找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
薪酬管理软件可帮助组织制定和管理员工薪酬方案。该软件通常被称为薪酬计划或解决方案，通过管理仪表板或数据可视化工具来监督工资。它有助于创建绩效矩阵，生成公司薪酬数据报告，并使组织能够审查和调整薪酬政策。此外，它还有助于规划员工奖金、制定激励措施和建议薪酬调整。 薪酬管理系统通常由人力资源部门采用，使管理者能够为其团队制定有效的薪酬策略。这种方法可确保公平的员工薪酬并优化薪资预算。 此类软件可以独立运行，也可以作为集成的 HRMS 和 HCM 软件套件的一部分。许多系统与绩效管理软件集成，利用员工绩效数据为薪酬决策提供信息。套件产品还可能包含销售补偿软件的功能，从而扩大其范围和实用性。
提交新应用
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass 是一个激励和佣金管理平台，帮助企业增加收入并将其最大的销售费用转化为业务增长动力。我们帮助销售和收入运营团队设计、规划、自动化和简化复杂的激励和佣金结构。凭借类似游戏的元素、奖励、认可、沟通和分析功能，Compass 使您能够吸引并增强您的创收团队。其结果是——提高了销售效率、加快了销售业绩、减少了激励处理时间、节省了激励预算等等。 Compass 适用于不同行业，支持不同的用例，从银行到金融服务、保险、快速消费品、SaaS 和物流等。将 Compass 连接到您的 CRM、HCM、ERP 或任何日常工作工具。它预先构建了与 Hubspot、Salesforce、Close.io、Leadsquared、GSheet 等流行工具的集成。凭借 API、Web 和移动应用程序、具有 SSO 的应用程序以及可供选择的 SDK 选项等部署方法，Compass 易于实施并随着您的发展而扩展。
Plentive
plentive.com
Plentive 是最强大的激励跟踪软件。您可以自动跟踪、计算和管理您的奖金计划。通过我们轻松的激励管理平台激励您的团队并提高公司绩效。
Paidwell
paidwell.io
Paydwell 是一种针对高增长、高变革公司的绩效薪酬技术。有竞争力的、数据驱动的薪酬计划，吸引并留住您成功所需的人才。
LiveRem
liverem.com
LiveRem 是一个实时人力资源洞察基准测试平台。 LiveRem 成立于 2024 年，直接连接到薪资和人力资源系统，提供始终在线的人力资源见解，并将其与市场其他产品进行比较。 LiveRem 帮助客户做出数据驱动的决策、节省时间并提高成本效率。最终，LiveRem 帮助组织吸引和留住人才。 LiveRem 目前在新西兰和澳大利亚推出，很快将在新加坡和迪拜推出。
Pequity
pequity.com
通过最灵活、最安全的薪酬规划解决方案构建世界一流的薪酬计划。
Figures
figures.hr
Figures 是完整的薪酬管理解决方案，可简化（并揭开薪酬的神秘面纱！）并帮助公司更好地衡量、规划、调整和传达其薪酬决策。借助数字，您可以获得完整的薪酬手册，其中包含 10 万多个数据点进入我们的市场数据基准、清晰且全面的薪酬政策、带有共享中心的完整薪资范围构建器以及强大的薪酬计划预算计算器，以最好地定义您的下一次加薪预算;整合为一个简单、可扩展的解决方案。 Figures 受到数千家欧洲顶级企业（从初创企业到知名品牌）的信赖，旨在通过推动更高效、更公平的员工奖励决策，帮助企业在整个薪酬流程中节省时间和金钱。
BetterComp
bettercomp.com
BetterComp 提供业界最强大且最易于使用的薪酬基准测试解决方案。 BetterComp 旨在帮助企业度过大规模市场定价的艰巨过程，由来自 Salary.com、PayFactors 和 MarketPay 等公司的市场定价专家创建，他们亲眼目睹了市场定价 20 年来没有发展，并做出了这样的决定必须有一个更好的方法。我们帮助您使用您自己的家庭和级别对全球职位目录进行市场定价。通过大规模应用不同的削减方式来比较和对比它们的影响。使用我们的异常值检测来帮助发现定价政策的异常情况。只需点击几下鼠标，我们强大的报告选项即可让您深入了解您的数据。
OpenComp
opencomp.com
OpenComp 使高增长公司能够利用薪酬情报自信地做出最佳业务决策。超过 2,000 家公司使用 OpenComp 以公平、一致的方式吸引和授权顶尖人才，其中包括 Calm、DataRobot、Discord、DrChrono、Figma、Medium、Mosaic、Mux 和 Reddit。 OpenComp 由 Salesforce 创始人力资源团队 Thanh Nguyen 和 Nancy Connery 于 2021 年创立，已从摩根大通、TIME Ventures（Marc Benioff 的投资基金）、8VC 等机构筹集了 2400 万美元的风险投资。 OpenComp 可供员工数量不超过 50 名的组织免费使用，其他组织则根据规模和需求提供分级定价和服务。在 www.opencomp.com 上注册并通过 www.linkedin.com/opencomp 进行连接。
Ravio
ravio.com
作为欧洲排名第一的薪酬管理平台，Ravio 帮助领先的科技公司吸引、留住和激励顶尖人才。人力资源和总体薪酬领导者使用 Ravio 的实时薪酬基准测试和自动职位分级来自信地传达他们的薪酬策略，解锁全公司的薪酬透明度，并在缩小性别薪酬差距方面发挥带头作用。一切只需几分钟，而不是几个月。 Ravio 可以轻松查看、分析、刷新和共享薪资范围，这些薪资范围是根据欧洲最可靠的人才市场数据不断校准的。这意味着不再需要电子表格。轻松的薪酬审查周期。以及公平、透明的薪酬。从颠覆性初创公司到老牌企业，欧洲发展最快的公司都信赖 Ravio 来加速其薪酬管理、改进流程并使人才成为增长杠杆。
Aeqium
aeqium.com
Aeqium 是一个全面的薪酬管理平台，可帮助您补偿、保留和发展团队。经理、招聘人员和人力资源团队使用 Aeqium 更高效地做出更好的薪酬决策并更快地发展业务。 Aeqium 提供了一套强大的工具来简化和现代化您的团队薪酬方式。您可以： * 使用 Aeqium 的可配置工作流程运行高效的薪酬周期。 * 使用交互式聘用信以有趣、品牌化的方式向求职者解释薪酬，该聘用信将总奖励可视化，并通过可定制的图像、颜色和视频展示您公司的个性。 * 快速协作制定更好的薪酬决策，薪酬范围和报价数据触手可及。 * 通过自动捕获候选人竞争报价中的报价成功指标和数据点来做出数据驱动的薪酬决策，以适应竞争激烈的就业市场。 * 实时了解薪酬数据和薪酬公平，并在问题开始之前解决问题。
Omni HR
omnihr.co
Omni 是一款一体化人力资源管理软件，它重新定义了企业进行员工管理的方式。他们的使命很明确：帮助现代公司培养敬业且高绩效的团队。Omni 旨在全面支持您的整个端到端员工生命周期，帮助人力资源团队在整个过程中招聘、入职、管理和支付员工工资只需点击几下即可访问亚洲及其他地区。借助 Omni，您和您的团队的宝贵时间不再浪费在数据输入或管理任务上，而是用于推动业务增长的战略计划和有意义的互动。
Complete
complete.so
Complete 允许公司创建、规划和扩展其薪酬实践。从录用通知书到创建级别和薪酬范围，Complete 可让您从 30 名员工轻松扩展到 10,000 多名员工。
CandorIQ
candoriq.com
CandorIQ 是用于管理员工人数和薪酬计划的软件。员工占所有运营支出的 70% 以上，但仍通过表格和电子邮件进行管理。我们在 1 个平台上管理所有人员的支出，并将其集成到您的财务和人力资源堆栈中。 产品能力包括： - 员工人数和回填计划 - 跨部门的人员预算方案 - 绩效周期规划 - 分析，包括员工流失、招聘胜负、现金消耗
Comprehensive
comprehensive.io
一体化员工薪酬平台，可帮助公司做出更好的薪酬决策 - 无需一千个电子表格。
Anaplan
anaplan.com
Anaplan是一个基于云的企业计划平台，帮助组织简化财务建模、预算、预测及供应链管理，促进部门间协作。
Pave
pave.com
使用 Pave 进行有竞争力、负责任的支付。 Pave 提供实时数据和简化的薪酬规划工作流程，以有效管理公司的最大支出。连接您的 HRIS 以访问大约 8,000 家公司的薪资和股权数据。
Xactly
xactlycorp.com
可预测性。盈利能力。弹性。 将您公司的收入运营转变为智能收入引擎。适应不断变化的市场条件，同时增加收入和利润。 欢迎来到 Xactly 的智能收入平台
Vena
vena.io
Vena是一个财务规划与分析平台，支持预算、预测和财务报告，具备Excel集成和数据管理功能，适合中大型企业。
Salary.com
salary.com
Salary.com 是一个薪酬管理平台，提供可靠的薪酬数据、分析工具和合规支持，帮助企业制定竞争性薪酬策略。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款综合人力资源管理应用，支持员工数据管理、工资自动化、招聘和绩效跟踪，适合中小企业使用。
Paycom
paycom.com
Paycom是一个集成的云平台，简化人力资源和工资管理，包括员工入职、工资处理和福利管理，为企业提供全面解决方案。
Leapsome
leapsome.com
Leapsome是一个AI驱动的人力资源平台，简化员工生命周期中的各项管理流程，提升员工参与和绩效管理。
Lattice
lattice.com
Lattice是一个人员管理平台，通过绩效管理、员工调查和职业发展工具，帮助组织提升员工敬业度和绩效。
Bob HR
hibob.com
Bob是一款人力资源平台，旨在简化人事管理，支持员工入职、绩效管理与薪酬管理，适用于多种工作模式。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一款全球人力资本管理平台，提供工资、HR、福利、人才管理等功能，简化员工和管理者的劳动力管理流程。
ChartHop
charthop.com
ChartHop是一个人员操作平台，连接和可视化人数据，帮助组织提升透明度和决策能力，支持各种人力资源管理功能。
Arcoro
arcoro.com
建筑公司和承包商有特殊的劳动力管理需求，Arcoro 提供了一套模块化建筑人力资源软件，使公司能够成功解决这些需求。 Arcoro 是唯一一家专注于建筑行业的人力资源技术公司，提供解决方案来帮助公司雇用、管理和培养其后台、专业和熟练的贸易劳动力。 Arcoro 的模块套件包括： • 申请人跟踪 • 入职培训 • 学习管理 • 核心人力资源 • 福利 • ExakTime 时间/出勤跟踪 • 薪酬管理 • 绩效管理和继任计划。公司可以选择利用一个或所有模块，许多客户从一两个模块开始，然后随着需求的变化或组织的发展而添加更多模块。 Arcoro 套件中的模块完全集成，但它们也与其他建筑技术集成，包括项目管理、劳动力管理和会计系统。 Arcoro 与其他领先的建筑技术提供商保持着牢固的合作伙伴关系，以确保为客户提供无缝体验。北美超过 8,000 家各种规模的建筑公司和承包商依靠 Arcoro 来帮助他们满足人力资源需求。每天有超过 100 万建筑专业人员使用 Arcoro 产品上下班。 Arcoro 致力于为现场和办公室的员工提供最佳体验。欲了解更多信息，请访问我们的网站 www.arcoro.com。