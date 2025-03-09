找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
计算机辅助翻译 (CAT) 软件通过利用存储先前翻译的文本的翻译记忆库或利用群体协助，促进将内容从一种语言翻译成另一种语言。这可确保翻译与以前使用的语言一致，保持正确的拼写、语法和措辞。与基本的逐字机器翻译工具相比，CAT 软件提供了更高效的交互式编辑平台。通过整合翻译记忆库、短语目录和术语数据库等功能，CAT 软件可帮助译员提高工作效率和准确性。此外，CAT 产品通常与翻译管理软件无缝集成，从而实现译者和服务提供商之间的协作，同时确保翻译文本的组织。
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TextUnited
textunited.com
TextUnited是一款自动化语言平台，提供高质量翻译和内容管理，支持多种语言和格式，旨在帮助企业优化翻译和本地化过程。
Pairaphrase
pairaphrase.com
面向注重安全性的企业的基于 Web 的翻译管理系统 (TMS)。 ✔ 立即使用 Pairphrase 提高您的工作效率。
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe 是最先进的多语言翻译应用程序，可让您转录、翻译和配音任何文本或音频。借助这款最强大的语言和语音工具包，您可以通过翻译或转录 108 种语言、322 种逼真的声音以及完美的自动化文本和音频来获得更多自然流量。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球应用测试是一个众包测试平台，帮助团队在真实环境中评估软件质量，包括功能、回归和本地化测试。
Easyling
easyling.com
Easyling 是一种网站翻译解决方案，提供多种方式来本地化网站，而 IT 或开发人员的参与最少。 Easyling 在原始布局中提供字数统计、内容提取、实时预览和即时视觉翻译反馈。 支持术语表的机器翻译和集成的翻译记忆库可以提高自动翻译质量。 MT/TM 集成和实时变更检测可通过基于 JavaScript 的本地化页面或翻译代理交付实现持续翻译交付工作流程。 外部CAT/TMS也可以连接到该平台。 Easyling 全程提供技术支持。 Easyling 解决方案专家会为您设置网站翻译项目，并指导您完成发布之前的整个过程，并根据您的业务和技术需求配置平台，这些费用已包含在计划费用中。 Easyling 也可作为白标产品提供。
Lingpad
lingpad.com
Lingpad 是一款安全、先进的人工智能翻译工具，旨在简化多语言客户服务和文档翻译。其平台使企业能够跨消息传递渠道和帮助中心提供无缝的多语言定制支持，从而在无需额外资源的情况下增强全球客户体验。 Lingpad 提供什么： * 即时 AI 驱动翻译：120 多种语言的即时、准确的 AI 翻译 * 以客户服务为中心的解决方案：专为支持团队量身定制，实现即时本地化响应 * 帮助中心本地化：轻松翻译和维护多语言知识库/帮助中心和常见问题解答 * 文档翻译：支持40多种文件类型 * 语境 AI 技术：理解细微差别，实现更自然的翻译 * 自动化：简化手动任务，减少时间和成本 好处： * 增强多语言客户体验 * 不受语言限制全球扩张 * 减少运营成本和翻译时间 * 通过即时翻译缩短响应时间 * 保持所有客户沟通的一致性 通过 Lingpad 经济高效的定价体验所有这些产品和优势，旨在为您的投资带来最大价值。 与流行的客户服务平台无缝集成：Zendesk；对讲机；高尔吉亚；正面;新鲜桌面 适合： *跨任何行业的客户支持团队 * 全球业务 * 电子商务公司 * SaaS 提供商 * 任何需要高效多语言沟通的组织 * 任何需要人工智能翻译的组织
Correcto
correctoai.com
Correcto 是最先进的西班牙语人工智能写作工具。西班牙语使用者超过 5.8 亿，但只有一种人工智能写作工具可以帮助西班牙语国家的企业更好地写作和沟通，这就是为什么 Correcto 是您用西班牙语写作的所有工具。该产品将即时更正与人工智能相结合，帮助用户不仅可以无错误地书写，而且可以针对所需受众定制书面交流。
Cloudwords
cloudwords.com
Cloudwords 通过自动化工作流程和协作增强工具提高多语言营销活动的速度、可扩展性和成功率。了解 Cloudwords 如何帮助您的企业比以往更快地实现其全球目标。
Lingotek
lingotek.com
Lingotek 是 Straker 集团的成员公司，成立于 2006 年，位于犹他州李海。 凭借第一个基于云的 TMS 平台，Lingotek 已成为本地化和翻译行业技术革命中不可或缺的一部分。 Lingotek 于 2021 年被 Straker Translations 收购，准备继续在行业中发展。 Lingotek 独特的基于云的翻译管理系统 (TMS) 专为提高性能而设计。无论您是支持业务运营的全球组织，还是不断推出新鲜内容的敏捷企业，Lingotek 都能让大规模翻译变得快速、轻松。 自成立以来，Lingotek 一直与世界上一些最具创新性的技术公司合作。我们与合作伙伴一起为政府、技术、金融、电信、旅游和教育等各个行业的全球业务提供支持。 Lingotek 技术和我们的全球翻译网络扩展了这些出色平台的功能，以增强世界各地的客户参与、软件可用性、支持和教育。
Redokun
redokun.com
Redokun 是一款基于云的翻译工具，旨在帮助团队高效翻译各种文档，并保持原有布局和设计。
Bureau Works
bureauworks.com
局工作是一款先进的翻译管理软件，帮助用户提高翻译速度，简化项目管理，并集成多种翻译工具和功能，支持团队协作。
Wordfast
wordfast.com
Wordfast是一款翻译和本地化工具，通过翻译记忆库存储翻译内容，简化翻译流程，提高工作效率。
Lingohub
lingohub.com
掌控项目的本地化 - 更快地管理、协调和推出国际产品。 Lingohub 是一款一体化本地化解决方案，您可以专注于技术目标、避免手动工作、跨不同语言测试设计并简化本地化流程。 集成的支付系统、与存储库的可靠连接、通信工具、质量检查等等使本地化变得比以往更容易。 使用 Lingohub 简化、优化和自动化本地化。
Crowdin
crowdin.com
Crowdin是一款AI驱动的本地化软件，帮助团队连接600多个工具，将内容翻译成多种语言，管理跨多个平台的本地化项目。
Language I/O
languageio.com
语言I/O的软件启用单语言（即，仅英语）客户支持团队可以实时聊天，电子邮件和提供100多种语言的自助服务支持。借助其独特的机器翻译技术，它可以在24小时内以准确，安全的翻译来启动和运行。 它的GDPR兼容和ISO-27001认证软件与包括Salesforce，Zendesk和Oracle在内的所有主要客户关系管理系统（CRMS）集成。通过在他们已经使用的平台中向客户服务代理提供翻译，它可以通过单击按钮来响应客户电子邮件和聊天查询。
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate 是一家 SaaS 公司，提供翻译管理、尖端的生成人工智能和自由译者/文案编辑器访问权限 - 所有这些都在一个软件上。 EasyTranslate 提供翻译管理、对译者或文案人员的访问以及生成人工智能 - 所有这些都集中在一款集中式软件上。以有效的方式管理和自动化您的翻译。查找直接集成到您的 CMS、PIM 和其他系统中的各种无代码插件。此外，EasyTranslate 现已与 GPT-4 集成，因此您可以轻松生成多种语言的高质量内容。
Matecat
matecat.com
Matecat是一款免费开源的在线CAT工具，支持机器翻译和协作翻译，适用于翻译公司和个人用户。
Murf AI
murf.ai
Murf AI是一款文本转语音工具，提供高质量配音和多种语言选择，支持视频、播客等多种应用，无需录音设备。
Weglot
weglot.com
Weglot是一款网站本地化解决方案，可以将网站内容翻译为多种语言，并支持SEO优化，适用于多种CMS平台。
XTM Cloud
xtm.cloud
XTM Cloud是一个翻译管理系统，帮助企业快速高效地更新和本地化内容，支持多种文件格式和灵活的工作流程管理。
Unbabel
unbabel.com
Unbabel 是一个帮助企业克服语言障碍的平台，提供高质量翻译服务，以支持多语言客户体验和全球市场拓展。
Transifex
transifex.com
Transifex是一个云平台，帮助企业实现多语言内容的翻译和本地化，支持持续更新和团队协作。
Smartcat
smartcat.com
Smartcat是一个语言AI平台，帮助全球企业高效地创建和管理多语言内容，支持文档、视频和网站的翻译。
Phrase Localization Suite
phrase.com
短语本地化套件是一个集成翻译、评分和自动化工具的平台，旨在简化企业的本地化过程，提高效率和质量。
memoQ
memoq.com
memoQ是一款在Windows操作系统上运行的计算机辅助翻译软件，提供翻译记忆、术语管理和质量保证工具，旨在简化翻译流程。
Lokalise
lokalise.com
Lokalise是一个多平台的翻译管理系统，支持自动化流程和多语言内容管理，适用于数字产品和文档的本地化。