协作白板软件 - 最热门应用 - 斯瓦尔巴和扬马延

Conceptboard

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Conceptboard 是最安全的协作在线白板，使各种规模的团队能够集中项目并实时和异步协作。来自世界各地的分布式团队将概念板用于各种用例。从举办头脑风暴会议和远程研讨会到项目规划，从设计新产品到促进敏捷流程。了解视觉协作如何帮助打破组织孤岛并提高团队合作和生产力。使用 Conceptboard 让您的团队在几分钟内无缝协作。无限画布让您的团队在同一页面上，并为您的所有项目和想法创建一个集中的视觉中心。放大特定部分或缩小以了解整体情况。 Conceptboard 的无限画布确保您永远不会用完您的想法的空间！实时协作直接在应用程序内关注实时光标、聊天或视频通话，以获得无缝协作体验。感觉就像您与 Conceptboard 在同一个房间。模板库 使用我们丰富的模板库来构建可视化框架并轻松传达复杂的想法。从同理心地图到客户旅程，从商业画布到项目路线图，我们涵盖了每一个业务功能。以视觉方式表达自己 使用草图、便利贴、形状和箭头等多功能视觉工具将您的伟大想法变为现实。将图像、视频、PDF 和其他文件直接拖放到您的板上。与外部利益相关者共享 轻松与供应商和代理机构等外部合作伙伴共享看板，让所有利益相关者达成共识。