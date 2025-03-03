计算机辅助翻译软件 - 最热门应用 - 台湾

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
计算机辅助翻译 (CAT) 软件通过利用存储先前翻译的文本的翻译记忆库或利用群体协助，促进将内容从一种语言翻译成另一种语言。这可确保翻译与以前使用的语言一致，保持正确的拼写、语法和措辞。与基本的逐字机器翻译工具相比，CAT 软件提供了更高效的交互式编辑平台。通过整合翻译记忆库、短语目录和术语数据库等功能，CAT 软件可帮助译员提高工作效率和准确性。此外，CAT 产品通常与翻译管理软件无缝集成，从而实现译者和服务提供商之间的协作，同时确保翻译文本的组织。
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memoQ
memoq.com
memoQ 是一款专有的计算机辅助翻译软件套件，可在 Microsoft Windows 操作系统上运行。它由匈牙利软件公司 memoQ Fordítástechnológiai Zrt 开发。 (memoQ Translation Technologies)，前身为 Kilgray，是一家成立于 2004 年的翻译管理软件提供商，并在 2012 年和 2013 年被评为翻译技术领域发展最快的公司之一。memoQ 提供翻译记忆库、术语、机器翻译集成和参考信息桌面、客户端/服务器和 Web 应用程序环境中的管理。
Lokalise
lokalise.com
Lokalise 是增长最快的人工智能翻译管理系统，具有简洁明了的 UI/UX 和适当的定价，受到全球数千家公司的信赖。 作为真正的多平台软件，Lokalise 允许敏捷团队将所有数字资产转换到一个地方：网络和移动应用程序、游戏、其他软件、营销和其他文档等。 当 KPI 包括缩短上市时间和降低成本，以及通过重复任务的自动化消除疲劳和挫败感时，Lokalise 效果最佳。 通过 Lokalise，您可以： ✓ 利用 AI 的才华提升您的内容。在几秒钟内获得上下文感知的、无可挑剔的翻译。翻译、缩短、改写、优化 SEO 等等。 ✓ 翻译您的本地化文件（.xml、.strings、.json、.xliff 等）。 ✓ 与您的内部团队、自由职业者、社区、合作伙伴机构或较大的 LSP 进行翻译。 ✓ 从机器翻译引擎（Google、DeepL）获取即时结果 ✓ 创建包含任务和自定义翻译状态的高级本地化工作流程 ✓ 在一个平台上协作并管理所有软件本地化项目。 ✓ 将翻译集成到开发和部署流程中。 ✓ 使用预定义的自定义规则、API 设置自动化工作流程，并使用 Webhook 或与其他服务（GitHub、Slack、JIRA、Sketch 等）集成。 ✓ 添加屏幕截图以自动识别文本并与项目中的文本字符串进行匹配。 ✓ 将草图画板上传到 Lokalise，或在 Figma 或 Adobe XD 与 Lokalise 之间交换屏幕截图，并允许翻译人员在开发开始之前开始工作。 ✓ 实时预览翻译在您的网络或移动应用程序中的外观（iOS SDK 实时编辑模块）。 ✓ 集中您的翻译内容并与产品和营销团队共享工作区，他们能够从各个位置（GitHub、GitLab、Bitbucket、WordPress、Contentful、Intercom Articles 等）提取内容 Lokalise 的主要受众包括开发人员、项目/产品/本地化经理、营销人员、客户服务人员、设计师和翻译人员： * 开发人员 - Lokalise 是由开发人员为开发人员创建的。因此，精通技术的团队可以看到我们的 API、CLI、文档和其他工具非常全面和直观。 * 经理 - 管理您的本地化流程并使其持续进行。将任务分配给翻译人员，通过为所有协作者添加屏幕截图或评论来提供上下文信息。同时，通过一个仪表板跟踪他们的进度。 * 营销人员 - 简化并加快您的本地化流程。创建个性化、有影响力的营销活动并立即启动您的 GTM 计划。 * 客户服务 - 通过实时聊天翻译和多语言知识库文章，以客户的母语为他们提供支持。让您的服务台走向全球。 * 翻译员 - 利用最具创新性的翻译平台加快您的工作速度并提高您的能力。利用众多 CAT 功能：翻译记忆库、上下文编辑器、术语表、预翻译功能等等。 * 设计师 - 可以通过与 Sketch、Figma 和 Adobe XD 集成来填充和审查不同语言的设计。在流程的早期发现并修复与翻译内容的契合度有关的任何设计错误，可以为设计人员节省很多麻烦，并显着缩短产品发布时间。
Transifex
transifex.com
Transifex 是一个本地化自动化平台，可帮助开发人员和营销人员跨多种语言发布数字内容。 Transifex 的云平台专为具有敏捷开发周期的公司而构建，有助于通过持续的本地化工作流程加速内容的交付。使用 Transifex 的客户可以放心，新内容始终会被翻译，并且每个版本都包含最新的翻译。这意味着更快的上市时间和更好的最终用户体验。 Transifex 是一家全球化数字化公司，其工程师遍布两大洲，客户遍及近 50 个国家/地区，代表约 40,000 个项目和超过 320,000 名用户，以 150 多种语言本地化内容。客户包括 Atlassian、HubSpot、Signal、Vodafone、Deezer、Eventbrite、Soundcloud 和 Waze。
Phrase Localization Suite
phrase.com
短语本地化平台是一个独特的人工智能语言平台，为企业和语言服务提供商将翻译、评分和自动化工具集成到一个地方。它提供可扩展性、供应商中立的方法以及用于性能优化的高级分析。它随时可用，可访问其所有关键产品，有助于轻松启动和快速扩展。凭借单点登录 (SSO) 和直观的界面，Phrase 提供了一个用户友好的集中式生态系统。短语本地化平台包括： 短语翻译管理系统 (Phrase TMS) 使用行业级 CAT 工具进行翻译项目管理 短语字符串 开发人员友好型工具，用于软件、游戏和网站副本本地化 短语编排器 无代码、可自定义的工作流程，可自动执行您的手册处理短语分析 富有洞察力的数据，以优化您的成本、质量和速度 短语语言 AI 根据您的术语量身定制快速、安全的机器翻译 短语自定义 AI 人工智能支持的机器翻译，利用您自己的内容 短语门户 安全、即时、直观地访问高级本地化技术 短语质量技术 评分和检查，以确保您的内容始终符合质量标准 集成 50 多种集成，采用即插即用方法，可实现快速部署
Smartcat
smartcat.com
Smartcat 是任何全球企业必不可少的语言人工智能平台。 Smartcat 为客户量身定制的语言 AI 可将任何格式的内容转换为任何语言，从文档到视频再到复杂的网站和软件，使任何企业团队的全球运营变得简单。 它还允许任何用户通过利用多语言企业库来创建新内容。团队只需几分钟（而不是几周）就能以 1/100 的成本获得结果，并且借助自适应 AI 无需进行两次相同的编辑，该人工智能会记住任何团队成员所做的每次更新。 通过访问最大的语言学家和编辑嵌入式市场（全部由人工智能自动化），编辑过程可以立即扩大规模。包括财富 500 强在内的 1,000 多家全球公司信赖 Smartcat 在全球范围内传播他们的创新和想法。
Crowdin
crowdin.com
Crowdin 是一款面向团队的人工智能驱动的本地化软件。连接 600 多个工具来翻译您的内容。 在一个地方创建和管理所有多语言内容。本地化您的应用程序、软件、网站、游戏、帮助文档和设计，为全球客户打造原生体验。 利用我们的核心功能加快本地化并自动化内容更新： * 600 多个应用程序，包括与工具的集成，您的内容就像 git、营销、支持和其他工具一样 * 从 Crowdin 语言服务获取翻译，从市场中选择代理机构，或自带翻译团队 * 与 GitHub/GitLab/Bitbucket/Azure Repos 上的存储库进行内容集成 * 与Google Play、Android Studio、VS Code等系统集成 * iOS 和 Android SDK（无线内容传输、实时预览和屏幕截图） * Figma、Adobe XD 和 Sketch 插件 * 与营销工具集成：Mailchimp、Contentful、SendGrid、Hubspot、Dropbox 等 * API、CLI、网络钩子 * 翻译记忆库 * 截图 * 上下文可视化编辑器 * 机器翻译 * 质量保证检查 * 报告 * 包含与其他工具集成或扩展 Crowdin 功能的应用程序的市场 * 任务等等。
XTM Cloud
xtm.cloud
XTM Cloud 是唯一一个利用最先进的语言技术、智能自动化和人工智能帮助企业大规模走向全球的翻译管理系统。 如今，快速、轻松地更新和本地化大量内容的能力对于组织来说比以往任何时候都更加关键。为此，XTM International 从原创性、远见、想象力和发明的角度创造了为世界带来新想法的技术，帮助客户发挥其力量，比竞争对手更快地进入全球市场。 他们的使命是通过提供可扩展且互联的供应商中立技术来推动本地化的新时代。该系统包括功能齐全的计算机辅助翻译 (CAT) 工具、先进的人工智能技术、完全可定制的工作流程以及与神经机器翻译引擎和许多业务工具的集成。 XTM Cloud 的设计具有可扩展性和敏捷性，其核心是灵活性。 XTM International 的客户包括各行业的许多全球领先企业以及一些最具创新性的 LSP。
Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力于利用人工智能简化语音音频，让每个人都能获得高质量的配音。 Murf 帮助用户在几分钟内创建逼真的配音，无需任何录音设备。 * Murf.ai 是一款将文本转换为语音、制作视频和字幕并提供多种语音定制的工具。 * 审阅者喜欢直观的界面、各种可用的语音、自定义发音的能力以及与 Canva 等其他平台的无缝集成。 * 审阅者提到了一些问题，例如声音有时听起来像机械人、需要更多不同语言和口音的声音以及附加功能的高成本。
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate 是一家 SaaS 公司，提供翻译管理、尖端的生成人工智能和自由译者/文案编辑器访问权限 - 所有这些都在一个软件上。 EasyTranslate 提供翻译管理、对译者或文案人员的访问以及生成人工智能 - 所有这些都集中在一款集中式软件上。以有效的方式管理和自动化您的翻译。查找直接集成到您的 CMS、PIM 和其他系统中的各种无代码插件。此外，EasyTranslate 现已与 GPT-4 集成，因此您可以轻松生成多种语言的高质量内容。
Lingotek
lingotek.com
Lingotek 是 Straker 集团的成员公司，成立于 2006 年，位于犹他州李海。 凭借第一个基于云的 TMS 平台，Lingotek 已成为本地化和翻译行业技术革命中不可或缺的一部分。 Lingotek 于 2021 年被 Straker Translations 收购，准备继续在行业中发展。 Lingotek 独特的基于云的翻译管理系统 (TMS) 专为提高性能而设计。无论您是支持业务运营的全球组织，还是不断推出新鲜内容的敏捷企业，Lingotek 都能让大规模翻译变得快速、轻松。 自成立以来，Lingotek 一直与世界上一些最具创新性的技术公司合作。我们与合作伙伴一起为政府、技术、金融、电信、旅游和教育等各个行业的全球业务提供支持。 Lingotek 技术和我们的全球翻译网络扩展了这些出色平台的功能，以增强世界各地的客户参与、软件可用性、支持和教育。
Pairaphrase
pairaphrase.com
面向注重安全性的企业的基于 Web 的翻译管理系统 (TMS)。 ✔ 立即使用 Pairphrase 提高您的工作效率。
Cloudwords
cloudwords.com
Cloudwords 通过自动化工作流程和协作增强工具提高多语言营销活动的速度、可扩展性和成功率。了解 Cloudwords 如何帮助您的企业比以往更快地实现其全球目标。
Correcto
correctoai.com
Correcto 是最先进的西班牙语人工智能写作工具。西班牙语使用者超过 5.8 亿，但只有一种人工智能写作工具可以帮助西班牙语国家的企业更好地写作和沟通，这就是为什么 Correcto 是您用西班牙语写作的所有工具。该产品将即时更正与人工智能相结合，帮助用户不仅可以无错误地书写，而且可以针对所需受众定制书面交流。
Lingpad
lingpad.com
Lingpad 是一款安全、先进的人工智能翻译工具，旨在简化多语言客户服务和文档翻译。其平台使企业能够跨消息传递渠道和帮助中心提供无缝的多语言定制支持，从而在无需额外资源的情况下增强全球客户体验。 Lingpad 提供什么： * 即时 AI 驱动翻译：120 多种语言的即时、准确的 AI 翻译 * 以客户服务为中心的解决方案：专为支持团队量身定制，实现即时本地化响应 * 帮助中心本地化：轻松翻译和维护多语言知识库/帮助中心和常见问题解答 * 文档翻译：支持40多种文件类型 * 语境 AI 技术：理解细微差别，实现更自然的翻译 * 自动化：简化手动任务，减少时间和成本 好处： * 增强多语言客户体验 * 不受语言限制全球扩张 * 减少运营成本和翻译时间 * 通过即时翻译缩短响应时间 * 保持所有客户沟通的一致性 通过 Lingpad 经济高效的定价体验所有这些产品和优势，旨在为您的投资带来最大价值。 与流行的客户服务平台无缝集成：Zendesk；对讲机；高尔吉亚；正面;新鲜桌面 适合： *跨任何行业的客户支持团队 * 全球业务 * 电子商务公司 * SaaS 提供商 * 任何需要高效多语言沟通的组织 * 任何需要人工智能翻译的组织
Easyling
easyling.com
Easyling 是一种网站翻译解决方案，提供多种方式来本地化网站，而 IT 或开发人员的参与最少。 Easyling 在原始布局中提供字数统计、内容提取、实时预览和即时视觉翻译反馈。 支持术语表的机器翻译和集成的翻译记忆库可以提高自动翻译质量。 MT/TM 集成和实时变更检测可通过基于 JavaScript 的本地化页面或翻译代理交付实现持续翻译交付工作流程。 外部CAT/TMS也可以连接到该平台。 Easyling 全程提供技术支持。 Easyling 解决方案专家会为您设置网站翻译项目，并指导您完成发布之前的整个过程，并根据您的业务和技术需求配置平台，这些费用已包含在计划费用中。 Easyling 也可作为白标产品提供。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球应用测试是一种众测解决方案，使 QA、产品、用户体验、工程、本地化和数字团队能够在超过 189 个国家/地区测试他们的产品和体验，超过 90,000 名经过专业审查的专业人员在真实环境中使用真实设备对数百种设备组合进行测试。我们将对您的软件进行访问、翻译质量、本地和文化细微差别的测试，以便您能够在您所在的或即将推出的每个市场中获得知名度。包括 Meta、Microsoft、Google、BBC 和 iHeartMedia 在内的数百个领先品牌都依赖 Global App Test 的平台可以快速提高产品质量，使敏捷和 DevOps 团队能够更定期地发布版本并获得重要的反馈来解决问题，或对用户旅程进行关键改进。
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe 是最先进的多语言翻译应用程序，可让您转录、翻译和配音任何文本或音频。借助这款最强大的语言和语音工具包，您可以通过翻译或转录 108 种语言、322 种逼真的声音以及完美的自动化文本和音频来获得更多自然流量。
Redokun
redokun.com
Redokun 是一款功能强大的基于云的翻译工具，旨在帮助营销经理及其团队高效翻译各种类型的文档，同时保持其原始布局和设计。 营销经理的主要优势： * 轻松的团队集成：一小时内即可加入您的团队，而不是几天。 Redokun 的用户友好界面确保只需最少的培训，让您的团队快速高效地入门。 * 时间和成本效率：通过自动化工作流程和集中翻译资产减少翻译时间和成本。提高所有营销材料的一致性。 * 简化项目管理：将所有翻译项目保存在一个地方。一目了然地监控多个团队和文档的进度，确保您始终保持掌控。 适合您整个营销团队： * 设计师：保留文档的原始设计和风格。告别繁琐的复制粘贴。上传 InDesign、PowerPoint 等文件，然后让您的团队翻译文本。下载具有相同布局的完整翻译文档。 * 翻译器：提高翻译速度和准确性。利用机器翻译和翻译记忆库加快您的工作速度，使翻译更快、更一致。 增强您的营销工作的强大功能： * 自动化工作流程：通过自动化工作流程简化您的翻译流程，使您的团队能够以最少的手动干预进行无缝协作。 * 自动存储和访问批准的翻译：跨项目重复使用翻译记忆库，以确保您永远不会为相同的内容翻译两次而付费。 * 集中翻译资产：无论您的团队在哪里工作，都可以轻松协调翻译项目。 * 先进的机器翻译：利用尖端的机器翻译技术，让翻译变得更智能，而不是更困难。 * 无缝协作：与您首选的翻译供应商或内部团队轻松合作。 Redokun 的共享、导入和导出选项使协作变得顺畅且高效。 * 即时文档更新：在几秒钟内将更改应用到所有已翻译的文件，无需在修订期间进行手动更新。 * 全面的项目管理：接收有关项目状态的实时反馈，让您随时了解情况并掌控一切。 * 多种文件格式支持：Redokun支持多种文件格式，包括Adobe InDesign (.idml)、Microsoft Word (.docx)、Microsoft PowerPoint (.pptx)、Microsoft Excel (.xlsx)、HTML 5 (.html) 、字幕 (.srt)、纯文本 (UTF-8 .txt)、XLIFF 1.2（.xliff、.xlf）、JSON (.json) 和 PDF (*.pdf)。 Redokun 使营销经理及其团队能够更轻松、更高效地向市场交付翻译内容。立即尝试 Redokun，体验更智能的翻译管理方式。
Bureau Works
bureauworks.com
Bureau Works 是一款尖端翻译软件，可帮助用户以更快的速度进行翻译，并增强作者的归属感。 Bureau Works 的翻译管理系统专注于通过集成通常单独处理的概念来解决古老的翻译管理问题：成本、上下文、质量、性能和项目管理。
Wordfast
wordfast.com
Wordfast 解决方案旨在通过将翻译存储在翻译记忆库数据库中并自动检索翻译内容以供将来的项目来帮助翻译人员节省时间、金钱和精力。自 1999 年以来，Wordfast 一直致力于提供市场上最用户友好且价格实惠的 TM 工具。我们保留了我们引以为傲的传统，即开发旨在提高最终用户（译者）桌面效率的软件。如今，我们的产品是与实际翻译人员经过二十多年的现场测试共同努力的成果。在口碑的推动下，Wordfast 已发展成为全球第二大使用最广泛的 TM 软件。
Lingohub
lingohub.com
掌控项目的本地化 - 更快地管理、协调和推出国际产品。 Lingohub 是一款一体化本地化解决方案，您可以专注于技术目标、避免手动工作、跨不同语言测试设计并简化本地化流程。 集成的支付系统、与存储库的可靠连接、通信工具、质量检查等等使本地化变得比以往更容易。 使用 Lingohub 简化、优化和自动化本地化。
TextUnited
textunited.com
借助人工智能翻译平台和世界一流的客户服务，快速准确地翻译任何内容。 TextUnited 是一个面向知识驱动型公司的自动化语言平台。其核心竞争力在于高质量、量身定制的翻译、强大的语言质量保证和数据安全。这些价值以订阅包的形式提供，确保成本的可预测性和可扩展性。
Language I/O
languageio.com
语言I/O的软件启用单语言（即，仅英语）客户支持团队可以实时聊天，电子邮件和提供100多种语言的自助服务支持。借助其独特的机器翻译技术，它可以在24小时内以准确，安全的翻译来启动和运行。 它的GDPR兼容和ISO-27001认证软件与包括Salesforce，Zendesk和Oracle在内的所有主要客户关系管理系统（CRMS）集成。通过在他们已经使用的平台中向客户服务代理提供翻译，它可以通过单击按钮来响应客户电子邮件和聊天查询。
Matecat
matecat.com
Matecat 是一款免费开源的在线 CAT 工具。它对翻译公司、译员和企业用户免费。
Weglot
weglot.com
Weglot 是一个功能强大的网站本地化解决方案，可以将您的网站内容翻译并显示为多种语言。与任何 CMS（Shopify、WordPress、Webflow 等以及定制网站）兼容，只需几分钟即可集成。 Weglot 专为速度和准确性而打造，将机器翻译、译后编辑和专业翻译相结合，为用户提供他们首选的翻译质量，而无需支付高昂的成本。 凭借直观的翻译管理仪表板，用户可以在一个地方翻译文本、SEO 元数据和媒体文件 - Weglot 使管理大型网站翻译项目的工作流程变得简单。 Weglot 的设计不仅仅考虑您的内容 - Weglot 还可以处理您的多语言 SEO，让您能够被搜索引擎索引。特定语言的子域/子目录、自动添加的 hreflang 标签和翻译的元数据可确保您在新市场中被发现。 Weglot 是超过 50,000 个网站的首选网站本地化解决方案，其中包括 Microsoft、Steve Madden、Murad、Spotify 和 Volcom。
Unbabel
unbabel.com
Unberbel消除了语言障碍，因此企业可以在文化和地理上蓬勃发展。 该公司的语言操作平台将高级人工智能与人类融合在一起，以获取快速，高效，高质量的翻译，随着时间的流逝而变得更加聪明。 Unberbel可以帮助企业发展到新的全球市场，并通过在营销和客户服务中创造更一致，高质量的多语言客户体验来建立客户信任。 Brunsabel可以轻松地将其插入最受欢迎的CRM和聊天平台，以无缝地在数字支持渠道（例如聊天，电子邮件或常见问题）跨越现有的工作流中进行翻译。 所有这些都是通过门户管理的，客户可以控制翻译流，监视速度或质量等关键指标，并执行其他任务以操作其业务中不同语言的使用。 Bunsabel总部位于加利福尼亚州旧金山，与Facebook，Microsoft，Booking.com和Uber等品牌领先的客户支持团队合作，无论他们说什么语言，都可以轻松地与世界各地的客户进行交流。 其语言操作平台包括： *增强机器翻译 * 门户网站 * 渠道 *集成 *编辑