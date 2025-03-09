竞争情报工具 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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竞争情报工具使企业能够收集、评估和应对竞争环境的动态。从竞争情报数据中获得的见解对于组织内的多个团队（例如营销、销售、产品开发和高级领导）非常有价值。营销、销售和产品团队通过深入了解广告策略、定价调整、产品推出和停产等领域，从竞争情报软件中受益。此外，高级管理人员可以利用竞争情报解决方案来指导投资并制定未来的企业战略。
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SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta是全球领先的广告创意洞察和分析平台，致力于为广告主和发布商提供顶级广告创意和营销策略。 SocialPeta作为重要的广告和营销情报平台，专注于广告情报、成本情报、广告创意、受众洞察、广告策略等。SocialPeta帮助用户深入分析广告趋势，并通过详细的图形化波动呈现有组织地进行。 SocialPeta 的庞大数据库取自 46 个国家的 73 个顶级出版网络。该数据库包含超过 9.8 亿条广告创意。广告、市场、成本、应用程序、受众、电子商务和品牌的情报。帮助您在所有营销决策中发展您的业务。目前，我们拥有200多家企业客户，包括Google、Supercell、iGG、Fun Plus、Bigo Live、37games等。
Kompyte
kompyte.com
Kompyte是一个自动化的竞争情报平台，运用人工智能帮助企业监控竞争对手活动，提供实时洞察和分析服务。
Adthena
adthena.com
Adthena 是一个屡获殊荣的付费搜索广告市场情报平台。我们独特的人工智能技术和机器学习模型可以让您清楚地了解市场变化以及竞争对手在搜索领域的所有举动。这意味着您可以做出明智的战略决策，并从 PPC 预算中获得更多价值，从最大化投资回报率到保护您的品牌。强大的东西。而且你无法在其他地方得到它。与我们合作，制定您的成功付费搜索策略。奖项与认可： -- 最佳软件创新（本地视图） - 2021 年美国搜索奖 -- 最佳搜索软件工具（本地视图） - 2021 年美国搜索奖 -- 最佳软件创新（本地视图） - 2021 年英国搜索奖 -- 最佳数据使用 (PPC) - 银奖（Adthena x Staysure Insurance） - 2021 年英国搜索奖 - 最佳搜索使用 - 金融 (PPC) - 2021 年全球搜索奖
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款适用于所有数据驱动营销人员的 SEO 工具。通过 40 多种功能获得宝贵的见解，从而大幅提升您的网站排名。用户友好的界面和批量数据分析功能可以节省您的时间和精力。单击即可收集有价值的数据见解并分析多达 100,000 个关键字或 URL，以改进您的 SEO 策略。借助 Marketing Miner，您可以快速检测网站上的技术问题，找出哪些着陆页和关键字带来最多流量，进行全面的技术 SEO 审核和竞争对手分析，监控您的品牌和您的利基市场中重要关键字的提及情况，找到新的链接建设机会可以增强您的反向链接资料并制定成功的内容营销策略。热门功能： - 关键字研究 - SEO 审核 - 排名跟踪 - 竞争对手分析 - 品牌监控 - 链接建设 - 批量数据分析 - API 为什么你会喜欢营销矿工？令人难以置信的物有所值：您不必选择昂贵的工具来获得良好的排名。 Marketing Miner 以实惠的价格提供高质量的数据。与其他工具无缝集成：如果您喜欢在自己的工具中处理大量数据，您一定会喜欢 Marketing Miner 的多功能且强大的 REST API，无需登录即可访问您的数据！批量数据分析：营销矿工工具可以节省大量时间和精力。您可以快速分析多达 100,000 个关键字、域或 URL 的数据。
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction是一个移动应用优化平台，提供数据分析工具，帮助开发者和营销人员提升应用性能和下载量。
Beauhurst
beauhurst.com
Beauhurst 提供每家英国私营公司的数据，从筹款和专利到招聘状况和贸易数据。我们使用八个跟踪信号来详细跟踪高增长公司。此外，我们还监控更广泛的投资者和加速器初创生态系统。我们有四个专门针对不同行业构建的数据平台：BeauhurstAdvise、BeauhurstInvest、BeauhurstImpact 和 BeauhurstSales。我们的平台旨在帮助客户发现、跟踪和了解业务。
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS是一款金融基准分析、竞争分析和绩效监测的综合平台，提供数据驱动的决策支持和可视化工具。
SplitMetrics
splitmetrics.com
用于 Apple Search Ads 优化、应用发布、A/B 测试、ASO 和完全托管的应用增长的产品和服务生态系统。
BrandOps
brandops.io
营销团队使用 BrandOps 按需获取营销最棘手问题的答案。 BrandOps 是一个营销绩效平台，可显示您的营销在所有数字渠道中相对于竞争对手、目标、业务成果、英雄品牌和行业基准的有效性。 BrandOps 通过来自评论网站、社交媒体平台、6,000 多个新闻来源、播客、搜索等渠道的数千个信号提供增长见解。 BrandOps 减轻了运营团队的数据负担。数据被自动收集、维护和理解。快速发展的公司使用品牌运营来发展业务并建立健康的营销机器。 https://www.brandops.io/
MediaRadar
mediaradar.com
MediaRadar 屡获殊荣的广告智能解决方案可提供及时的跨媒体见解，这些见解针对那些参与媒体销售、规划或购买流程的人员。媒体销售团队依靠 MediaRadar 来开拓新业务、创建引人注目的推介并与合适的买家建立联系。代理商和营销人员使用 MediaRadar 创建最佳媒体组合、监控竞争对手并发现新的广告机会。
Watchful
watchful.ai
Watchful 是第一个也是唯一一个专注于揭示竞争对手产品策略的产品策略情报解决方案。我们的解决方案有助于自动化和扩大竞争性研究，产生有影响力的见解，使产品团队能够加快交付、降低成本并促进增长。财富 500 强公司相信 Watchful 能够推动更好的决策并保持其市场领先地位。欲了解更多信息，请访问https://www.watchful.ai/
Groopit
groopit.co
通过众包解决方案智取竞争对手。简化员工共享和使用竞争情报以建立竞争优势的方式。共享从未如此简单。员工可以从 Teams、Slack、Salesforce、Web 浏览器、移动应用程序或任何工作地点共享情报。只需点击三下，不到一分钟，他们就能分享高质量、定量的竞争情报，从而轻松保持领先竞争对手的地位。使用英特尔的速度快如闪电。 Groopit 在数据源和视图中聚合并提供可操作的见解。每个参与人员都可以获得最新的实时见解来为自己的选择提供信息，从而使每个员工都能增强竞争优势。使用 Groopit 的数据访问 API 可以轻松将英特尔集成到现有企业系统中。将英特尔无缝添加到 Tableau、PowerBI、Salesforce 或现有 CI 仪表板。 Groopit 确保您可以在做出的所有系统决策中利用英特尔。
KnowFirst
knowfirst.ai
KnowFirst™ API 和平台是您访问任何澳大利亚公司的多个数据集的一站式商店，在进行研究和分析时节省您的时间和资源。
Panoramata
panoramata.co
Panoramata 是一款电子商务基准测试工具，可让您监控任何品牌的数字营销策略，而无需订阅无休止的电子邮件。从我们收集的数千份新闻通讯、流程、广告、登陆页面、短信和技术堆栈中收集灵感并发现新想法，并在营销中做出更明智的决策。
PriceShape
priceshape.com
PriceShape是一款SaaS工具，专注于为电商公司监测竞争对手价格，帮助优化定价策略和提高收入。
Thinknum
thinknum.com
Thinknum是一个实时分析平台，提供有关全球500,000多家公司的人力资源、社交媒体、定价等数据，帮助用户做出明智决策。
42matters
42matters.com
42matters提供移动和连接电视应用程序智能，帮助企业分析应用市场，识别趋势，优化应用策略。
Apptopia
apptopia.com
Apptopia提供移动应用的性能数据分析，帮助开发者和企业监测应用指标、竞争对手和市场趋势，以优化策略和用户体验。
WebCEO
webceo.com
WebCEO是一个数字营销平台，提供关键词研究、排名跟踪、域名分析、SEO审计等23种工具，支持企业优化网站及管理数字营销策略。
Contify
contify.com
Contify提供市场和竞争情报平台，帮助企业收集、策划和分享有关竞争对手和行业的实时见解。
Keyword.com
keyword.com
KeyWord.com 是一款多功能工具，帮助用户进行关键字研究、分析和管理，优化SEO效果和在线内容策略。
Pathmatics
pathmatics.com
Pathmatics是一个数字广告情报平台，提供竞争对手广告策略和市场趋势的透明数据分析，帮助广告商优化其广告系列。
SE Ranking
seranking.com
SE排名是一个全面SEO工具，帮助用户进行关键词研究、网站审核、反向链接分析等，以优化搜索引擎排名。
SEMrush
semrush.com
Semrush是一款SaaS平台，提供搜索引擎优化、广告、社交媒体和内容营销等工具，帮助企业提升在线可见性和市场效果。
Sensor Tower
sensortower.com
传感器塔是一款市场研究平台，提供应用程序性能分析、市场趋势洞察和广告活动影响评估，帮助企业优化策略。
Serpstat
serpstat.com
Serpstat是一个全面的SEO工具，提供竞争分析、内容策略、网站审计和关键字研究等功能，帮助企业提升在线可见性。
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通过对电子商务、出版商和广告商前景的 360° 数字洞察，更智能地进行销售。借助Similarweb独特的流量和参与度数据，您可以全面了解潜在客户的数字策略和绩效的每个部分，从而使您能够找到新的机会并制定获胜的宣传方案。 - 从 Sameweb 超过 1 亿个网站的数据库中查找与您的理想客户资料相匹配的潜在客户 - 通过潜在客户丰富向潜在客户添加更多相关数据点，从而加强您的渠道质量并优先考虑外展 - 监控您的帐户以掌握新业务和追加销售业务带有警报的机会 - 深入了解您的潜在客户的数字绩效和战略，以更好地了解您的解决方案如何提供帮助 - 通过可信数据支持的客户独有的见解来改善您的客户响应 - 通过决策者的直接联系信息直接与他们联系
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Ahrefs 是一款综合SEO工具，帮助用户进行竞争对手分析、关键字研究、网站审计、内容研究和排名监测，提升网站可见性与性能。
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Crayon是一个竞争情报平台，自动收集和分析市场活动和趋势，帮助企业做出战略决策，节省时间和资源。
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Data.ai是一个移动数据分析平台，帮助企业获取市场见解、跟踪应用表现和优化策略，以提升用户留存和盈利。
BOSCO
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ASK BOSCO® 是一个人工智能驱动的数字营销分析平台，可帮助营销团队做出更好的数据驱动决策。我们易于使用的界面提供了单一的事实来源，使营销人员能够实时了解所有营销活动和渠道的绩效。利用尖端的机器学习，ASK BOSCO® 发现了通过现有渠道和新渠道创造更多收入的新机会。我们还提供预测分析功能，使营销人员能够创建个性化的报告仪表板并以无与伦比的准确性预测未来的活动。我们独特的 ASK BOSCO® 指数将您的域名与您所在类别中最接近的竞争对手进行排名。该指数衡量您的在线足迹以及您对有机和付费媒体渠道的投资的有效性。 ASK BOSCO® 如何运作？ ASK BOSCO® 的工作原理是从各种来源收集数据，包括您的网站、社交媒体和广告活动。然后，我们的人工智能引擎会分析这些数据，以识别趋势、模式和机会。 ASK BOSCO® 还使用机器学习来预测未来的表现。这使您可以对营销预算和活动做出更好的决策。使用 ASK BOSCO® 有什么好处？使用 ASK BOSCO® 有很多好处。以下是一些最重要的内容： - 更好的决策：ASK BOSCO® 为您提供所需的数据和见解，以便您就营销活动做出更好、更明智的决策。 - 增加收入：ASK BOSCO® 帮助您发现新的机会，从现有和新渠道中获得更多收入。 - 提高效率：ASK BOSCO® 可自动执行数字营销中涉及的许多任务，从而释放您的时间，以便您可以专注于更具战略性的活动。 - 降低成本：ASK BOSCO® 可以通过优化预算和更有效地定位营销活动来帮助您节省营销活动资金。如果您正在寻找提高数字营销绩效的方法，ASK BOSCO® 是您的完美解决方案。请立即联系我们，详细了解我们如何帮助您实现营销目标。
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ReportLinker 是一家科技公司，利用人工智能提供市场数据和预测，从而帮助研究、业务开发或营销团队更好地了解和分析某个行业。该公司的平台使用机器学习和自然语言处理 (NLP) 为客户提供人工智能驱动的市场情报平台，加快他们获取全球行业洞察的速度。
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Seobility是一款综合SEO工具，提供网站审核、关键字分析、反向链接分析和排名跟踪，帮助用户优化网站以提高搜索引擎排名。
GTM Buddy
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GTM Buddy 是一个收入支持平台，使收入团队能够推动可持续的收入增长。 GTM Buddy 致力于帮助新一代更聪明的卖家。想象一下这样一个世界：人工智能负责在正确的时间标记和显示正确的内容，以帮助卖家就地进行操作。 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕是卖家突破配额的秘密武器，帮助销售代表分享回答买家紧迫问题的内容，为关键会议做好准备，并花更多时间进行实际销售通过减少手工繁琐的工作。
Klue
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Klue是一个竞争情报平台，帮助产品营销人员收集、组织和分发竞争情报，提升战略决策和市场洞察能力。
VisualPing
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VisualPing是一款网站监控工具，允许用户监测网页的视觉和内容变化，并在发生更改时发送通知。