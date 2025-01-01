Web 应用的应用商店

找到合适的软件和服务。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用程序——这是您管理应用和账户的一体化工具。在多个账户之间轻松切换，按工作流程整理应用，并访问为 Mac 和 Windows 精选的桌面应用目录。

下载 WebCatalog Desktop
了解更多信息
所有
图书
商业
教育
娱乐
金融
食品与饮料
游戏
图形与设计
健康与健身
生活方式
医学
音乐与音频
新闻
摄影与录像
工作效率
参考资料
购物
社交网络
软件开发
体育
旅游
实用程序
天气
商品/能源交易、交易和风险管理 (CTRM/ETRM) 软件
目录
最热门
最近添加

商品/能源交易、交易和风险管理 (CTRM/ETRM) 软件 - 最热门应用

商品和能源交易、交易和风险管理 (CTRM/ETRM) 软件监管与商品买卖相关的所有活动，包括石油、谷物、金属和精炼产品。该软件可帮助公司规划采购和销售策略、监控价格和管理商品加工量。鉴于大宗商品价格在类似于证券交易所的交易平台上波动，有效的风险管理对于防止财务损失至关重要。 CTRM/ETRM 主要由需要获取运营所需原材料的采购专业人员使用。 此外，CTRM/ETRM 可以与会计软件和 ERP 系统集成，以处理交易的财务方面。与供应链管理工具的集成对于跟踪商品需求和库存水平也很重要。

提交新应用


Zentrader

Zentrader

zentrader.com

Zentrader是一个安全且易于使用的交易平台，适合新手和专业人士，支持多种资产类别，提供实时市场数据和分析工具。

Vesper

Vesper

vespertool.com

Vesper是一个独立的商品智能平台，提供易于理解的数据和可操作的见解，帮助用户做出基于事实的决策，涵盖乳制品、油脂和糖等领域。

Molecule EU

Molecule EU

molecule.io

Molecule EU 是一款云基础的能源与商品交易风险管理软件，提供全面的交易生命周期管理和实时报告，支持多种商品交易。

Molecule US

Molecule US

molecule.io

Molecule US 是一款云端能源和商品交易风险管理软件，支持整个交易生命周期，提供实时报告和多种集成功能，帮助用户做出更好的交易决策。

产品

探索

支持

公司

法律信息

© 2025 WebCatalog, Inc.

商品/能源交易、交易和风险管理 (CTRM/ETRM) 软件 - 最热门应用 - WebCatalog