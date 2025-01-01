计算机辅助翻译软件 - 最热门应用

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计算机辅助翻译 (CAT) 软件通过利用存储先前翻译的文本的翻译记忆库或利用群体协助，促进将内容从一种语言翻译成另一种语言。这可确保翻译与以前使用的语言一致，保持正确的拼写、语法和措辞。与基本的逐字机器翻译工具相比，CAT 软件提供了更高效的交互式编辑平台。通过整合翻译记忆库、短语目录和术语数据库等功能，CAT 软件可帮助译员提高工作效率和准确性。此外，CAT 产品通常与翻译管理软件无缝集成，从而实现译者和服务提供商之间的协作，同时确保翻译文本的组织。