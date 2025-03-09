Lingpad

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Lingpad 是一款安全、先进的人工智能翻译工具，旨在简化多语言客户服务和文档翻译。其平台使企业能够跨消息传递渠道和帮助中心提供无缝的多语言定制支持，从而在无需额外资源的情况下增强全球客户体验。 Lingpad 提供什么： * 即时 AI 驱动翻译：120 多种语言的即时、准确的 AI 翻译 * 以客户服务为中心的解决方案：专为支持团队量身定制，实现即时本地化响应 * 帮助中心本地化：轻松翻译和维护多语言知识库/帮助中心和常见问题解答 * 文档翻译：支持40多种文件类型 * 语境 AI 技术：理解细微差别，实现更自然的翻译 * 自动化：简化手动任务，减少时间和成本 好处： * 增强多语言客户体验 * 不受语言限制全球扩张 * 减少运营成本和翻译时间 * 通过即时翻译缩短响应时间 * 保持所有客户沟通的一致性 通过 Lingpad 经济高效的定价体验所有这些产品和优势，旨在为您的投资带来最大价值。 与流行的客户服务平台无缝集成：Zendesk；对讲机；高尔吉亚；正面;新鲜桌面 适合： *跨任何行业的客户支持团队 * 全球业务 * 电子商务公司 * SaaS 提供商 * 任何需要高效多语言沟通的组织 * 任何需要人工智能翻译的组织