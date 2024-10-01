计算机辅助翻译软件 - 最热门应用 - 古巴

Bureau Works

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Bureau Works 是一个基于云的翻译管理系统，可将复杂的翻译和本地化管理转变为简单且可预测的活动。我们的技术解决了整个翻译管理的问题。从知识管理到绩效管理和付款，Bureau Works 使您能够专注于完成工作，而不必担心使用多个系统、电子表格和例外情况来管理翻译的痛苦。与您的译员和代理机构合作，或者通过我们的自动化引擎通过全球顶级翻译人才精心策划的网络无缝地完成您的工作。我们是一家总部位于硅谷的初创公司，拥有超过 30 人的团队，分布在世界各地。我们从来不满足于解决本地化管理的一个或另一个组成部分。我们相信总有一种更简单、更好的方法来有效管理翻译，我们只需要找到它。一次又一次。了解更...