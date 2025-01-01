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薪酬管理软件可帮助组织制定和管理员工薪酬方案。该软件通常被称为薪酬计划或解决方案，通过管理仪表板或数据可视化工具来监督工资。它有助于创建绩效矩阵，生成公司薪酬数据报告，并使组织能够审查和调整薪酬政策。此外，它还有助于规划员工奖金、制定激励措施和建议薪酬调整。 薪酬管理系统通常由人力资源部门采用，使管理者能够为其团队制定有效的薪酬策略。这种方法可确保公平的员工薪酬并优化薪资预算。 此类软件可以独立运行，也可以作为集成的 HRMS 和 HCM 软件套件的一部分。许多系统与绩效管理软件集成，利用员工绩效数据为薪酬决策提供信息。套件产品还可能包含销售补偿软件的功能，从而扩大其范围和实用性。
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Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一款全球人力资本管理平台，提供工资、HR、福利、人才管理等功能，简化员工和管理者的劳动力管理流程。
Paycom
paycom.com
Paycom是一个集成的云平台，简化人力资源和工资管理，包括员工入职、工资处理和福利管理，为企业提供全面解决方案。
Bob HR
hibob.com
Bob是一款人力资源平台，旨在简化人事管理，支持员工入职、绩效管理与薪酬管理，适用于多种工作模式。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款综合人力资源管理应用，支持员工数据管理、工资自动化、招聘和绩效跟踪，适合中小企业使用。
Lattice
lattice.com
Lattice是一个人员管理平台，通过绩效管理、员工调查和职业发展工具，帮助组织提升员工敬业度和绩效。
Anaplan
anaplan.com
Anaplan是一个基于云的企业计划平台，帮助组织简化财务建模、预算、预测及供应链管理，促进部门间协作。
Vena
vena.io
Vena是一个财务规划与分析平台，支持预算、预测和财务报告，具备Excel集成和数据管理功能，适合中大型企业。
Leapsome
leapsome.com
Leapsome是一个AI驱动的人力资源平台，简化员工生命周期中的各项管理流程，提升员工参与和绩效管理。
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass是一个激励和佣金管理平台，帮助企业优化佣金结构，提升销售效率和业绩，支持多种行业和工具集成。
ChartHop
charthop.com
ChartHop是一个人员操作平台，连接和可视化人数据，帮助组织提升透明度和决策能力，支持各种人力资源管理功能。
Salary.com
salary.com
Salary.com 是一个薪酬管理平台，提供可靠的薪酬数据、分析工具和合规支持，帮助企业制定竞争性薪酬策略。
Arcoro
arcoro.com
Arcoro是一款专为建筑行业设计的人力资源管理软件，提供招聘、培训、核心HR、考勤等模块，帮助公司高效管理员工。
Ravio
ravio.com
Ravio是欧洲领先的薪酬管理平台，帮助科技公司进行薪酬基准和工作级别自动化，实现透明、公平的薪酬管理。
Figures
figures.hr
Figures是一个完整的薪酬管理解决方案，帮助公司简化薪酬决策，提供市场数据基准、薪酬政策和预算计算工具。
Omni HR
omnihr.co
Omni HR是全面的人力资源管理软件，帮助企业高效招聘、管理、考勤和薪资，提升员工满意度和运营效率。
Comprehensive
comprehensive.io
一款综合员工薪酬平台，帮助公司在不使用大量电子表格的情况下做出更好的薪酬决策。
OpenComp
opencomp.com
OpenComp是一个薪酬管理平台，帮助高增长公司提供市场数据，优化薪酬策略，吸引和留住人才。
Aeqium
aeqium.com
Aeqium是一个薪酬管理平台，帮助企业有效管理薪酬，提升员工保留，提高决策效率，并支持数据驱动的人力资源目标。
Pave
pave.com
Pave是薪酬管理平台，提供实时数据和工具，帮助企业简化薪酬流程，确保公平和竞争力的薪酬策略。
Xactly
xactlycorp.com
Xactly是一款云端销售绩效管理工具，优化销售补偿过程，提供实时数据可视化和高级分析，帮助提高销售效率和透明度。
Plentive
plentive.com
Plentive是一款强大的激励跟踪软件，能够自动追踪、计算和管理奖金计划，帮助激励团队和提升公司绩效。
Paidwell
paidwell.io
Paidwell是一款基于绩效的薪酬管理应用，帮助快速发展公司制定有竞争力的数据驱动薪酬方案以吸引和留住人才。
LiveRem
liverem.com
LiveRem是一个实时人力资源洞察基准平台，直接连接工资和人力资源系统，帮助企业做出数据驱动的决策，提高效率，吸引人才。
Pequity
pequity.com
Pequity应用程序提供灵活、安全的薪酬规划解决方案，帮助企业建立高水平的薪酬计划。
BetterComp
bettercomp.com
BetterComp是一款补偿基准工具，帮助企业高效进行薪酬市场定价，分析薪酬数据，制定公平的薪酬决策。
Complete
complete.so
Complete帮助企业创建、规划并扩展薪酬管理，从招聘信到薪酬等级等，支持员工人数从30人扩展到1万人以上。
CandorIQ
candoriq.com
CandorIQ是一款用于管理员工人数和薪酬规划的软件，整合人力资源和财务支出，提供人员预算和分析功能。
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