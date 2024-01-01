计算机辅助翻译软件 - 最热门应用 - 库克群岛

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
计算机辅助翻译 (CAT) 软件通过利用存储先前翻译的文本的翻译记忆库或利用群体协助，促进将内容从一种语言翻译成另一种语言。这可确保翻译与以前使用的语言一致，保持正确的拼写、语法和措辞。与基本的逐字机器翻译工具相比，CAT 软件提供了更高效的交互式编辑平台。通过整合翻译记忆库、短语目录和术语数据库等功能，CAT 软件可帮助译员提高工作效率和准确性。此外，CAT 产品通常与翻译管理软件无缝集成，从而实现译者和服务提供商之间的协作，同时确保翻译文本的组织。
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Murf AI
murf.ai
Murf AI 致力于利用人工智能简化语音音频，让每个人都能获得高质量的配音。 Murf 帮助用户在几分钟内创建逼真的配音，无需任何录音设备。 * Murf.ai 是一款将文本转换为语音、制作视频和字幕并提供多种语音定制的工具。 * 审阅者喜欢直观的界面、各种可用的语音、自定义发音的能力以及与 Canva 等其他平台的无缝集成。 * 审阅者提到了一些问题，例如声音有时听起来像机械人、需要更多不同语言和口音的声音以及附加功能的高成本。
Matecat
matecat.com
Matecat 是一款免费开源的在线 CAT 工具。它对翻译公司、译员和企业用户免费。
memoQ
memoq.com
memoQ 是一款专有的计算机辅助翻译软件套件，可在 Microsoft Windows 操作系统上运行。它由匈牙利软件公司 memoQ Fordítástechnológiai Zrt 开发。 (memoQ Translation Technologies)，前身为 Kilgray，是一家成立于 2004 年的翻译管理软件提供商，并在 2012 年和 2013 年被评为翻译技术领域发展最快的公司之一。memoQ 提供翻译记忆库、术语、机器翻译集成和参考信息桌面、客户端/服务器和 Web 应用程序环境中的管理。
Crowdin
crowdin.com
Crowdin 是一款面向团队的人工智能驱动的本地化软件。连接 600 多个工具来翻译您的内容。在一个地方创建和管理所有多语言内容。本地化您的应用程序、软件、网站、游戏、帮助文档和设计，为全球客户打造原生体验。利用我们的核心功能加快本地化和自动化内容更新： ✓ 600 多个应用程序，包括与工具的集成，您的内容就像 git、营销、支持和其他工具一样 ✓ 从 Crowdin 语言服务获取翻译，从市场中选择代理机构✓ 与 GitHub/GitLab/Bitbucket/Azure Repos 上的存储库进行内容集成 ✓ 与 Google Play、Android Studio、VS Code 和其他...
Smartcat
smartcat.com
站在翻译行业的前沿，Smartcat 充分利用了传统语言交付解决方案的优点，并添加了最新技术，提供基于透明度、速度和效率的全面平台解决方案。 Smartcat 结合了人工智能翻译、协作工作流程、项目管理自动化以及由 500,000 多名语言专业人员组成的网络，可满足您的所有翻译需求。我们的技术通过无缝自动化工作流程的每一步（从基本文档翻译到持续的网站本地化、供应商管理、发票和计费），满足世界各地公司最苛刻的本地化需求。 Smartcat 还保证最高的翻译质量并在一处访问广泛的语言资源。
XTM Cloud
xtm.cloud
跨多个区域本地化和部署材料非常复杂。您需要一个简单、可扩展且强大的翻译解决方案。 XTM 翻译管理系统 (TMS) 将帮助您更快、更经济高效地交付本地化为多种语言的内容。
Unbabel
unbabel.com
Unbabel 消除了语言障碍，使企业能够跨文化和地域蓬勃发展。该公司的语言运营平台将先进的人工智能与人类在循环中融合在一起，以实现快速、高效、高质量的翻译，并且随着时间的推移变得更加智能。 Unbabel 通过在营销和客户服务方面创造更加一致、高质量的多语言客户体验，帮助企业进入新的全球市场并建立客户信任。 Unbabel 可以轻松插入最流行的 CRM 和聊天平台，通过聊天、电子邮件或常见问题解答等数字支持渠道在现有工作流程中无缝交付翻译。所有这些都通过门户进行管理，客户可以在门户中控制翻译流程，监控速度或质量等关键指标，并执行其他任务以在整个业务中实施不同语言的使用。 Unbabel 总部...
Weglot
weglot.com
Weglot 是一个功能强大的网站本地化解决方案，可以将您的网站内容翻译并显示为多种语言。与任何 CMS（Shopify、WordPress、Webflow 等以及定制网站）兼容，只需几分钟即可集成。 Weglot 专为速度和准确性而打造，将机器翻译、译后编辑和专业翻译相结合，为用户提供他们首选的翻译质量，而无需支付高昂的成本。凭借直观的翻译管理仪表板，用户可以在一个地方翻译文本、SEO 元数据和媒体文件 - Weglot 使管理大型网站翻译项目的工作流程变得简单。 Weglot 的设计不仅仅考虑您的内容 - Weglot 还可以处理您的多语言 SEO，让您能够被搜索引擎索引。特定语言的子域/...
Transifex
transifex.com
Transifex 帮助公司（从初创公司到大型企业）走向全球。借助我们基于 SaaS 的翻译和本地化平台，组织可以轻松地持续翻译数字内容，例如网站、移动应用程序、游戏、视频、帮助中心、字幕等。 Atlassian、Eventbrite、HubSpot 和 Waze 等领先公司依靠 Transifex 实现真正的多语言国际化。尝试一下 Transifex 15 天的免费试用版，或与我们的团队成员之一联系进行个人演示：www.transifex.com/get-started。
Lokalise
lokalise.com
为增长而构建的本地化平台。 通过以他们的语言提供本地体验，吸引全新的应用程序用户、在线购物者、网络浏览器和游戏玩家，无论他们身在何处。
Phrase Localization Suite
phrase.com
短语本地化平台是一个独特的人工智能语言平台，为企业和语言服务提供商将翻译、评分和自动化工具集成到一个地方。它提供可扩展性、供应商中立的方法以及用于性能优化的高级分析。它随时可用，可以访问其所有关键产品，有助于轻松启动和快速扩展。凭借单点登录 (SSO) 和直观的界面，Phrase 提供了一个用户友好的集中式生态系统。短语本地化平台包括： 短语翻译管理系统 (Phrase TMS) 使用行业级 CAT 工具进行翻译项目管理 短语字符串 开发人员友好型工具，用于软件、游戏和网站副本本地化 短语编排器 无代码、可自定义的工作流程，可自动执行您的手册处理短语分析 富有洞察力的数据，以优化您的成本、质量...
Global App Testing
globalapptesting.com
全球应用测试是一种众测解决方案，使 QA、产品、用户体验、工程、本地化和数字团队能够在超过 189 个国家/地区测试他们的产品和体验，超过 90,000 名经过专业审查的专业人员在真实环境中使用真实设备对数百种设备组合进行测试。我们将对您的软件进行访问、翻译质量、本地和文化细微差别的测试，以便您能够在您所在的或即将推出的每个市场中获得知名度。包括 Meta、Microsoft、Google、BBC 和 iHeartMedia 在内的数百个领先品牌都依赖 Global App Test 的平台可以快速提高产品质量，使敏捷和 DevOps 团队能够更定期地发布版本并获得重要的反馈来解决问题，或对用...
LinguaScribe
getlinguascribe.in
LinguaScribe 是最先进的多语言翻译应用程序，可让您转录、翻译和配音任何文本或音频。借助这款最强大的语言和语音工具包，您可以通过翻译或转录 108 种语言、322 种逼真的声音以及完美的自动化文本和音频来获得更多自然流量。
Redokun
redokun.com
Redokun 是一款基于云的翻译工具，可用于翻译各种类型的文档，同时保留其布局和设计。这是一个简单的解决方案，易于使用和集成（在数小时内即可加入您的团队），并且可以让您降低时间和翻译成本，同时提高翻译一致性。我们的本地化解决方案使各种规模的团队能够更轻松地翻译其内容并将其投放到市场。适合： - 经理 - Redokun 将帮助您在一个地方控制您的项目。一目了然地了解所有团队和文档的进度。同时管理多种语言的多个项目，并轻松自动化生成翻译和文档。 - 设计师 - 保留文档样式，不再需要复制粘贴。上传 InDesign、PowerPoint 或其他文件类型，并邀请您的团队翻译文本。完成后，下载具有...
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate 是一家 SaaS 公司，提供翻译管理、尖端的生成人工智能和自由译者/文案编辑器访问权限 - 所有这些都在一个软件上。 EasyTranslate 提供翻译管理、对译者或文案人员的访问以及生成人工智能 - 所有这些都集中在一款集中式软件上。以有效的方式管理和自动化您的翻译。查找直接集成到您的 CMS、PIM 和其他系统中的各种无代码插件。此外，EasyTranslate 现已与 GPT-4 集成，因此您可以轻松生成多种语言的高质量内容。
Lingpad
lingpad.com
Lingpad 是一款功能强大的 TMS，可简化复杂的全球增长。在 Lingpad，我们致力于让多语言客户服务变得简单、方便、无缝且无忧。为客户体验增加价值，在全球地区发展您的品牌，而无需投资额外的人力或财务资源，建立更深层次的联系并促进无拘无束的增长。我们独一无二的翻译管理系统在构建时充分考虑了客户服务团队的需求。您可以使用一整套翻译工具，帮助各种规模的企业提供无缝的多语言客户支持。 AbInBev、Rebtel、Veo、Atlas、Renewtrak、Luxreaders 等一些世界领先品牌通过 Lingpad 增强了客户信任。使用 Lingpad，您可以： 翻译您的本地化文件 无限的空间...
Easyling
easyling.com
Easyling 是一种网站翻译解决方案，提供多种方式来本地化网站，而 IT 或开发人员的参与最少。 Easyling 在原始布局中提供字数统计、内容提取、实时预览和即时视觉翻译反馈。支持术语表的机器翻译和集成的翻译记忆库可以提高自动翻译质量。 MT/TM 集成和实时变更检测可通过基于 JavaScript 的本地化页面或翻译代理交付实现持续翻译交付工作流程。外部CAT/TMS也可以连接到该平台。 Easyling 全程提供技术支持。 Easyling 解决方案专家会为您设置网站翻译项目，并指导您完成发布之前的整个过程，并根据您的业务和技术需求配置平台，这些费用已包含在计划费用中。 Easyl...
Lingotek
lingotek.com
Lingotek 是 Straker 集团的成员公司，成立于 2006 年，位于犹他州李海。凭借第一个基于云的 TMS 平台，Lingotek 已成为本地化和翻译行业技术革命中不可或缺的一部分。 Lingotek 于 2021 年被 Straker Translations 收购，准备继续在行业中发展。我们独特的基于云的翻译管理系统 (TMS) 专为提高性能而设计。无论您是支持业务运营的全球组织，还是不断推出新鲜内容的敏捷企业，Lingotek 都能让大规模翻译变得快速、轻松。自成立以来，Lingotek 一直与世界上一些最具创新性的技术公司合作。我们与合作伙伴一起为政府、技术、金融、电信、旅...
Wordfast
wordfast.com
Wordfast 解决方案旨在通过将翻译存储在翻译记忆库数据库中并自动检索翻译内容以供将来的项目来帮助翻译人员节省时间、金钱和精力。自 1999 年以来，Wordfast 一直致力于提供市场上最用户友好且价格实惠的 TM 工具。我们保留了我们引以为傲的传统，即开发旨在提高最终用户（译者）桌面效率的软件。如今，我们的产品是与实际翻译人员经过二十多年的现场测试共同努力的成果。在口碑的推动下，Wordfast 已发展成为全球第二大使用最广泛的 TM 软件。
Pairaphrase
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面向注重安全性的企业的基于 Web 的翻译管理系统 (TMS)。 ✔ 立即使用 Pairphrase 提高您的工作效率。
Correcto
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Correcto 是最先进的西班牙语人工智能写作工具。西班牙语使用者超过 5.8 亿，但只有一种人工智能写作工具可以帮助西班牙语国家的企业更好地写作和沟通，这就是为什么 Correcto 是您用西班牙语写作的所有工具。该产品将即时更正与人工智能相结合，帮助用户不仅可以无错误地书写，而且可以针对所需受众定制书面交流。
Lingohub
lingohub.com
掌控项目的本地化 - 更快地管理、协调和推出国际产品。 Lingohub 是一款一体化本地化解决方案，您可以专注于技术目标、避免手动工作、跨不同语言测试设计并简化本地化流程。集成的支付系统、与存储库的可靠连接、通信工具、质量检查等等使本地化变得比以往更容易。使用 Lingohub 简化、优化和自动化本地化。
TextUnited
textunited.com
TextUnited 是一款屡获殊荣的基于云的翻译管理系统。我们提供协作翻译环境，提供可扩展的多语言流程 - 促进全球多个行业的公司进行全渠道沟通。 TextUnited 结合了尖端的机器翻译、强大的计算机辅助翻译工具以及由 5000 多名按需专业翻译人员组成的全球网络，使公司能够在任何国际市场上准确、真实地进行沟通。 TextUnited 成立于 2009 年，总部位于奥地利维也纳，至今仍是包括 Boston Scientific、Rosenbauer 和 OECD 在内的数百个国际品牌的首选平台。我们的每一位客户都受益于更快的周转、降低的翻译成本以及简化翻译管理的能力。我们的优势和移动性植...
Cloudwords
cloudwords.com
Cloudwords 通过自动化工作流程和协作增强工具提高多语言营销活动的速度、可扩展性和成功率。了解 Cloudwords 如何帮助您的企业比以往更快地实现其全球目标。
Bureau Works
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Bureau Works 是一个基于云的翻译管理系统，可将复杂的翻译和本地化管理转变为简单且可预测的活动。我们的技术解决了整个翻译管理的问题。从知识管理到绩效管理和付款，Bureau Works 使您能够专注于完成工作，而不必担心使用多个系统、电子表格和例外情况来管理翻译的痛苦。与您的译员和代理机构合作，或者通过我们的自动化引擎通过全球顶级翻译人才精心策划的网络无缝地完成您的工作。我们是一家总部位于硅谷的初创公司，拥有超过 30 人的团队，分布在世界各地。我们从来不满足于解决本地化管理的一个或另一个组成部分。我们相信总有一种更简单、更好的方法来有效管理翻译，我们只需要找到它。一次又一次。了解更...
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语言 I/O 确保任何客户服务代理都可以在任何渠道上以任何语言与任何客户交谈。借助人工智能的力量，您的全天候模型现在支持世界上的每一种语言，无论是聊天、语音还是电子邮件。我们独特的模型可确保您根据代理和客户使用的语言对获得最佳翻译。这样，您的对话不仅准确而且人性化。我们对所有个人信息进行加密，以便您客户的数据始终受到保护并留下零痕迹。 Language I/O 与 Salesforce Service Cloud、Zendesk、ServiceNow 和 Oracle 无缝集成。我们还提供 API。