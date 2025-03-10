互联工作人员平台 - 最热门应用

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
互联工人平台可帮助工业公司规划、调度和监控多个地点和团队的复杂制造和供应链运营。该软件使公司能够有效地计划和分配工单，同时促进员工之间的协作和信息共享。生产主管和库存经理使用连接的工作人员平台来安排和分配任务，员工使用它们来完成分配的工作。 这些平台作为独立解决方案提供，需要与制造和供应链软件集成，例如 ERP 系统、制造执行系统、供应链套件以及高级规划和调度 (APS) 软件。为了确保员工安全，它们还集成了环境健康与安全 (EHS) 软件。
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MaintainX
getmaintainx.com
MaintainX是一款针对工业和前线团队的维护管理软件，帮助企业简化维护操作、管理资产，提升工作效率。
SafetyCulture
safetyculture.com
安全文化是一个移动优先的操作平台，提供检查、问题管理和培训工具，帮助企业提升安全性和运营效率。
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3是一款管理复杂操作流程的软件，支持项目生命周期，减少错误并节省时间，适用于航天和制造等行业。
DeepHow
deephow.com
DeepHow是一款视频平台应用，利用AI技术将复杂工艺分解为可管理步骤，帮助员工高效学习和掌握新技能。
Nrby
nrby.com
Nrby是一款移动团队沟通的应用，提供位置智能功能，帮助现场人员和管理者实时了解项目状态与任务。
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App 是一个内部沟通和员工参与平台，帮助组织创建和管理沟通内容，支持移动设备分发，提高团队互动。
Augmentir
augmentir.com
Augmentir 是一款基于 AI 的软件平台，旨在提高工业一线工人的安全性、质量和生产力，支持数字工作流程和远程协作。
Azumuta
azumuta.com
Azumuta是一款数字化平台，帮助制造业企业提升生产力和质量，通过数字工作指令、培训和质量管理等模块改善工厂运营。
Tulip
tulip.co
Tulip 是一线运营领域的领导者，正在帮助世界各地的公司为其员工配备支持人工智能的互联应用程序，从而提高工作质量、提高效率并实现跨运营的端到端可追溯性。 Tulip 的可组合平台使最接近运营的人员能够利用可组合性和边缘连接来数字化流程转型、指导操作员、跟踪生产并获得实时、全面的运营视图。 各种规模和跨行业的公司（包括复杂的制造、制药和医疗设备）都已利用 Tulip 平台实施了可组合的解决方案，以解决运营中一些最紧迫的挑战：防错流程并通过引导工作流程、捕获和分析来提高生产力实时数据，不断改进运营。 该公司是从麻省理工学院分拆出来的，总部位于马萨诸塞州萨默维尔，在德国和匈牙利设有办事处。
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve 不再采用纸质工作指令、SOP 和检查表，而是在可持续性、生产力、质量和安全方面进行改进，帮助制造、供应链和医疗保健公司加快实现劳动力和卓越运营的进程。这包括我们的：使用平板电脑电子签名进行文档控制、基于视频的快速学习和混合学习工具。除此之外，Nvolve Marketplace 还允许您访问广泛的合作伙伴解决方案，这些解决方案已与 Nvolve 集成并可供使用。您的互联劳动力之旅从学习和发展开始，但会为您的整个企业增加价值互联劳动力改变了工厂和供应链在多个职能部门的管理方式，并且在纳入更广泛的劳动力和卓越运营计划时效果最佳，让您能够正确行事第一次和每一次！ Nvolve 旨在： • 学习与发展 • ESG 与可持续发展 • 质量与运营支出 • 健康与安全 • 维护与运营 • 人力资源 Nvolve 平台提供 12 种不同语言版本，已通过 ISO 27001:2017 认证并经过 GAMP5 验证，符合应用欧洲 EMA 和美国 FDA 管理计算机系统验证的法规。
Tervene
tervene.com
Tervene 通过管理实践数字化与专业辅导相结合，实现卓越运营。 Tervene 将 6 种管理工具结合在一个解决方案中，支持工厂车间的知识管理、流程验证、操作控制、沟通和问题解决。我们为北美和欧洲的工厂提供服务，其中包括玛氏箭牌、赛峰、西门子、通用动力和安赛乐米塔尔等制造业领军企业。使用 Tervene，这些制造商将其管理系统数字化，通过遵守最佳实践来促进高效的管理行为。
WorkClout
workclout.com
WorkClout是一个面向汽车零部件制造商的质量管理平台。我们的软件有助于简化和自动化内部审核、文档控制、目视检查、培训和预防性质量设计。 借助 WorkClout，组织可以： ∙ 层过程审核 ∙ 8D ∙ 设备验证审核 (PVA) ∙ FMEA 合规性 ∙ 文件控制 ∙ 压力设备指令 (PED) ∙ 供应商审核 ∙ IATF 16949 ∙ ISO 9001 ∙ ISO 45001 ∙ ISO 14001 ∙ 目视/尺寸质量检查 ∙ 提高流程/效率 ∙ 预防/预测质量设计（减少十亿分之一的质量缺陷） ∙ SPC / 数据趋势分析 ∙ 纠正措施/CAPA ∙ 供应商纠正措施 (SCAR) 服务行业：汽车 OEM 零部件制造、电池制造、汽车售后零部件制造、汽车制造商、车身和拖车制造 汽车行业一线工人的终极工具！
QAD
qad.com
Qad是云中下一代制造和供应链解决方案的领先提供商。为了在一个动荡的世界中取得成功，面临需求供应和波动的破坏，制造商和供应链必须迅速响应变化，并无缝优化敏捷性，效率和对有效客户服务的弹性。 QAD提供自适应应用程序以启用这些自适应企业。 Qad在加利福尼亚州的圣塔芭芭拉（Santa Barbara）成立，在全球84个国家 /地区拥有客户。成千上万的公司已部署了QAD企业解决方案，包括企业资源计划（ERP），数字商务（DC），供应商关系管理（SRM），数字供应链规划（DSCP），全球贸易和运输执行（GTTE），企业质量管理系统（EQMS），企业质量管理系统（EQMS），互联劳动力和流动劳动力和流程智能。
vHive
vhive.ai
vHive 是唯一一款能够帮助企业部署自主无人机蜂巢以创建其资产的数字孪生的软件解决方案。要了解更多信息：www.vHive.ai 或 [email protected]