管理标准化与持续改进。
WorkClout
workclout.com
WorkClout是一个针对汽车零部件制造商的质量管理平台，帮助简化和自动化内部审核、文件控制、培训等流程。
QAD
qad.com
QAD是云中领先的制造和供应链解决方案提供商，支持企业资源计划、供应链管理和智能分析，优化生产和运营效率。
vHive
vhive.ai
vHive是一款软件解决方案，允许企业部署自主无人机群，创建资产的数字双胞胎。