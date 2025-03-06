薪酬管理软件 - 最热门应用 - 乌干达

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薪酬管理软件可帮助组织制定和管理员工薪酬方案。该软件通常被称为薪酬计划或解决方案，通过管理仪表板或数据可视化工具来监督工资。它有助于创建绩效矩阵，生成公司薪酬数据报告，并使组织能够审查和调整薪酬政策。此外，它还有助于规划员工奖金、制定激励措施和建议薪酬调整。 薪酬管理系统通常由人力资源部门采用，使管理者能够为其团队制定有效的薪酬策略。这种方法可确保公平的员工薪酬并优化薪资预算。 此类软件可以独立运行，也可以作为集成的 HRMS 和 HCM 软件套件的一部分。许多系统与绩效管理软件集成，利用员工绩效数据为薪酬决策提供信息。套件产品还可能包含销售补偿软件的功能，从而扩大其范围和实用性。
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Paycor
paycor.com
薪资使领导者能够现代化人们管理人员的各个方面，以便他们可以专注于真正重要的事情：建立获胜的团队。统一的HCM解决方案确保员工数据位于一个地方，因此您无需切换平台，访问多个系统或重新关键信息。自动化乏味的工作，减轻合规风险，提高效率，使员工能够控制自己的财务状况，并通过强大的分析和见解深入了解您的业务。
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass 是一个激励和佣金管理平台，帮助企业增加收入并将其最大的销售费用转化为业务增长动力。我们帮助销售和收入运营团队设计、规划、自动化和简化复杂的激励和佣金结构。凭借类似游戏的元素、奖励、认可、沟通和分析功能，Compass 使您能够吸引并增强您的创收团队。其结果是——提高了销售效率、加快了销售业绩、减少了激励处理时间、节省了激励预算等等。 Compass 适用于不同行业，支持不同的用例，从银行到金融服务、保险、快速消费品、SaaS 和物流等。将 Compass 连接到您的 CRM、HCM、ERP 或任何日常工作工具。它预先构建了与 Hubspot、Salesforce、Close.io、Leadsquared、GSheet 等流行工具的集成。凭借 API、Web 和移动应用程序、具有 SSO 的应用程序以及可供选择的 SDK 选项等部署方法，Compass 易于实施并随着您的发展而扩展。
Plentive
plentive.com
Plentive 是最强大的激励跟踪软件。您可以自动跟踪、计算和管理您的奖金计划。通过我们轻松的激励管理平台激励您的团队并提高公司绩效。
Paidwell
paidwell.io
Paydwell 是一种针对高增长、高变革公司的绩效薪酬技术。有竞争力的、数据驱动的薪酬计划，吸引并留住您成功所需的人才。
LiveRem
liverem.com
LiveRem 是一个实时人力资源洞察基准测试平台。 LiveRem 成立于 2024 年，直接连接到薪资和人力资源系统，提供始终在线的人力资源见解，并将其与市场其他产品进行比较。 LiveRem 帮助客户做出数据驱动的决策、节省时间并提高成本效率。最终，LiveRem 帮助组织吸引和留住人才。 LiveRem 目前在新西兰和澳大利亚推出，很快将在新加坡和迪拜推出。
Pequity
pequity.com
通过最灵活、最安全的薪酬规划解决方案构建世界一流的薪酬计划。
Figures
figures.hr
Figures 是完整的薪酬管理解决方案，可简化（并揭开薪酬的神秘面纱！）并帮助公司更好地衡量、规划、调整和传达其薪酬决策。借助数字，您可以获得完整的薪酬手册，其中包含 10 万多个数据点进入我们的市场数据基准、清晰且全面的薪酬政策、带有共享中心的完整薪资范围构建器以及强大的薪酬计划预算计算器，以最好地定义您的下一次加薪预算;整合为一个简单、可扩展的解决方案。 Figures 受到数千家欧洲顶级企业（从初创企业到知名品牌）的信赖，旨在通过推动更高效、更公平的员工奖励决策，帮助企业在整个薪酬流程中节省时间和金钱。
BetterComp
bettercomp.com
BetterComp 提供业界最强大且最易于使用的薪酬基准测试解决方案。 BetterComp 旨在帮助企业度过大规模市场定价的艰巨过程，由来自 Salary.com、PayFactors 和 MarketPay 等公司的市场定价专家创建，他们亲眼目睹了市场定价 20 年来没有发展，并做出了这样的决定必须有一个更好的方法。我们帮助您使用您自己的家庭和级别对全球职位目录进行市场定价。通过大规模应用不同的削减方式来比较和对比它们的影响。使用我们的异常值检测来帮助发现定价政策的异常情况。只需点击几下鼠标，我们强大的报告选项即可让您深入了解您的数据。
OpenComp
opencomp.com
OpenComp 使高增长公司能够利用薪酬情报自信地做出最佳业务决策。超过 2,000 家公司使用 OpenComp 以公平、一致的方式吸引和授权顶尖人才，其中包括 Calm、DataRobot、Discord、DrChrono、Figma、Medium、Mosaic、Mux 和 Reddit。 OpenComp 由 Salesforce 创始人力资源团队 Thanh Nguyen 和 Nancy Connery 于 2021 年创立，已从摩根大通、TIME Ventures（Marc Benioff 的投资基金）、8VC 等机构筹集了 2400 万美元的风险投资。 OpenComp 可供员工数量不超过 50 名的组织免费使用，其他组织则根据规模和需求提供分级定价和服务。在 www.opencomp.com 上注册并通过 www.linkedin.com/opencomp 进行连接。
Ravio
ravio.com
作为欧洲排名第一的薪酬管理平台，Ravio 帮助领先的科技公司吸引、留住和激励顶尖人才。人力资源和总体薪酬领导者使用 Ravio 的实时薪酬基准测试和自动职位分级来自信地传达他们的薪酬策略，解锁全公司的薪酬透明度，并在缩小性别薪酬差距方面发挥带头作用。一切只需几分钟，而不是几个月。 Ravio 可以轻松查看、分析、刷新和共享薪资范围，这些薪资范围是根据欧洲最可靠的人才市场数据不断校准的。这意味着不再需要电子表格。轻松的薪酬审查周期。以及公平、透明的薪酬。从颠覆性初创公司到老牌企业，欧洲发展最快的公司都信赖 Ravio 来加速其薪酬管理、改进流程并使人才成为增长杠杆。
Aeqium
aeqium.com
Aeqium 是一个全面的薪酬管理平台，可帮助您补偿、保留和发展团队。经理、招聘人员和人力资源团队使用 Aeqium 更高效地做出更好的薪酬决策并更快地发展业务。 Aeqium 提供了一套强大的工具来简化和现代化您的团队薪酬方式。您可以： * 使用 Aeqium 的可配置工作流程运行高效的薪酬周期。 * 使用交互式聘用信以有趣、品牌化的方式向求职者解释薪酬，该聘用信将总奖励可视化，并通过可定制的图像、颜色和视频展示您公司的个性。 * 快速协作制定更好的薪酬决策，薪酬范围和报价数据触手可及。 * 通过自动捕获候选人竞争报价中的报价成功指标和数据点来做出数据驱动的薪酬决策，以适应竞争激烈的就业市场。 * 实时了解薪酬数据和薪酬公平，并在问题开始之前解决问题。
Omni HR
omnihr.co
Omni 是一款一体化人力资源管理软件，它重新定义了企业进行员工管理的方式。他们的使命很明确：帮助现代公司培养敬业且高绩效的团队。Omni 旨在全面支持您的整个端到端员工生命周期，帮助人力资源团队在整个过程中招聘、入职、管理和支付员工工资只需点击几下即可访问亚洲及其他地区。借助 Omni，您和您的团队的宝贵时间不再浪费在数据输入或管理任务上，而是用于推动业务增长的战略计划和有意义的互动。
Complete
complete.so
Complete 允许公司创建、规划和扩展其薪酬实践。从录用通知书到创建级别和薪酬范围，Complete 可让您从 30 名员工轻松扩展到 10,000 多名员工。
CandorIQ
candoriq.com
CandorIQ 是用于管理员工人数和薪酬计划的软件。员工占所有运营支出的 70% 以上，但仍通过表格和电子邮件进行管理。我们在 1 个平台上管理所有人员的支出，并将其集成到您的财务和人力资源堆栈中。 产品能力包括： - 员工人数和回填计划 - 跨部门的人员预算方案 - 绩效周期规划 - 分析，包括员工流失、招聘胜负、现金消耗
Comprehensive
comprehensive.io
一体化员工薪酬平台，可帮助公司做出更好的薪酬决策 - 无需一千个电子表格。
Anaplan
anaplan.com
Anaplan 是一种查看、规划和运营业务的变革性方式。 Anaplan 使用其专有的 Hyperblock™ 技术，让您能够了解实时性能并预测未来结果，以便更快、更自信地做出决策。 Anaplan 支持整个企业的互联战略和规划，以推动您的业务向前发展。 Anaplan 总部位于旧金山，在全球拥有 200 多个合作伙伴和 2,000 多个客户。 G2 类别包括：企业绩效管理、预算和预测、薪酬管理、销售和运营规划、销售绩效管理、销售规划、供应链规划和劳动力管理。
Pave
pave.com
使用 Pave 进行有竞争力、负责任的支付。 Pave 提供实时数据和简化的薪酬规划工作流程，以有效管理公司的最大支出。连接您的 HRIS 以访问大约 8,000 家公司的薪资和股权数据。
Xactly
xactlycorp.com
可预测性。盈利能力。弹性。 将您公司的收入运营转变为智能收入引擎。适应不断变化的市场条件，同时增加收入和利润。 欢迎来到 Xactly 的智能收入平台
Vena
vena.io
Vena 是唯一一个完整的规划平台，能够帮助和激励企业领导者以及财务和运营专业人士进行 Plan To Grow™。洛书利用洛书增长引擎、SaaS 平台和方法中 Excel 界面的熟悉性和灵活性，为您的计划提供支持并指导您的增长之旅。超过 1,500 家世界领先的公司与 Vena 一起成长，其中包括耐克、可口可乐联合公司和堪萨斯城酋长队。此外，洛书还与100多家世界级合作伙伴合作。 G2 类别包括：企业绩效管理 (CPM) 软件、预算和预测软件、财务结算软件、销售绩效管理软件等。
Salary.com
salary.com
Salary.com 是提供雇主报告的有关员工薪酬水平以及薪酬相关最佳实践、趋势和政策的可靠信息的领先目的地。我们基于云的软件和无与伦比的领域知识可帮助各种规模的企业简化人与人之间的联系，并支付费用以赢得人才之战，同时为个人提供他们需要的工具、建议和数据，以了解并充分发挥其收入潜力。
Paycom
paycom.com
25 年来，Paycom Software, Inc.（纽约证券交易所股票代码：PAYC）通过易于使用的人力资源和薪资技术简化了业务和员工的生活，并通过直接访问数据来提高透明度。得益于其业界首创的解决方案 Beti®，员工现在可以自行处理工资单，并在提交工资单之前被引导查找并修复代价高昂的错误。从入职和福利登记到人才管理等，Paycom 的软件简化了流程，提高了效率，并让员工能够掌控自己的人力资源信息，所有这些都在一个应用程序中完成。 Paycom 因其技术和工作场所文化而获得全国认可，现在可以为美国和国际上各种规模的企业提供服务。 Paycom 正在引领美国工作场所的数字化转型。我们对文化和价值观的承诺使我们被 Fast Company 评为全球最具创新力的公司之一，被《新闻周刊》评为美国最伟大的工作场所之一，并被 Top Workplaces 评为美国最佳雇主。 Paycom 在美国拥有约 36,820 名客户（截至 2023 年 12 月 31 日），比上年增长 1%。 2014 年 4 月 15 日，Paycom 成为一家上市公司，其股票在纽约证券交易所上市交易，股票代码为 PAYC。 2020年初，该公司加入标准普尔500指数。
Leapsome
leapsome.com
Lovepsome是AI驱动的人力资源卓越和高性能团队的人民平台。它可以自动化，连接和简化整个员工生命周期的所有人力资源流程，从入职和绩效管理到员工的敬业度和发展。 超过1,600家具有前瞻性的公司的首席执行官，经理和人力资源团队信任飞跃，可以通过智能见解来提升他们的人民战略，以实现更好的人决策，AI的能力，可以使未来的人力资源工具包以及内置的最佳实践以及开发，吸引人的最佳实践，并保持顶尖人才。
Lattice
lattice.com
Lattice是人民管理平台，它汇集了所有工具，工作流和见解，以帮助组织在获奖文化中发展参与和高性能的员工。通过将持续的绩效管理，员工敬业度调查，薪酬管理和职业发展工具结合在一起，Lattice可以提供人力资源和人员团队使用的强大人员分析，以推动有影响力的业务成果。 Lattice连续三年排名第500家增长最快的私营公司，并将99％的员工评为工作场所，为全球5,000多名客户提供服务，包括Slack，Cruise和Reddit。
Bob HR
hibob.com
鲍勃（Bob）是人力资源平台，简化了人们的管理并为每个员工（驾驶参与，文化和生产力）进行现代化的工作经验。鲍勃（Bob）可以为您的操作方式配置 - 建造，远程或混合动力工作。它使人力资源和经理能够提高绩效和保留率，从而导致更健康，更有生产力的团队。 使用Bob，您可以使用自动化工作流程来简化核心人力资源流程，例如入职，绩效管理和薪酬管理，以提高效率，涵盖所有接触点并节省宝贵的时间。 Bob提供了可实时的可量化数据，可以为影响底线的战略决策提供信息。鲍勃（Bob）帮助充满活力的公司为员工带来了最好的成绩。 Hibob在美国，英国，欧洲，以色列和澳大利亚的敬业团队每天都在为1400多家现代，快速增长的中型企业服务。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是现代劳动力的全球人民平台。 Dayforce是企业HCM解决方案，将工资单，人力资源，福利，人才管理，劳动力管理等组合在单个云应用程序中，以供电当今的无限劳动力。 Dayforce帮助提供经验，以帮助组织解锁其全部劳动力潜力，并充满信心地运作，无论他们在世界上的运作方式如何。 Dayforce总部位于多伦多，安大略省和明尼苏达州的明尼阿波利斯，全球运营。该公司的品牌承诺使工作生活变得更好，这不仅是对客户的承诺，而且对自己的人民和社区的日常工作所做的承诺。 关键产品领域： * hris *全球工资单，按需工资 * 好处 *劳动力管理，包括时间和出勤和任务管理 *人才获取，包括招聘和入职 *人才管理，包括绩效管理，继任计划，薪酬管理，参与调查和集成学习管理系统 *高级报告，分析和仪表板 *通过Dayforce Mobile应用程序人力资源自助服务
ChartHop
charthop.com
Charthop是一个充满活力的人员操作平台，可通过洞察力，一致性和行动来连接和可视化所有人的数据，以增强组织的能力。 Charthop的使命是在组织内建立健康的透明度，以使员工和组织蓬勃发展。 Charthop充满活力的人员操作平台，通过洞察力，一致性和行动将人们的数据连接并形象化为增强组织的能力。 Charthop的人民运营平台为人力资源带来了新的方法，是人们数据的统一来源，也是日常计划，流程和计划的主要行动点。从人和财务高管到经理和员工，夏街是为组织中的每个人设计的。 Charthop通过在HR Tech堆栈中的强大集成使用数十个平台，可以为1Password，Yipitdata，BetterCloud和Starburst提供服务。 Charthop由Ian White于2019年成立，由Andreessen Horowitz和Cox Enterprises的支持。
Arcoro
arcoro.com
建筑公司和承包商有特殊的劳动力管理需求，Arcoro 提供了一套模块化建筑人力资源软件，使公司能够成功解决这些需求。 Arcoro 是唯一一家专注于建筑行业的人力资源技术公司，提供解决方案来帮助公司雇用、管理和培养其后台、专业和熟练的贸易劳动力。 Arcoro 的模块套件包括： • 申请人跟踪 • 入职培训 • 学习管理 • 核心人力资源 • 福利 • ExakTime 时间/出勤跟踪 • 薪酬管理 • 绩效管理和继任计划。公司可以选择利用一个或所有模块，许多客户从一两个模块开始，然后随着需求的变化或组织的发展而添加更多模块。 Arcoro 套件中的模块完全集成，但它们也与其他建筑技术集成，包括项目管理、劳动力管理和会计系统。 Arcoro 与其他领先的建筑技术提供商保持着牢固的合作伙伴关系，以确保为客户提供无缝体验。北美超过 8,000 家各种规模的建筑公司和承包商依靠 Arcoro 来帮助他们满足人力资源需求。每天有超过 100 万建筑专业人员使用 Arcoro 产品上下班。 Arcoro 致力于为现场和办公室的员工提供最佳体验。欲了解更多信息，请访问我们的网站 www.arcoro.com。