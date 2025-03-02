Nvolve

nvolvegroup.com

Nvolve 不再采用纸质工作指令、SOP 和检查表，而是在可持续性、生产力、质量和安全方面进行改进，帮助制造、供应链和医疗保健公司加快实现劳动力和卓越运营的进程。这包括我们的：使用平板电脑电子签名进行文档控制、基于视频的快速学习和混合学习工具。除此之外，Nvolve Marketplace 还允许您访问广泛的合作伙伴解决方案，这些解决方案已与 Nvolve 集成并可供使用。您的互联劳动力之旅从学习和发展开始，但会为您的整个企业增加价值互联劳动力改变了工厂和供应链在多个职能部门的管理方式，并且在纳入更广泛的劳动力和卓越运营计划时效果最佳，让您能够正确行事第一次和每一次！ Nvolve 旨在： • 学习与发展 • ESG 与可持续发展 • 质量与运营支出 • 健康与安全 • 维护与运营 • 人力资源 Nvolve 平台提供 12 种不同语言版本，已通过 ISO 27001:2017 认证并经过 GAMP5 验证，符合应用欧洲 EMA 和美国 FDA 管理计算机系统验证的法规。