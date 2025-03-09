协作白板软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
协作白板软件提供了一个统一的交互式设计空间，团队成员可以在其中同时编辑和共享设备上的内容。顾名思义，协作白板工具通常会模仿物理白板的外观和感觉。这些工具具有一系列功能，使用户能够在灵活且可定制的环境中设计、交流、保存和共享内容。 尽管这些直观且用户友好的工具特别受到设计和项目管理团队的欢迎，但它们对广泛的学科都有好处。虽然许多协作白板解决方案是独立产品，但有些解决方案集成到其他设计软件或视觉协作平台中。
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Draft.io
draft.io
利用 Draft.io 灵活的协作工作空间，利用可视化工作的力量。
Weje
weje.io
Weje是一款在线协作工具，帮助团队收集、组织和共享信息，支持实时协作，适合远程团队使用。
Scrintal
scrintal.com
Scrintal是一种视觉笔记和思维导图工具，帮助用户组织、连接和可视化他们的想法和项目。
Magma
magma.com
加入由超过 100 万艺术家和工作室组成的社区，使用 Magma 在共享画布上实时进行数字绘画进行头脑风暴和构思。直接在浏览器中启动协作绘图会话，无需安装软件。
Boardmix
boardmix.com
Boardmix是一个在线白板平台，支持实时协作，适用于原型设计、思维导图和用户流程图，提升团队协作和创造力。
LiveWebinar
livewebinar.com
LiveWebinar是一个基于云的网络研讨会软件，帮助团队管理在线会议，提供直播、演示、互动功能及分析工具。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者以自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励建立联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 排练整个演示在直播前与共同小组成员进行交流 • 可容纳多达 100,000 名与会者 • 通过 100 多种语言的实时翻译覆盖全球受众
ezTalks
eztalks.com
ezTalks是一款面向企业的视频会议软件，提供高清视频、音频聊天、屏幕共享等功能，旨在简化远程协作与在线会议。
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow 是第一个完全加密的视频会议、屏幕共享和对话智能解决方案，易于使用且无需下载。凭借同时共享多个屏幕、在虚拟白板上集思广益以及让与会者暂停和放大演示内容的能力，CollabNow 提供了一种更加身临其境、安全可靠的方式，以无与伦比的价格进行虚拟协作。
Hoylu
hoylu.com
Hoylu是一款协作工作区应用，支持实时创建、共享和管理内容，适用于集思广益和项目计划。
Switchboard
switchboard.app
总机应用程序是一个异步协作平台，能快速分享想法、反馈和决策，支持任务管理和团队沟通，提升工作效率。
Midlap
midlap.com
Midlap 是一种在线协作和头脑风暴工具，我们正在解决因在多个应用程序之间切换以与您的团队协作而出现的问题。我们通过在单个应用程序下提供白板、看板、流程图、文件、聊天、事件、甘特图等工具来解决这个问题。因此，无需再在不同的应用程序之间切换，并使用 Midlap 完成更多工作。
Shorter Loop
shorterloop.com
Shorter Loop（prodeasy的新名称）是全球各种规模和企业主的有远见的产品团队，是一个以AI为中心的SaaS客户为中心的产品管理和发现平台。了解客户，问题，策略并启动成功。免费在https://app.prodeasy.com/register上免费尝试？ •为这些关键业务和产品相关的问题提供解决方案： - 我们的客户是谁？我们要解决什么问题？我们的解决方案会有市场吗？您的策略在财务上是合理的吗？我们将如何保持纪律和专注？我们正在执行战略吗？ •易用性：用户友好的接口，用于快速入门。 •只有无缝连接连续发现过程的所有敏捷产品开发阶段的平台•仅支持从构想到价值实现的产品管理的平台。由所有模块组成 - 倾听，协作，构思，策略，定义，设计，原型/MVP，构建，启动，衡量和学习，同时将客户留在中心。 •仅支持所有产品开发阶段工具中实验和想法验证的平台•仅平台可以通过平台提供智能教练
Whiteboards.io
whiteboards.io
Whiteboards.io是一个协作平台，提供虚拟画布用于实时团队合作，支持多种工具集成，帮助团队高效计划和可视化工作。
DigStack
digstack.com
DigStack是一个数字协作平台，提供实时数字白板，帮助用户安全高效地管理、组织数字资产和协作。
IdeaFlip
ideaflip.com
IdeaFlip是一款协作工具，帮助团队快速生成、分享和完善想法，促进无论地点的成员之间的交流和创作。
LiveBoard
liveboard.online
LiveBoard 是一款交互式白板，最适合 ►企业培训平台 ►在线辅导企业 ►学校 ►使用白板的教育机构 我们提供的解决方案适用于： ►白色标签/自定义域或子域、品牌徽标和配色方案、完全定制的登陆页面/、 ►将 LiveBoard 嵌入现有解决方案/根据请求自动验证您的用户，无需 LiveBoard 帐户、接收看板、会话和来自服务器的录音.../ ► 根据您的业务需求完全可定制的解决方案 需要更多详细信息，请随时通过 [email protected] 联系我们
Idea Morph
trymorph.com
Morph 是一款异步、引导式个人头脑风暴工具，可以推动您的想法向前发展，而不是在无休止的白板上放大和缩小。它就像您最喜欢的 Miro 头脑风暴模板，但是是自动化的，不需要主持人。
Meahana
meahana.io
Meahana 是一款可视化协作工具，具有 30 多种活动类型，可以轻松定制以创建和促进会议和研讨会，从而加速协调并改进决策。
Sprintbase
sprintbase.io
Sprintbase 是由创新咨询公司 Treehouse Innovation 打造的在线协作平台，旨在促进和简化设计思维和创新的过程。它帮助团队和组织共同解决复杂问题、开发新想法并创建创新解决方案。 Sprintbase 提供了一个结构化框架，用于指导团队完成设计思维的各个阶段，通常包括与用户产生共鸣、定义问题、构思解决方案、原型设计和测试。该平台提供工具和模板来支持流程的每个阶段，使团队更轻松地协作、分享想法和跟踪进度。
Explain Everything
explaineverything.com
解释所有内容是一款互动白板应用，支持创建课程和演示，允许实时协作，导入多种文件，并适用于教育环境。
Aha!
aha.io
Aha! 是一款产品开发软件，提供多种工具帮助团队优化产品策略、跟踪反馈和增强协作，适用于产品管理和开发。
Allo
allo.io
满足您的第一个远程工作区。从字面上看，让每个人都进入同一页面。告别您乏味的文字交流。尝试沟通，进化 - 更具互动性，沉浸式和乐趣。 与您的团队合作的新方法。白板，视频会议，文档和项目管理。 Allo是想法像白板一样流动的地方，但保持井井有条。计划，分享和协作而没有混乱。 为什么选择Allo？ *统一的驾驶舱视图：告别多个应用程序的混乱。使用集中式枢纽，用户可以集成所有工具，构建自定义仪表板，并具有统一的搜索和收件箱。 * OKR掌握：设置，跟踪和实现目标和关键结果。 Allo为目标带来了清晰度，帮助团队保持一致和专注。 *项目管理完善：从成立到完成，轻松管理项目。协作，分配任务并达到里程碑。 *视觉白板：捕获和可视化思想。从集思广益会议到项目文档，白板将想法带入了生活。
Ayoa
ayoa.com
Ayoa是一个在线白板应用，结合思维导图、任务管理和团队协作功能，支持实时协作和项目计划，适用于多平台。
Bluescape
bluescape.com
Bluescape是一个安全的虚拟工作区平台，支持团队协作、文件共享和实时会议，提高远程团队的工作效率。
Cacoo
cacoo.com
Cacoo是一个在线图表工具，支持实时协作，允许用户创建流程图和线框，方便团队共享和编辑。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个综合的生产力平台，帮助团队管理任务、文档和协作，支持项目规划和进度跟踪，灵活可定制。
Collaboard
collaboard.app
Collaboard是一款在线协作白板，支持实时协作和项目管理，适用于远程团队工作，可自定义模板并与多个工具集成。
Conceptboard
conceptboard.com
Conceptboard是一款在线协作白板，支持团队实时和非实时合作，便于项目管理和沟通，提供无限画布和丰富模板。
Creately
creately.com
Creately是一种视觉协作平台，支持团队在统一空间中进行创意、规划和执行，提供丰富的模板和实时协作功能。
Miro
miro.com
米罗（Miro）是一个在线协作平台，提供无限画布，让团队实时共享、设计和开发项目，支持多种工具集成，适用于各种工作环境。
Fibery
fibery.io
Fibery是一个无代码工作管理平台，帮助团队整合反馈、优先级和功能计划，以提高协作效率和决策能力。
Gliffy
gliffy.com
Gliffy是一款图表工具，帮助团队轻松创建专业的流程图、UML图等，并与Confluence和Jira集成，增强协作。
HuddleIQ
huddleiq.com
HuddleIQ是一个在线协作平台，提供白板、文档共享、会议、头脑风暴等功能，帮助团队远程或现场高效合作。
Klaxoon
klaxoon.com
Klaxoon是一款在线协作平台，提供互动工具和服务，帮助团队提高参与度和生产力，优化会议和工作流程。
Limnu
limnu.com
Limnu 是一款数字白板应用，支持团队进行实时协作与讨论，适合远程团队用于集思广益和项目规划。
Lucid
lucid.co
Lucid 是一款可视化协作套件，可帮助团队预见和构建未来。虚拟白板、智能图表和云可视化使组织能够将计划从最初的想法到成功交付。它在 180 多个国家/地区有数百万用户使用。 96% 的财富 500 强企业使用 Lucidchart，客户包括 Google、GE、NBC Universal 和 T-Mobile。 Lucid 的合作伙伴包括 Google、Atlassian、Amazon Web Services、Salesforce 和 Microsoft 等行业领导者。这家总部位于犹他州的公司自 2010 年成立以来，因其商业和工作场所文化而获得了无数奖项。 自第一天起，Lucid 团队就一直斗志旺盛、勇于创新，并取得了巨大的成功。公司恪守其核心价值观，包括超越自我的团队合作、一切行为的创新、个人赋权、主动性、主人翁精神以及每个领域的热情和卓越。
MURAL
mural.co
壁画是一个视觉协作平台，支持团队在项目上进行远程合作、头脑风暴及战略规划，提供无限画布和多种工具。
Padlet
padlet.com
Padlet是一款数字画布，用户可以在上面创作、分享和协作各种项目，支持文本、图像、音频和视频等多种内容形式。
Stormboard
stormboard.com
Stormboard是一个数据驱动的协作平台，将非结构化互动转化为有组织的工作区，支持实时协作、任务分配和报告生成。