计算机辅助翻译软件 - 最热门应用 - 乌干达

Redokun

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Redokun 是一款功能强大的基于云的翻译工具，旨在帮助营销经理及其团队高效翻译各种类型的文档，同时保持其原始布局和设计。 营销经理的主要优势： * 轻松的团队集成：一小时内即可加入您的团队，而不是几天。 Redokun 的用户友好界面确保只需最少的培训，让您的团队快速高效地入门。 * 时间和成本效率：通过自动化工作流程和集中翻译资产减少翻译时间和成本。提高所有营销材料的一致性。 * 简化项目管理：将所有翻译项目保存在一个地方。一目了然地监控多个团队和文档的进度，确保您始终保持掌控。 适合您整个营销团队： * 设计师：保留文档的原始设计和风格。告别繁琐的复制粘贴。上传 InDesign、PowerPoint 等文件，然后让您的团队翻译文本。下载具有相同布局的完整翻译文档。 * 翻译器：提高翻译速度和准确性。利用机器翻译和翻译记忆库加快您的工作速度，使翻译更快、更一致。 增强您的营销工作的强大功能： * 自动化工作流程：通过自动化工作流程简化您的翻译流程，使您的团队能够以最少的手动干预进行无缝协作。 * 自动存储和访问批准的翻译：跨项目重复使用翻译记忆库，以确保您永远不会为相同的内容翻译两次而付费。 * 集中翻译资产：无论您的团队在哪里工作，都可以轻松协调翻译项目。 ﻿ * 先进的机器翻译：利用尖端的机器翻译技术，让翻译变得更智能，而不是更困难。 * 无缝协作：与您首选的翻译供应商或内部团队轻松合作。 Redokun 的共享、导入和导出选项使协作变得顺畅且高效。 * 即时文档更新：在几秒钟内将更改应用到所有已翻译的文件，无需在修订期间进行手动更新。 * 全面的项目管理：接收有关项目状态的实时反馈，让您随时了解情况并掌控一切。 * 多种文件格式支持：Redokun支持多种文件格式，包括Adobe InDesign (.idml)、Microsoft Word (.docx)、Microsoft PowerPoint (.pptx)、Microsoft Excel (.xlsx)、HTML 5 (.html) 、字幕 (.srt)、纯文本 (UTF-8 .txt)、XLIFF 1.2（.xliff、.xlf）、JSON (.json) 和 PDF (*.pdf)。 Redokun 使营销经理及其团队能够更轻松、更高效地向市场交付翻译内容。立即尝试 Redokun，体验更智能的翻译管理方式。