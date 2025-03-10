竞争情报工具 - 最热门应用

Beauhurst

beauhurst.com

Beauhurst 提供每家英国私营公司的数据，从筹款和专利到招聘状况和贸易数据。我们使用八个跟踪信号来详细跟踪高增长公司。此外，我们还监控更广泛的投资者和加速器初创生态系统。我们有四个专门针对不同行业构建的数据平台：BeauhurstAdvise、BeauhurstInvest、BeauhurstImpact 和 BeauhurstSales。我们的平台旨在帮助客户发现、跟踪和了解业务。