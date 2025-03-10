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薪酬管理软件可帮助组织制定和管理员工薪酬方案。该软件通常被称为薪酬计划或解决方案，通过管理仪表板或数据可视化工具来监督工资。它有助于创建绩效矩阵，生成公司薪酬数据报告，并使组织能够审查和调整薪酬政策。此外，它还有助于规划员工奖金、制定激励措施和建议薪酬调整。 薪酬管理系统通常由人力资源部门采用，使管理者能够为其团队制定有效的薪酬策略。这种方法可确保公平的员工薪酬并优化薪资预算。 此类软件可以独立运行，也可以作为集成的 HRMS 和 HCM 软件套件的一部分。许多系统与绩效管理软件集成，利用员工绩效数据为薪酬决策提供信息。套件产品还可能包含销售补偿软件的功能，从而扩大其范围和实用性。
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Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一款全球人力资本管理平台，提供工资、HR、福利、人才管理等功能，简化员工和管理者的劳动力管理流程。
Paycom
paycom.com
Paycom是一个集成的云平台，简化人力资源和工资管理，包括员工入职、工资处理和福利管理，为企业提供全面解决方案。
Bob HR
hibob.com
Bob是一款人力资源平台，旨在简化人事管理，支持员工入职、绩效管理与薪酬管理，适用于多种工作模式。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款综合人力资源管理应用，支持员工数据管理、工资自动化、招聘和绩效跟踪，适合中小企业使用。
Lattice
lattice.com
Lattice是一个人员管理平台，通过绩效管理、员工调查和职业发展工具，帮助组织提升员工敬业度和绩效。
Anaplan
anaplan.com
Anaplan是一个基于云的企业计划平台，帮助组织简化财务建模、预算、预测及供应链管理，促进部门间协作。
Leapsome
leapsome.com
Leapsome是一个AI驱动的人力资源平台，简化员工生命周期中的各项管理流程，提升员工参与和绩效管理。
Vena
vena.io
Vena是一个财务规划与分析平台，支持预算、预测和财务报告，具备Excel集成和数据管理功能，适合中大型企业。
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass是一个激励和佣金管理平台，帮助企业优化佣金结构，提升销售效率和业绩，支持多种行业和工具集成。
ChartHop
charthop.com
ChartHop是一个人员操作平台，连接和可视化人数据，帮助组织提升透明度和决策能力，支持各种人力资源管理功能。
Salary.com
salary.com
Salary.com 是一个薪酬管理平台，提供可靠的薪酬数据、分析工具和合规支持，帮助企业制定竞争性薪酬策略。
Arcoro
arcoro.com
Arcoro是一款专为建筑行业设计的人力资源管理软件，提供招聘、培训、核心HR、考勤等模块，帮助公司高效管理员工。
Ravio
ravio.com
Ravio是欧洲领先的薪酬管理平台，帮助科技公司进行薪酬基准和工作级别自动化，实现透明、公平的薪酬管理。
Figures
figures.hr
Figures是一个完整的薪酬管理解决方案，帮助公司简化薪酬决策，提供市场数据基准、薪酬政策和预算计算工具。
Omni HR
omnihr.co
Omni HR是全面的人力资源管理软件，帮助企业高效招聘、管理、考勤和薪资，提升员工满意度和运营效率。
Comprehensive
comprehensive.io
一款综合员工薪酬平台，帮助公司在不使用大量电子表格的情况下做出更好的薪酬决策。
OpenComp
opencomp.com
OpenComp是一个薪酬管理平台，帮助高增长公司提供市场数据，优化薪酬策略，吸引和留住人才。
Aeqium
aeqium.com
Aeqium是一个薪酬管理平台，帮助企业有效管理薪酬，提升员工保留，提高决策效率，并支持数据驱动的人力资源目标。
Pave
pave.com
使用 Pave 进行有竞争力、负责任的支付。 Pave 提供实时数据和简化的薪酬规划工作流程，以有效管理公司的最大支出。连接您的 HRIS 以访问大约 8,000 家公司的薪资和股权数据。
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Plentive 是最强大的激励跟踪软件。您可以自动跟踪、计算和管理您的奖金计划。通过我们轻松的激励管理平台激励您的团队并提高公司绩效。
Paidwell
paidwell.io
Paydwell 是一种针对高增长、高变革公司的绩效薪酬技术。有竞争力的、数据驱动的薪酬计划，吸引并留住您成功所需的人才。
LiveRem
liverem.com
LiveRem 是一个实时人力资源洞察基准测试平台。 LiveRem 成立于 2024 年，直接连接到薪资和人力资源系统，提供始终在线的人力资源见解，并将其与市场其他产品进行比较。 LiveRem 帮助客户做出数据驱动的决策、节省时间并提高成本效率。最终，LiveRem 帮助组织吸引和留住人才。 LiveRem 目前在新西兰和澳大利亚推出，很快将在新加坡和迪拜推出。
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BetterComp 提供业界最强大且最易于使用的薪酬基准测试解决方案。 BetterComp 旨在帮助企业度过大规模市场定价的艰巨过程，由来自 Salary.com、PayFactors 和 MarketPay 等公司的市场定价专家创建，他们亲眼目睹了市场定价 20 年来没有发展，并做出了这样的决定必须有一个更好的方法。我们帮助您使用您自己的家庭和级别对全球职位目录进行市场定价。通过大规模应用不同的削减方式来比较和对比它们的影响。使用我们的异常值检测来帮助发现定价政策的异常情况。只需点击几下鼠标，我们强大的报告选项即可让您深入了解您的数据。
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Complete 允许公司创建、规划和扩展其薪酬实践。从录用通知书到创建级别和薪酬范围，Complete 可让您从 30 名员工轻松扩展到 10,000 多名员工。
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