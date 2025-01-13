互联工作人员平台 - 最热门应用 - 皮特凯恩群岛

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互联工人平台可帮助工业公司规划、调度和监控多个地点和团队的复杂制造和供应链运营。该软件使公司能够有效地计划和分配工单，同时促进员工之间的协作和信息共享。生产主管和库存经理使用连接的工作人员平台来安排和分配任务，员工使用它们来完成分配的工作。 这些平台作为独立解决方案提供，需要与制造和供应链软件集成，例如 ERP 系统、制造执行系统、供应链套件以及高级规划和调度 (APS) 软件。为了确保员工安全，它们还集成了环境健康与安全 (EHS) 软件。
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MaintainX
getmaintainx.com
MaintenanceX 是领先的维护和工作执行软件，专为工业和一线团队设计。我们帮助公司简化维护操作、改善资产管理并赋予员工权力，同时提供可提高您利润的见解。作为移动优先平台，MaintainX 为维护、可靠性和运营团队提供了支持物联网的现代化解决方案，受到全球超过 8000 家公司的信赖。 如果您正在寻找易于使用和实施、支持 AI 的 CMMS 解决方案，那么您就不用再犹豫了。 MaintenanceX平台管理着数百万个工单和资产，并被全球超过50万名一线专业人员使用。我们帮助客户减少计划外停机时间并提高资产可用性，同时满足复杂的合规性需求并确保工人的安全。 准备好抛弃剪贴板了吗？以下是我们可以帮助您的团队实现数字化的内容： - 维护工单 -预防性维护 -安全程序 -安全和环境审核 - 多站点报告 -物联网和 ERP 集成 -审核/检查工作流程 - 培训清单 -零件订单管理和供应商连接 我们很自豪能够为一些全球最大的品牌提供服务，包括金霸王、百威英博、Univar、Cintas、麦当劳、Titan America 等等。
Tulip
tulip.co
Tulip 是一线运营领域的领导者，正在帮助世界各地的公司为其员工配备支持人工智能的互联应用程序，从而提高工作质量、提高效率并实现跨运营的端到端可追溯性。 Tulip 的可组合平台使最接近运营的人员能够利用可组合性和边缘连接来数字化流程转型、指导操作员、跟踪生产并获得实时、全面的运营视图。 各种规模和跨行业的公司（包括复杂的制造、制药和医疗设备）都已利用 Tulip 平台实施了可组合的解决方案，以解决运营中一些最紧迫的挑战：防错流程并通过引导工作流程、捕获和分析来提高生产力实时数据，不断改进运营。 该公司是从麻省理工学院分拆出来的，总部位于马萨诸塞州萨默维尔，在德国和匈牙利设有办事处。
Augmentir
augmentir.com
Augmentir 是世界上唯一一家基于人工智能的互联员工软件提供商。 Augmentir 的软件平台是一套由人工智能驱动的互联工人工具，可帮助工业公司优化当今快速变化的工业一线劳动力的安全、质量和生产力。制造、服务、能源和建筑领域的公司利用 Augmentir 的人工智能以及该平台的数字工作流程和远程协作功能来优化其一线运营，并在绩效支持、培训和劳动力发展领域实现显着增长和持续改进。
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture 是一个移动优先的操作平台，为您提供安全工作、满足更高标准并每天改进所需的知识、工具和流程，从而提供更好的工作方式。最初是一个数字清单应用程序，现已发展成为一个用于进行检查、提出和解决问题、管理资产以及随时随地培训团队的平台。安全文化还帮助团队做的不仅仅是在治理、风险和合规性方面打勾，它还可以帮助制定环境、健康和安全标准，并提高卓越运营的标准。通过触手可及的实时数据捕获和可操作的见解，您将始终知道什么有效，什么无效，这样您就可以专注于真正重要的事情 - 每天都变得更好。通过安全文化释放工作团队的潜力，推动您的业务向前发展。
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 的软件平台可管理复杂的操作程序，节省操作员时间并减少错误。 它支持项目从集成和测试到实时运营的整个生命周期。 * 多个程序/任务的交互式实时同步程序 * 嵌入式发布流程，包括批准、编辑、在线反馈和跟踪修订之间的更改 * 运行过程的可查询数据库 * 手动和自动程序视图和功能 * 集成遥测、命令和控制以及任务数据 * 详细的分析、报告和仪表板
Nrby
nrby.com
Nrby 是移动团队更智能的沟通方式。 Nrby 由拥有数十年经验的现场操作资深人士创建，旨在方便现场人员、承包商和管理人员在移动设备、平板电脑和台式机上轻松直观地使用。该应用程序具有强大的位置智能功能，为高管、董事和经理提供所有项目、项目状态、任务、工人安全等的全面概述。欲了解更多信息，请访问：https://nrby.com 或发送电子邮件至 [email protected] 了解更多信息。
vHive
vhive.ai
vHive 是唯一一款能够帮助企业部署自主无人机蜂巢以创建其资产的数字孪生的软件解决方案。要了解更多信息：www.vHive.ai 或 [email protected]
QAD
qad.com
QAD 是下一代云制造和供应链解决方案的领先提供商。为了在动荡的世界中取得成功，面对供应中断和需求波动，制造商和供应链必须快速响应变化并无缝优化敏捷性、效率和弹性，以提供有效的客户服务。 QAD 提供自适应应用程序来支持这些自适应企业。 QAD 成立于加利福尼亚州圣巴巴拉，客户遍及全球 84 个国家。数千家企业已部署QAD企业解决方案，包括企业资源规划（ERP）、数字商务（DC）、供应商关系管理（SRM）、数字供应链规划（DSCP）、全球贸易和运输执行（GTTE）、企业质量管理体系(EQMS)，互联的劳动力和流程智能。
WorkClout
workclout.com
WorkClout是一个面向汽车零部件制造商的质量管理平台。我们的软件有助于简化和自动化内部审核、文档控制、目视检查、培训和预防性质量设计。 借助 WorkClout，组织可以： ∙ 层过程审核 ∙ 8D ∙ 设备验证审核 (PVA) ∙ FMEA 合规性 ∙ 文件控制 ∙ 压力设备指令 (PED) ∙ 供应商审核 ∙ IATF 16949 ∙ ISO 9001 ∙ ISO 45001 ∙ ISO 14001 ∙ 目视/尺寸质量检查 ∙ 提高流程/效率 ∙ 预防/预测质量设计（减少十亿分之一的质量缺陷） ∙ SPC / 数据趋势分析 ∙ 纠正措施/CAPA ∙ 供应商纠正措施 (SCAR) 服务行业：汽车 OEM 零部件制造、电池制造、汽车售后零部件制造、汽车制造商、车身和拖车制造 汽车行业一线工人的终极工具！
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App 成立于 2011 年，提供员工通信和参与应用程序，帮助组织“加强”内部通信。我们直观的内容管理系统使您组织中的任何人都可以负责您的公司通信，创建内容并将其添加到单个员工通信平台，并将其分发到您团队的移动设备。我们的客户范围从中小型企业到最大的跨国组织，他们都在使用 TheAppBuilder 的平台创建和定制自己的员工通信应用程序，以增强内部通信并进一步吸引分布式团队。该软件即服务解决方案使人力资源、营销、内部通讯、企业通讯、IT 和其他专业人员能够为他们的“难以接触”的团队创建和推广重要、相关、及时和定制的信息。那些无法访问或访问电子邮件受到限制的人。与其他公司不同，我们专注于通过我们的 SaaS 平台以及客户成功入门和持续支持来激励和教育客户的数字化转型之旅。 Thrive 的员工沟通平台被全球多个行业的客户使用。我们的客户包括： Carlsberg、SSE、Biffa、Fairchild Medical Center、Air France KLM、Santos Brasil、An Post、SGN 等等。欲了解更多信息，请访问 www.thrive.app
Tervene
tervene.com
Tervene 通过管理实践数字化与专业辅导相结合，实现卓越运营。 Tervene 将 6 种管理工具结合在一个解决方案中，支持工厂车间的知识管理、流程验证、操作控制、沟通和问题解决。我们为北美和欧洲的工厂提供服务，其中包括玛氏箭牌、赛峰、西门子、通用动力和安赛乐米塔尔等制造业领军企业。使用 Tervene，这些制造商将其管理系统数字化，通过遵守最佳实践来促进高效的管理行为。
DeepHow
deephow.com
DeepHow 是第一个用于技能行业知识获取和培训的人工智能解决方案。它本质上是一个视频平台和捕捉应用程序，允许组织在智能设备上捕捉他们的流程，通过云上传到平台，然后利用人工智能对视频进行分段、转录和翻译成适合他们的步骤和相关语言。多语言劳动力。员工可以随时访问视频，从而使他们能够通过公司的专有流程更快地入职并更有效地提高技能。基于文本的 SOP 等传统学习方法无法有效更新，如今的普通员工宁愿转向视频来学习新技能。他们可以直接在屏幕上观看专家的表演，并自己模仿专业知识。创建视频内容并不一定很困难，也不需要专业视频制作团队和昂贵设备的支持。借助 DeepHow 的 AI 支持视频培训平台，让您的生产线保持运行并更好地指导您的团队。
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve 不再采用纸质工作指令、SOP 和检查表，而是在可持续性、生产力、质量和安全方面进行改进，帮助制造、供应链和医疗保健公司加快实现劳动力和卓越运营的进程。这包括我们的：使用平板电脑电子签名进行文档控制、基于视频的快速学习和混合学习工具。除此之外，Nvolve Marketplace 还允许您访问广泛的合作伙伴解决方案，这些解决方案已与 Nvolve 集成并可供使用。您的互联劳动力之旅从学习和发展开始，但会为您的整个企业增加价值互联劳动力改变了工厂和供应链在多个职能部门的管理方式，并且在纳入更广泛的劳动力和卓越运营计划时效果最佳，让您能够正确行事第一次和每一次！ Nvolve 旨在： • 学习与发展 • ESG 与可持续发展 • 质量与运营支出 • 健康与安全 • 维护与运营 • 人力资源 Nvolve 平台提供 12 种不同语言版本，已通过 ISO 27001:2017 认证并经过 GAMP5 验证，符合应用欧洲 EMA 和美国 FDA 管理计算机系统验证的法规。
Azumuta
azumuta.com
Azumuta 提供软件解决方案来增强互联劳动力的技能。该平台通过提高绩效、使工厂工人能够学习、解决在线质量问题以及在工厂车间逐步提供信息来帮助制造公司。 Azumuta 的软件将操作员、主管和经理与每个制造环节连接起来，并支持持续改进的文化。 Azumuta 是一个模块化在线平台，可帮助工厂环境中的人们通过更好的沟通和技术支持来提高生产力和生产质量。 Azumuta 的软件模块包括以下内容： - 数字化工作指导 - 质量保证 - 技能矩阵和培训 - 审计和数字清单 - 持续改进/CAPA