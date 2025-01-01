协作白板软件 - 最热门应用

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
协作白板软件提供了一个统一的交互式设计空间，团队成员可以在其中同时编辑和共享设备上的内容。顾名思义，协作白板工具通常会模仿物理白板的外观和感觉。这些工具具有一系列功能，使用户能够在灵活且可定制的环境中设计、交流、保存和共享内容。 尽管这些直观且用户友好的工具特别受到设计和项目管理团队的欢迎，但它们对广泛的学科都有好处。虽然许多协作白板解决方案是独立产品，但有些解决方案集成到其他设计软件或视觉协作平台中。
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ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个综合的生产力平台，帮助团队管理任务、文档和协作，支持项目规划和进度跟踪，灵活可定制。
Miro
miro.com
米罗（Miro）是一个在线协作平台，提供无限画布，让团队实时共享、设计和开发项目，支持多种工具集成，适用于各种工作环境。
Scrintal
scrintal.com
Scrintal是一种视觉笔记和思维导图工具，帮助用户组织、连接和可视化他们的想法和项目。
Lucid
lucid.co
Lucid是一款视觉协作套件，提供虚拟白板、智能图示和云可视化，帮助团队从构思到成功交付。
Padlet
padlet.com
Padlet是一款数字画布，用户可以在上面创作、分享和协作各种项目，支持文本、图像、音频和视频等多种内容形式。
MURAL
mural.co
壁画是一个视觉协作平台，支持团队在项目上进行远程合作、头脑风暴及战略规划，提供无限画布和多种工具。
Magma
magma.com
Magma是一款在线应用，允许超过100万名艺术家和工作室在共享画布上实时进行数字绘画和协作创作，无需安装软件。
Webex
webex.com
Webex网络研讨会是一个可扩展的平台，支持小型和大型活动，提供实时翻译、互动功能和自定义品牌选项，容纳最多10万名参与者。
Explain Everything
explaineverything.com
解释所有内容是一款互动白板应用，支持创建课程和演示，允许实时协作，导入多种文件，并适用于教育环境。
Gliffy
gliffy.com
Gliffy是一款图表工具，帮助团队轻松创建专业的流程图、UML图等，并与Confluence和Jira集成，增强协作。
Creately
creately.com
Creately是一种视觉协作平台，支持团队在统一空间中进行创意、规划和执行，提供丰富的模板和实时协作功能。
Fibery
fibery.io
Fibery是一个无代码工作管理平台，帮助团队整合反馈、优先级和功能计划，以提高协作效率和决策能力。
Boardmix
boardmix.com
Boardmix是一个在线白板平台，支持实时协作，适用于原型设计、思维导图和用户流程图，提升团队协作和创造力。
Conceptboard
conceptboard.com
Conceptboard是一款在线协作白板，支持团队实时和非实时合作，便于项目管理和沟通，提供无限画布和丰富模板。
Ayoa
ayoa.com
Ayoa是一个在线白板应用，结合思维导图、任务管理和团队协作功能，支持实时协作和项目计划，适用于多平台。
Switchboard
switchboard.app
总机应用程序是一个异步协作平台，能快速分享想法、反馈和决策，支持任务管理和团队沟通，提升工作效率。
Weje
weje.io
Weje是一款在线协作工具，帮助团队收集、组织和共享信息，支持实时协作，适合远程团队使用。
Cacoo
cacoo.com
Cacoo是一个在线图表工具，支持实时协作，允许用户创建流程图和线框，方便团队共享和编辑。
Limnu
limnu.com
Limnu 是一款数字白板应用，支持团队进行实时协作与讨论，适合远程团队用于集思广益和项目规划。
Aha!
aha.io
Aha! 是一款产品开发软件，提供多种工具帮助团队优化产品策略、跟踪反馈和增强协作，适用于产品管理和开发。
Whiteboards.io
whiteboards.io
Whiteboards.io是一个协作平台，提供虚拟画布用于实时团队合作，支持多种工具集成，帮助团队高效计划和可视化工作。
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard是一个互动白板，适用于企业培训、在线辅导、学校及教育机构，支持定制化服务。
Collaboard
collaboard.app
Collaboard是一款在线协作白板，支持实时协作和项目管理，适用于远程团队工作，可自定义模板并与多个工具集成。
Klaxoon
klaxoon.com
Klaxoon是一款在线协作平台，提供互动工具和服务，帮助团队提高参与度和生产力，优化会议和工作流程。
Allo
allo.io
Allo 是一个远程协作平台，集白板、视频会议、文档和项目管理于一体，帮助团队高效沟通与协作。
HuddleIQ
huddleiq.com
HuddleIQ是一个在线协作平台，提供白板、文档共享、会议、头脑风暴等功能，帮助团队远程或现场高效合作。
ezTalks
eztalks.com
ezTalks是一款面向企业的视频会议软件，提供高清视频、音频聊天、屏幕共享等功能，旨在简化远程协作与在线会议。
Draft.io
draft.io
Draft.io是一个灵活的协作工作空间，支持可视化工作，方便用户共同创建和编辑内容。
Bluescape
bluescape.com
Bluescape是一个安全的虚拟工作区平台，支持团队协作、文件共享和实时会议，提高远程团队的工作效率。
Stormboard
stormboard.com
Stormboard是一个数据驱动的协作平台，将非结构化互动转化为有组织的工作区，支持实时协作、任务分配和报告生成。
Idea Morph
trymorph.com
Morph 是一个异步的、引导式的个体头脑风暴工具，帮助推动创意发展，省去无止境的白板讨论。
Midlap
midlap.com
Midlap是一个在线协作和头脑风暴工具，集成白板、看板、流程图、文件、聊天、事件及甘特图等功能，方便团队合作。
IdeaFlip
ideaflip.com
IdeaFlip是一款协作工具，帮助团队快速生成、分享和完善想法，促进无论地点的成员之间的交流和创作。
DigStack
digstack.com
DigStack是一个数字协作平台，提供实时数字白板，帮助用户安全高效地管理、组织数字资产和协作。
Hoylu
hoylu.com
Hoylu是一款协作工作区应用，支持实时创建、共享和管理内容，适用于集思广益和项目计划。
LiveWebinar
livewebinar.com
LiveWebinar是一个基于云的网络研讨会软件，帮助团队管理在线会议，提供直播、演示、互动功能及分析工具。
Shorter Loop
shorterloop.com
Shorter Loop是一个以客户为中心的AI驱动产品管理平台，支持产品开发的各个阶段，简化工作流和团队协作。
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow是一个全加密的视频会议和屏幕共享应用，支持多屏共享和虚拟白板，简便易用，无需下载。
Sprintbase
sprintbase.io
Sprintbase是一个在线协作平台，帮助团队通过设计思维流程解决复杂问题、开发新想法并创建创新解决方案。
Meahana
meahana.io
Meahana是一个视觉协作工具，提供超过30种活动类型，便于定制化以创建和促进会议与工作坊，帮助加速达成一致和改善决策。