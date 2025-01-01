商品/能源交易、交易和风险管理 (CTRM/ETRM) 软件 - 最热门应用

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商品和能源交易、交易和风险管理 (CTRM/ETRM) 软件监管与商品买卖相关的所有活动，包括石油、谷物、金属和精炼产品。该软件可帮助公司规划采购和销售策略、监控价格和管理商品加工量。鉴于大宗商品价格在类似于证券交易所的交易平台上波动，有效的风险管理对于防止财务损失至关重要。 CTRM/ETRM 主要由需要获取运营所需原材料的采购专业人员使用。 此外，CTRM/ETRM 可以与会计软件和 ERP 系统集成，以处理交易的财务方面。与供应链管理工具的集成对于跟踪商品需求和库存水平也很重要。