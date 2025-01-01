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计算机辅助翻译软件 - 最热门应用

计算机辅助翻译 (CAT) 软件通过利用存储先前翻译的文本的翻译记忆库或利用群体协助，促进将内容从一种语言翻译成另一种语言。这可确保翻译与以前使用的语言一致，保持正确的拼写、语法和措辞。与基本的逐字机器翻译工具相比，CAT 软件提供了更高效的交互式编辑平台。通过整合翻译记忆库、短语目录和术语数据库等功能，CAT 软件可帮助译员提高工作效率和准确性。此外，CAT 产品通常与翻译管理软件无缝集成，从而实现译者和服务提供商之间的协作，同时确保翻译文本的组织。

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Murf AI

Murf AI

murf.ai

Murf AI是一款文本转语音工具，提供高质量配音和多种语言选择，支持视频、播客等多种应用，无需录音设备。

Matecat

Matecat

matecat.com

Matecat是一款免费开源的在线CAT工具，支持机器翻译和协作翻译，适用于翻译公司和个人用户。

memoQ

memoQ

memoq.com

memoQ是一款在Windows操作系统上运行的计算机辅助翻译软件，提供翻译记忆、术语管理和质量保证工具，旨在简化翻译流程。

Crowdin

Crowdin

crowdin.com

Crowdin是一款AI驱动的本地化软件，帮助团队连接600多个工具，将内容翻译成多种语言，管理跨多个平台的本地化项目。

Smartcat

Smartcat

smartcat.com

Smartcat是一个语言AI平台，帮助全球企业高效地创建和管理多语言内容，支持文档、视频和网站的翻译。

Unbabel

Unbabel

unbabel.com

Unbabel 是一个帮助企业克服语言障碍的平台，提供高质量翻译服务，以支持多语言客户体验和全球市场拓展。

XTM Cloud

XTM Cloud

xtm.cloud

XTM Cloud是一个翻译管理系统，帮助企业快速高效地更新和本地化内容，支持多种文件格式和灵活的工作流程管理。

Weglot

Weglot

weglot.com

Weglot是一款网站本地化解决方案，可以将网站内容翻译为多种语言，并支持SEO优化，适用于多种CMS平台。

Redokun

Redokun

redokun.com

Redokun 是一款基于云的翻译工具，旨在帮助团队高效翻译各种文档，并保持原有布局和设计。

Global App Testing

Global App Testing

globalapptesting.com

全球应用测试是一个众包测试平台，帮助团队在真实环境中评估软件质量，包括功能、回归和本地化测试。

Lokalise

Lokalise

lokalise.com

Lokalise是一个多平台的翻译管理系统，支持自动化流程和多语言内容管理，适用于数字产品和文档的本地化。

LinguaScribe

LinguaScribe

getlinguascribe.in

LinguaScribe是一款先进的多语言翻译应用，支持文本和音频的转录、翻译及配音，涵盖108种语言和322种自然语音。

Wordfast

Wordfast

wordfast.com

Wordfast是一款翻译和本地化工具，通过翻译记忆库存储翻译内容，简化翻译流程，提高工作效率。

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

短语本地化套件是一个集成翻译、评分和自动化工具的平台，旨在简化企业的本地化过程，提高效率和质量。

EasyTranslate

EasyTranslate

easytranslate.com

EasyTranslate是一款SaaS软件，提供翻译管理、翻译人员和生成性AI的访问，简化翻译流程并集成多种插件。

Bureau Works

Bureau Works

bureauworks.com

局工作是一款先进的翻译管理软件，帮助用户提高翻译速度，简化项目管理，并集成多种翻译工具和功能，支持团队协作。

TextUnited

TextUnited

textunited.com

TextUnited是一款自动化语言平台，提供高质量翻译和内容管理，支持多种语言和格式，旨在帮助企业优化翻译和本地化过程。

Correcto

Correcto

correctoai.com

Correcto 是一款为西班牙语用户设计的 AI 写作工具，能实时纠正错误，帮助用户改善书面沟通和写作质量。

Transifex

Transifex

transifex.com

Transifex是一个云平台，帮助企业实现多语言内容的翻译和本地化，支持持续更新和团队协作。

Easyling

Easyling

easyling.com

Easyling是一款网站翻译解决方案，提供多种本地化方式，支持内容提取和实时预览，具备机器翻译和翻译记忆功能，适合不同技术需求。

Lingpad

Lingpad

lingpad.com

Lingpad是一款安全的AI翻译工具，支持120多种语言，专注于多语言客户服务和文档翻译，提升全球客户体验。

Lingotek

Lingotek

lingotek.com

Lingotek是一款云基础的翻译管理系统，旨在简化多语言内容管理，支持高效翻译和审核流程，适用于各行业组织。

Pairaphrase

Pairaphrase

pairaphrase.com

Pairaphrase 是一个基于网络的翻译管理系统，专为企业设计，支持多种文档格式，提供安全、高效的翻译解决方案。

Lingohub

Lingohub

lingohub.com

Lingohub是一个本地化管理平台，帮助开发者和翻译人员高效协作，简化翻译流程，支持多种语言和实时合作。

Cloudwords

Cloudwords

cloudwords.com

Cloudwords 是一个翻译管理平台，帮助企业通过自动化工作流程高效管理多语言内容，提升全球营销活动的速度和质量。

Language I/O

Language I/O

languageio.com

Language I/O 的软件使单语客户支持团队能够实时以超过100种语言进行聊天、电子邮件和自助服务。其翻译技术支持主要客户关系管理系统。

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