竞争情报工具 - 最热门应用 - 斯威士兰

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竞争情报工具使企业能够收集、评估和应对竞争环境的动态。从竞争情报数据中获得的见解对于组织内的多个团队（例如营销、销售、产品开发和高级领导）非常有价值。营销、销售和产品团队通过深入了解广告策略、定价调整、产品推出和停产等领域，从竞争情报软件中受益。此外，高级管理人员可以利用竞争情报解决方案来指导投资并制定未来的企业战略。
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SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta是全球领先的广告创意洞察和分析平台，致力于为广告主和发布商提供顶级广告创意和营销策略。 SocialPeta作为重要的广告和营销情报平台，专注于广告情报、成本情报、广告创意、受众洞察、广告策略等。SocialPeta帮助用户深入分析广告趋势，并通过详细的图形化波动呈现有组织地进行。 SocialPeta 的庞大数据库取自 46 个国家的 73 个顶级出版网络。该数据库包含超过 9.8 亿条广告创意。广告、市场、成本、应用程序、受众、电子商务和品牌的情报。帮助您在所有营销决策中发展您的业务。目前，我们拥有200多家企业客户，包括Google、Supercell、iGG、Fun Plus、Bigo Live、37games等。
Kompyte
kompyte.com
Kompyte 的竞争情报自动化平台是业界唯一完全由人工智能驱动的解决方案，可解决营销和销售专业人员在跟踪竞争格局时面临的挑战。 Kompyte 自动化了最广泛的数字渠道的跟踪过程，深入广泛地进行竞争情报收集和洞察交付，帮助客户在拥挤的行业中脱颖而出并获得市场领导地位。 Kompyte 为客户提供了跟踪、编译、分析并向合适的团队提供关键的实时战略见解的工具，从而实现更好的消息传递、定位、产品开发和收入获取。
Adthena
adthena.com
Adthena 是一个屡获殊荣的付费搜索广告市场情报平台。我们独特的人工智能技术和机器学习模型可以让您清楚地了解市场变化以及竞争对手在搜索领域的所有举动。这意味着您可以做出明智的战略决策，并从 PPC 预算中获得更多价值，从最大化投资回报率到保护您的品牌。强大的东西。而且你无法在其他地方得到它。与我们合作，制定您的成功付费搜索策略。奖项与认可： -- 最佳软件创新（本地视图） - 2021 年美国搜索奖 -- 最佳搜索软件工具（本地视图） - 2021 年美国搜索奖 -- 最佳软件创新（本地视图） - 2021 年英国搜索奖 -- 最佳数据使用 (PPC) - 银奖（Adthena x Staysure Insurance） - 2021 年英国搜索奖 - 最佳搜索使用 - 金融 (PPC) - 2021 年全球搜索奖
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款适用于所有数据驱动营销人员的 SEO 工具。通过 40 多种功能获得宝贵的见解，从而大幅提升您的网站排名。用户友好的界面和批量数据分析功能可以节省您的时间和精力。单击即可收集有价值的数据见解并分析多达 100,000 个关键字或 URL，以改进您的 SEO 策略。借助 Marketing Miner，您可以快速检测网站上的技术问题，找出哪些着陆页和关键字带来最多流量，进行全面的技术 SEO 审核和竞争对手分析，监控您的品牌和您的利基市场中重要关键字的提及情况，找到新的链接建设机会可以增强您的反向链接资料并制定成功的内容营销策略。热门功能： - 关键字研究 - SEO 审核 - 排名跟踪 - 竞争对手分析 - 品牌监控 - 链接建设 - 批量数据分析 - API 为什么你会喜欢营销矿工？令人难以置信的物有所值：您不必选择昂贵的工具来获得良好的排名。 Marketing Miner 以实惠的价格提供高质量的数据。与其他工具无缝集成：如果您喜欢在自己的工具中处理大量数据，您一定会喜欢 Marketing Miner 的多功能且强大的 REST API，无需登录即可访问您的数据！批量数据分析：营销矿工工具可以节省大量时间和精力。您可以快速分析多达 100,000 个关键字、域或 URL 的数据。
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction 是首屈一指的移动 UA 优化平台！作为 Apple Search Ads 的官方合作伙伴，它通过数据驱动的智能工具推动移动应用的增长。 MobileAction 全面了解对于客户获取、保留和参与至关重要的动态移动环境。它可以帮助应用程序增长营销人员和所有者调动他们的策略，调整他们的路线图，渗透未开发的市场，并提高他们的投资回报率。我们的解决方案使应用程序所有者、用户获取经理和应用程序开发专业人士能够解决移动行业的复杂问题，使他们能够在不断发展的市场中塑造成功的故事。简而言之，MobileAction 帮助移动营销人员： 促进应用程序下载 解锁竞争对手的数据 发现最新趋势 主导市场 做出更明智的决策 该公司成立于 2013 年，总部位于美国旧金山。 MobileAction 是业界领先的移动广告情报提供商，拥有超过 70 多个创意人员、10 万多个发布商、40 万多个广告商的庞大库，并整合了来自 55 个以上 DSP 的数据。
Beauhurst
beauhurst.com
Beauhurst 提供每家英国私营公司的数据，从筹款和专利到招聘状况和贸易数据。我们使用八个跟踪信号来详细跟踪高增长公司。此外，我们还监控更广泛的投资者和加速器初创生态系统。我们有四个专门针对不同行业构建的数据平台：BeauhurstAdvise、BeauhurstInvest、BeauhurstImpact 和 BeauhurstSales。我们的平台旨在帮助客户发现、跟踪和了解业务。
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS 是用于财务基准测试、竞争分析和绩效监控的一体化平台。用战略洞察取代猜测，立即释放数据驱动决策的力量。我们通过从准确和最新的来源收集战略数据、清理这些数据并通过补充来源丰富它们，为您提供超越数字的故事，帮助您取得成功。在您定制的仪表板中查找有关行业同行、供应商和客户的所有重要竞争洞察和即用型 KPI 基准。我们的专业专家团队随时准备帮助您充分利用这些见解，以便您始终能够在需要时获得所需的备份。
SplitMetrics
splitmetrics.com
用于 Apple Search Ads 优化、应用发布、A/B 测试、ASO 和完全托管的应用增长的产品和服务生态系统。
BrandOps
brandops.io
营销团队使用 BrandOps 按需获取营销最棘手问题的答案。 BrandOps 是一个营销绩效平台，可显示您的营销在所有数字渠道中相对于竞争对手、目标、业务成果、英雄品牌和行业基准的有效性。 BrandOps 通过来自评论网站、社交媒体平台、6,000 多个新闻来源、播客、搜索等渠道的数千个信号提供增长见解。 BrandOps 减轻了运营团队的数据负担。数据被自动收集、维护和理解。快速发展的公司使用品牌运营来发展业务并建立健康的营销机器。 https://www.brandops.io/
MediaRadar
mediaradar.com
MediaRadar 屡获殊荣的广告智能解决方案可提供及时的跨媒体见解，这些见解针对那些参与媒体销售、规划或购买流程的人员。媒体销售团队依靠 MediaRadar 来开拓新业务、创建引人注目的推介并与合适的买家建立联系。代理商和营销人员使用 MediaRadar 创建最佳媒体组合、监控竞争对手并发现新的广告机会。
Watchful
watchful.ai
Watchful 是第一个也是唯一一个专注于揭示竞争对手产品策略的产品策略情报解决方案。我们的解决方案有助于自动化和扩大竞争性研究，产生有影响力的见解，使产品团队能够加快交付、降低成本并促进增长。财富 500 强公司相信 Watchful 能够推动更好的决策并保持其市场领先地位。欲了解更多信息，请访问https://www.watchful.ai/
Groopit
groopit.co
通过众包解决方案智取竞争对手。简化员工共享和使用竞争情报以建立竞争优势的方式。共享从未如此简单。员工可以从 Teams、Slack、Salesforce、Web 浏览器、移动应用程序或任何工作地点共享情报。只需点击三下，不到一分钟，他们就能分享高质量、定量的竞争情报，从而轻松保持领先竞争对手的地位。使用英特尔的速度快如闪电。 Groopit 在数据源和视图中聚合并提供可操作的见解。每个参与人员都可以获得最新的实时见解来为自己的选择提供信息，从而使每个员工都能增强竞争优势。使用 Groopit 的数据访问 API 可以轻松将英特尔集成到现有企业系统中。将英特尔无缝添加到 Tableau、PowerBI、Salesforce 或现有 CI 仪表板。 Groopit 确保您可以在做出的所有系统决策中利用英特尔。
KnowFirst
knowfirst.ai
KnowFirst™ API 和平台是您访问任何澳大利亚公司的多个数据集的一站式商店，在进行研究和分析时节省您的时间和资源。
Panoramata
panoramata.co
Panoramata 是一款电子商务基准测试工具，可让您监控任何品牌的数字营销策略，而无需订阅无休止的电子邮件。从我们收集的数千份新闻通讯、流程、广告、登陆页面、短信和技术堆栈中收集灵感并发现新想法，并在营销中做出更明智的决策。
PriceShape
priceshape.com
PriceShape 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，专门为电子商务公司和品牌提供竞争对手价格监控，帮助他们赢得更多销量并实现收入最大化。我们帮助在线卖家根据竞争对手的数据（包括价格、库存和品种）优化其定价策略。借助 PriceShape，您可以全面了解竞争对手的产品价格，并显示在您的个性化仪表板中。我们还专注于为用户提供适合各种需求的各种动态定价规则和策略。利用这些功能可以为我们的客户提供所需的定价灵活性，以根据他们的竞争状况改进决策。此外，我们让您有机会在 Google 购物 Feed 中使用有竞争力的定价知识。通过我们的 Feed 编辑器，您可以在 Feed 中插入价格标签，这样您就可以将广告支出定向到最具竞争力并获得良好利润率的产品上。这种对每次点击费用广告系列的智能细分将防止您在价格过高的产品上浪费广告支出，并大幅提高您的广告支出回报率。
Thinknum
thinknum.com
随着经济活动在线化，新的数据踪迹被留下。 Thinknum 的专有机器学习算法实时索引公共网络，以创建超过两打结构化数据集。我们跟踪全球超过 500,000 家上市和私营公司的职位列表、员工人数、社交媒体吸引力、员工情绪、产品定价、商店位置等。客户通过 API 或用户友好的 UI 访问我们的数据。没有其他网络数据供应商可以与我们的历史和实时数据的广度、深度和质量相媲美。
42matters
42matters.com
42matters 是移动和联网电视 (CTV) 应用程序智能的领先提供商。我们最先进的机器学习算法可提供对应用程序市场的全面洞察，使组织能够建立更强大、更明智的业务。我们跟踪 12 个领先应用商店中超过 1700 万个已发布和未发布的应用程序，包括 Google Play、Apple App Store、Amazon Appstore、华为 AppGallery、腾讯 MyApp、Roku Channel Store、Apple TV tvOS App Store、Amazon Fire TV、Google TV、三星智能电视应用程序、LG Content Store 和 Vizio SmartCast 应用程序。 42matters 提供多种应用市场研究工具。我们的 API、文件转储（数据集）和基于 Web 的研究平台套件（包括 42matters Explorer、42matters SDK Explorer 和 42matters App Watchlist）使企业能够识别市场趋势、构建行业信息化的产品和服务、更高效地实施商业实践等等。我们为众多行业的公司提供关键任务情报。例如，我们帮助…… – 广告技术企业提高广告定位、最大化广告印象并打击广告欺诈。 – 销售和营销团队拓展渠道、丰富 CRM 系统中存储的数据并培养现有客户。 – 应用程序、游戏和 SDK 开发人员与竞争对手进行基准比较，并构建基于市场的路线图。 – 网络安全专业人员改进 MAM 和 MDM 实践，优化恶意软件检测，并识别恶意权限和集成技术。 42matters 成立于 2011 年，是一家私营公司，总部位于瑞士苏黎世。我们得到了 Gamma Capital Partners 和 Project A Ventures 的支持。
Apptopia
apptopia.com
移动世界的可操作数据——我们提供世界上每个移动应用程序和发布商的性能数据。这些数据点可通过 API 和/或我们直观的网络工具获得。我们不仅为您提供数据，我们还为您提供答案。移动发行商和开发商、服务提供商和投资者每天都使用我们经济实惠的竞争情报工具来了解和监控竞争对手、为业务战略提供信息并识别新兴消费者的兴趣和趋势。 Apptopia 的独特之处在于它还能够提供 SDK 识别和分析、类别级别分析以及可定制的行业报告。我们还提供一整套用户获取工具。效果数据（适用于 50 多个国家/地区）包括下载量、DAU、MAU、会话数、排名、用户保留率、跨应用使用情况、SDK 分析、IAP 收入、广告收入、广告印象等。
WebCEO
webceo.com
WebCEO 是下一代互联网营销平台，为您提供 23 种强大的工具，用于关键词研究、排名跟踪、域名分析、SEO 审核、内部链接分析和反向链接跟踪、社交媒体管理、付费搜索管理、竞争对手研究等。 Web CEO 的白标功能使数字机构可以自由地定制报告并使其看起来很专业。
Contify
contify.com
Contiify 提供全面的市场和竞争情报平台以及新闻 API，使企业能够收集、策划和分享有关整个组织内竞争对手、客户、行业和关键情报主题的可行见解。
Keyword.com
keyword.com
以前的 SerpBook.com — 跟踪、查明和验证 SEO 工作所需的一切。向重要的人展示和报告。
Pathmatics
pathmatics.com
Pathmatics 广告商数据库和数字营销情报平台为竞争对手的数字广告策略带来透明度。
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking 是一个强大的 SEO 工具包，最适合中小型机构和内部团队。独特且先进的数据集可帮助 SEO 专业人员制定和执行有效的 SEO 策略。 SE Ranking 提供专用工具来自动化每项主要 SEO 任务，包括关键词和竞争性研究、内容创建和优化、技术网站审核、页面优化、反向链接分析和监控、位置跟踪、本地 SEO 等。 SE Ranking 利用 AI 和 NLP 技术为用户提供独特的见解和建议。提供高质量、准确的数据是SE Ranking的首要任务之一，SE Ranking团队不断扩展数据集并微调数据处理算法，以提供用户可以依赖的数据。团队可以从 SE Ranking 的自动报告、白标和协作项目管理中受益。大多数订阅计划包括为团队成员提供的额外用户席位和无限的项目，以满足所有客户的需求。 SE Ranking 的 Agency Pack 专为中小型营销机构设计，提供无限的报告、潜在客户生成小部件、WL 和额外的客户席位，以帮助机构更好地展示其可交付成果。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是领先的在线可见性管理 SaaS 平台，使全球企业能够运行搜索引擎优化、按点击付费、内容、社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush 为公司提供洞察和解决方案，帮助他们跨各种营销渠道构建、管理和衡量营销活动。 Semrush，拥有超过 87,000 名付费客户。 Semrush 的数字： - 8.08 亿个桌面域配置文件和 3210 万个移动域配置文件 - 平均每天抓取超过 43 万亿个反向链接和超过 250 亿个 URL - 超过 243 亿个关键字和单个关键字的 2000 万个创意 - 30% 的财富 500 强公司使用Semrush 是他们的首选营销工具
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower 是一家市场研究公司，发明了消费者生命周期情报 (CLI)，这是一种新型市场情报，可帮助组织保持关键策略和趋势的前沿。我们的 CLI 平台向品牌展示消费者如何在全球数字经济中与公司互动，涵盖应用程序使用、购买、广告印象等，涵盖移动应用程序、社交媒体、流媒体、网站、数字支付等。 Sensor Tower 提供的负责任的见解以“由外而内”的视角补充企业数据，这些观点来自真实的人，回答了企业数据无法回答的有价值的问题。这些见解有助于制定世界顶级公司的战略。
Serpstat
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Serpstat 作为全面的 SEO 工具集脱颖而出，使您能够有效控制在线可见度。对于寻求提升排名和加强在线商业足迹的忠诚企业来说，这是一项关键资产。 Serpstat 拥有超过 50 种强大的工具，可以解决以下问题： 🔍 竞争对手洞察：识别和评估市场中的关键参与者。 📊 内容策略：评估和生成 - 获取顶级、面向排名的内容。 🚀 全面的 SEO 监督：确保在 Google 上占据首要位置的包罗万象的工具。 🌐 市场分析和情报：深入研究您的领域并采用领先者的行业最佳实践。 💡 广告和付费搜索英特尔：从竞争对手那里获取见解，以完善您的付费营销活动。 ✍️ AI 支持的内容制作和分析：轻松生成或修改文章、生成元标签、优化语法和拼写，以及从文本中提取关键字。一个全面的 SEO 平台，包含强劲营销扩张所需的一切。热更新：使用 Serpstat ChatGPT 插件解锁强大的 SEO 见解！ 🔍 发现目标 SEO 关键词并进行跨地区比较。 📊 分析关键的 SEO 指标和域反向链接数据。 ✍️ 利用 SEO 数据和 ChatGPT 协同作用来创建有效的内容和优化策略。立即使用 ChatGPT 升级您的 SEO 游戏！
Similarweb
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通过对电子商务、出版商和广告商前景的 360° 数字洞察，更智能地进行销售。借助Similarweb独特的流量和参与度数据，您可以全面了解潜在客户的数字策略和绩效的每个部分，从而使您能够找到新的机会并制定获胜的宣传方案。 - 从 Sameweb 超过 1 亿个网站的数据库中查找与您的理想客户资料相匹配的潜在客户 - 通过潜在客户丰富向潜在客户添加更多相关数据点，从而加强您的渠道质量并优先考虑外展 - 监控您的帐户以掌握新业务和追加销售业务带有警报的机会 - 深入了解您的潜在客户的数字绩效和战略，以更好地了解您的解决方案如何提供帮助 - 通过可信数据支持的客户独有的见解来改善您的客户响应 - 通过决策者的直接联系信息直接与他们联系
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阿赫夫斯私人有限公司Ltd. 是一家为营销专业人士开发在线 SEO 工具和免费教育材料的软件公司。 Ahrefs 一体化 SEO 工具集可以帮助您： - 竞争对手研究：揭示竞争对手的有机关键字、反向链接策略和 PPC 关键字 - 链接建设：在您的利基市场中找到最强的反向链接机会 - 关键字研究：获得最大程度的相关关键字创意和看看排名有多难 - 网站审核：查找您的网站存在哪些 SEO 问题并了解如何解决它们 - 内容研究：发现任何主题上最受欢迎的内容，并为您自己的内容找到最佳创意 - 排名跟踪：跟踪您与竞争对手的搜索排名 - 提及监控：每次您或您的品牌在网上被提及时都会收到电子邮件提醒。 Ahrefs 数据库拥有超过 110 亿个关键字和超过 4000 亿个索引页面。这就是 Ahrefs 能够为其用户提供最大数据准确性的原因。
Crayon
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Crayon 屡获殊荣的竞争情报平台可帮助您的组织发现并抓住机遇，从而创造可持续的业务优势。数以万计的团队使用 Crayon 的软件自动捕获和分析来自数亿来源的完整竞争情报 - 外部消息传递和定位、产品和定价变化、招聘计划、进入市场策略等等。 手动研究不仅耗时，而且还存在风险。当您依赖人力时，您很容易错失机会和未被发现的威胁。使用 Crayon，您可以自动实时捕捉竞争对手的动作。利用数百万个竞争情报源中的一百多种不同数据类型，以掌握产品更新、消息传递枢轴、执行团队变更等信息。
Data.ai
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data.ai 是业界最值得信赖的移动洞察和分析平台。全面了解您获取、保留和吸引客户所需的移动环境，确定路线图的优先顺序，进入新市场并优化投资回报率。借助 data.ai Intelligence，您可以： • 加快应用程序下载和收入策略 • 提高应用程序评级并吸引用户回头客 • 了解应用程序使用情况在 60 多个国家/地区有何不同 • 优化您的发布策略和获取活动 • 对您的移动性能进行基准测试对抗竞争对手 data.ai 的使命是帮助客户打造致胜的移动体验并实现卓越。该公司成立于2010年，推出了第一个移动市场洞察解决方案。 2020 年，data.ai 推出了广告分析解决方案 Ascend，成为该领域第一家提供市场洞察和公司自身数据并列视图以支持关键任务业务决策的公司。这些解决方案共同构成了业界最完整的移动性能平台。所有地区和行业的 1,100 多个客户和 100 万个连接都依赖 data.ai 来推动他们的移动业务。该公司总部位于旧金山，在全球设有 12 个办事处。
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO® 是一个人工智能驱动的数字营销分析平台，可帮助营销团队做出更好的数据驱动决策。我们易于使用的界面提供了单一的事实来源，使营销人员能够实时了解所有营销活动和渠道的绩效。利用尖端的机器学习，ASK BOSCO® 发现了通过现有渠道和新渠道创造更多收入的新机会。我们还提供预测分析功能，使营销人员能够创建个性化的报告仪表板并以无与伦比的准确性预测未来的活动。我们独特的 ASK BOSCO® 指数将您的域名与您所在类别中最接近的竞争对手进行排名。该指数衡量您的在线足迹以及您对有机和付费媒体渠道的投资的有效性。 ASK BOSCO® 如何运作？ ASK BOSCO® 的工作原理是从各种来源收集数据，包括您的网站、社交媒体和广告活动。然后，我们的人工智能引擎会分析这些数据，以识别趋势、模式和机会。 ASK BOSCO® 还使用机器学习来预测未来的表现。这使您可以对营销预算和活动做出更好的决策。使用 ASK BOSCO® 有什么好处？使用 ASK BOSCO® 有很多好处。以下是一些最重要的内容： - 更好的决策：ASK BOSCO® 为您提供所需的数据和见解，以便您就营销活动做出更好、更明智的决策。 - 增加收入：ASK BOSCO® 帮助您发现新的机会，从现有和新渠道中获得更多收入。 - 提高效率：ASK BOSCO® 可自动执行数字营销中涉及的许多任务，从而释放您的时间，以便您可以专注于更具战略性的活动。 - 降低成本：ASK BOSCO® 可以通过优化预算和更有效地定位营销活动来帮助您节省营销活动资金。如果您正在寻找提高数字营销绩效的方法，ASK BOSCO® 是您的完美解决方案。请立即联系我们，详细了解我们如何帮助您实现营销目标。
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker 是一家科技公司，利用人工智能提供市场数据和预测，从而帮助研究、业务开发或营销团队更好地了解和分析某个行业。该公司的平台使用机器学习和自然语言处理 (NLP) 为客户提供人工智能驱动的市场情报平台，加快他们获取全球行业洞察的速度。
Seobility
seobility.net
Seobility 是一款用于提高网站排名的一体化 SEO 工具。 Seobility 提供全面的页面 SEO 审核、反向链接分析和链接构建工具，以及排名跟踪。用于内容优化的 TF*IDF 工具和关键字研究工具等其他工具完善了 Seobility 一体化 SEO 软件。页面SEO审核：抓取网站的所有链接页面，收集并清晰显示页面优化的错误或问题。每个分析都包含有关如何解决问题和优化的详细信息和提示。为了持续审查网站并跟踪优化进度，可以安排定期抓取。 Seobility 在每次抓取后提供详细报告，并在出现严重问题时通知用户。反向链接分析：有关网站反向链接、锚文本、引用域等的详细报告。此外，定期更新的关于新反向链接和丢失反向链接的报告为页外 SEO 的这一部分提供了可操作的见解。竞争对手分析和链接建设建议完成了该模块。排名跟踪：每日更新您的关键字的桌面和移动 Google 排名数据。使用关键字标记等高级功能，例如分析类别或本地化结果。通过监控竞争对手的表现来关注他们。 Seobility SEO 软件的设计明确关注质量和可用性。 Seobility 适合 SEO 专业人士以及 SEO 初学者。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy 是一个收入支持平台，使收入团队能够推动可持续的收入增长。 GTM Buddy 致力于帮助新一代更聪明的卖家。想象一下这样一个世界：人工智能负责在正确的时间标记和显示正确的内容，以帮助卖家就地进行操作。 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕是卖家突破配额的秘密武器，帮助销售代表分享回答买家紧迫问题的内容，为关键会议做好准备，并花更多时间进行实际销售通过减少手工繁琐的工作。
Klue
klue.com
Klue 是一个竞争情报平台，旨在帮助产品营销人员在企业的各个部门收集、组织和传播竞争情报。 该平台使用人工智能驱动的分析来汇总和解释数据，提供对市场趋势的深入洞察。其主要功能包括能够集中竞争情报、有效分析数据、创建竞争内容并将其分发到整个组织。 此外，它允许用户衡量他们在竞争激烈的商业环境中的影响。它还提供了额外的人工智能功能，旨在节省时间并增强洞察力。 该平台旨在通过提供一系列资源（包括旨在为用户提供竞争优势的指南、报告、模板和网络研讨会）来协助整个组织的进入市场战略。 除了集中情报和增强洞察力之外，Klue 还关注数据安全和工具集成。 Klue 用户体验的关键方面包括将现有工具连接到平台的能力、确保数据保护以及通过人工智能辅助分析节省时间。 该平台还为用户提供了将客户的声音纳入竞争情报的机会，从而更全面地了解市场环境。
VisualPing
visualping.io
可视化是监控网站变化的最佳工具。只需输入您想要监控的 URL 并选择一个区域 - 我们会在检测到更改时通知您。 可视化有数百个潜在用例。您的企业可以使用 Visualping 来获取竞争情报、监管情报、合规性管理、网站 QA 和回归检测等等。 您甚至可以在个人生活中使用 Visualping 来关注工作机会、缺货产品、价格、约会、新闻和社交媒体资料。