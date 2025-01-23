互联工作人员平台 - 最热门应用 - 卢旺达

Thrive.App

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Thrive.App 成立于 2011 年，提供员工通信和参与应用程序，帮助组织“加强”内部通信。我们直观的内容管理系统使您组织中的任何人都可以负责您的公司通信，创建内容并将其添加到单个员工通信平台，并将其分发到您团队的移动设备。我们的客户范围从中小型企业到最大的跨国组织，他们都在使用 TheAppBuilder 的平台创建和定制自己的员工通信应用程序，以增强内部通信并进一步吸引分布式团队。该软件即服务解决方案使人力资源、营销、内部通讯、企业通讯、IT 和其他专业人员能够为他们的“难以接触”的团队创建和推广重要、相关、及时和定制的信息。那些无法访问或访问电子邮件受到限制的人。与其他公司不同，我们专注于通过我们的 SaaS 平台以及客户成功入门和持续支持来激励和教育客户的数字化转型之旅。 Thrive 的员工沟通平台被全球多个行业的客户使用。我们的客户包括： Carlsberg、SSE、Biffa、Fairchild Medical Center、Air France KLM、Santos Brasil、An Post、SGN 等等。欲了解更多信息，请访问 www.thrive.app