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最热门 最近添加 互联工作人员平台 - 最热门应用

互联工人平台可帮助工业公司规划、调度和监控多个地点和团队的复杂制造和供应链运营。该软件使公司能够有效地计划和分配工单，同时促进员工之间的协作和信息共享。生产主管和库存经理使用连接的工作人员平台来安排和分配任务，员工使用它们来完成分配的工作。 这些平台作为独立解决方案提供，需要与制造和供应链软件集成，例如 ERP 系统、制造执行系统、供应链套件以及高级规划和调度 (APS) 软件。为了确保员工安全，它们还集成了环境健康与安全 (EHS) 软件。