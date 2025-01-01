Web 应用的应用商店 找到合适的软件和服务。

搜索​​​​

最热门 最近添加 协作白板软件 - 最热门应用

协作白板软件提供了一个统一的交互式设计空间，团队成员可以在其中同时编辑和共享设备上的内容。顾名思义，协作白板工具通常会模仿物理白板的外观和感觉。这些工具具有一系列功能，使用户能够在灵活且可定制的环境中设计、交流、保存和共享内容。 尽管这些直观且用户友好的工具特别受到设计和项目管理团队的欢迎，但它们对广泛的学科都有好处。虽然许多协作白板解决方案是独立产品，但有些解决方案集成到其他设计软件或视觉协作平台中。