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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
计算机辅助翻译 (CAT) 软件通过利用存储先前翻译的文本的翻译记忆库或利用群体协助，促进将内容从一种语言翻译成另一种语言。这可确保翻译与以前使用的语言一致，保持正确的拼写、语法和措辞。与基本的逐字机器翻译工具相比，CAT 软件提供了更高效的交互式编辑平台。通过整合翻译记忆库、短语目录和术语数据库等功能，CAT 软件可帮助译员提高工作效率和准确性。此外，CAT 产品通常与翻译管理软件无缝集成，从而实现译者和服务提供商之间的协作，同时确保翻译文本的组织。
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Murf AI
murf.ai
Murf AI是一款文本转语音工具，提供高质量配音和多种语言选择，支持视频、播客等多种应用，无需录音设备。
Matecat
matecat.com
Matecat是一款免费开源的在线CAT工具，支持机器翻译和协作翻译，适用于翻译公司和个人用户。
memoQ
memoq.com
memoQ是一款在Windows操作系统上运行的计算机辅助翻译软件，提供翻译记忆、术语管理和质量保证工具，旨在简化翻译流程。
Crowdin
crowdin.com
Crowdin是一款AI驱动的本地化软件，帮助团队连接600多个工具，将内容翻译成多种语言，管理跨多个平台的本地化项目。
Smartcat
smartcat.com
Smartcat是一个语言AI平台，帮助全球企业高效地创建和管理多语言内容，支持文档、视频和网站的翻译。
Unbabel
unbabel.com
Unbabel 是一个帮助企业克服语言障碍的平台，提供高质量翻译服务，以支持多语言客户体验和全球市场拓展。
XTM Cloud
xtm.cloud
XTM Cloud是一个翻译管理系统，帮助企业快速高效地更新和本地化内容，支持多种文件格式和灵活的工作流程管理。
Weglot
weglot.com
Weglot是一款网站本地化解决方案，可以将网站内容翻译为多种语言，并支持SEO优化，适用于多种CMS平台。
Redokun
redokun.com
Redokun 是一款基于云的翻译工具，旨在帮助团队高效翻译各种文档，并保持原有布局和设计。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球应用测试是一个众包测试平台，帮助团队在真实环境中评估软件质量，包括功能、回归和本地化测试。
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe是一款先进的多语言翻译应用，支持文本和音频的转录、翻译及配音，涵盖108种语言和322种自然语音。
Wordfast
wordfast.com
Wordfast是一款翻译和本地化工具，通过翻译记忆库存储翻译内容，简化翻译流程，提高工作效率。
Lokalise
lokalise.com
Lokalise是一个多平台的翻译管理系统，支持自动化流程和多语言内容管理，适用于数字产品和文档的本地化。
Phrase Localization Suite
phrase.com
短语本地化套件是一个集成翻译、评分和自动化工具的平台，旨在简化企业的本地化过程，提高效率和质量。
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate是一款SaaS软件，提供翻译管理、翻译人员和生成性AI的访问，简化翻译流程并集成多种插件。
Bureau Works
bureauworks.com
局工作是一款先进的翻译管理软件，帮助用户提高翻译速度，简化项目管理，并集成多种翻译工具和功能，支持团队协作。
TextUnited
textunited.com
TextUnited是一款自动化语言平台，提供高质量翻译和内容管理，支持多种语言和格式，旨在帮助企业优化翻译和本地化过程。
Correcto
correctoai.com
Correcto 是一款为西班牙语用户设计的 AI 写作工具，能实时纠正错误，帮助用户改善书面沟通和写作质量。
Transifex
transifex.com
Transifex是一个云平台，帮助企业实现多语言内容的翻译和本地化，支持持续更新和团队协作。
Easyling
easyling.com
Easyling是一款网站翻译解决方案，提供多种本地化方式，支持内容提取和实时预览，具备机器翻译和翻译记忆功能，适合不同技术需求。
Lingpad
lingpad.com
Lingpad是一款安全的AI翻译工具，支持120多种语言，专注于多语言客户服务和文档翻译，提升全球客户体验。
Lingotek
lingotek.com
Lingotek是一款云基础的翻译管理系统，旨在简化多语言内容管理，支持高效翻译和审核流程，适用于各行业组织。
Pairaphrase
pairaphrase.com
Pairaphrase 是一个基于网络的翻译管理系统，专为企业设计，支持多种文档格式，提供安全、高效的翻译解决方案。
Lingohub
lingohub.com
Lingohub是一个本地化管理平台，帮助开发者和翻译人员高效协作，简化翻译流程，支持多种语言和实时合作。
Cloudwords
cloudwords.com
Cloudwords 通过自动化工作流程和协作增强工具提高多语言营销活动的速度、可扩展性和成功率。了解 Cloudwords 如何帮助您的企业比以往更快地实现其全球目标。
Language I/O
languageio.com
语言I/O的软件启用单语言（即，仅英语）客户支持团队可以实时聊天，电子邮件和提供100多种语言的自助服务支持。借助其独特的机器翻译技术，它可以在24小时内以准确，安全的翻译来启动和运行。 它的GDPR兼容和ISO-27001认证软件与包括Salesforce，Zendesk和Oracle在内的所有主要客户关系管理系统（CRMS）集成。通过在他们已经使用的平台中向客户服务代理提供翻译，它可以通过单击按钮来响应客户电子邮件和聊天查询。
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