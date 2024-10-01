计算机辅助翻译软件 - 最热门应用 - 纳米比亚

XTM Cloud

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XTM Cloud 是唯一一个利用最先进的语言技术、智能自动化和人工智能帮助企业大规模走向全球的翻译管理系统。 如今，快速、轻松地更新和本地化大量内容的能力对于组织来说比以往任何时候都更加关键。为此，XTM International 从原创性、远见、想象力和发明的角度创造了为世界带来新想法的技术，帮助客户发挥其力量，比竞争对手更快地进入全球市场。 他们的使命是通过提供可扩展且互联的供应商中立技术来推动本地化的新时代。该系统包括功能齐全的计算机辅助翻译 (CAT) 工具、先进的人工智能技术、完全可定制的工作流程以及与神经机器翻译引擎和许多业务工具的集成。 XTM Cloud 的设计具有可扩...