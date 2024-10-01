协作白板软件 - 最热门应用 - 挪威

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协作白板软件提供了一个统一的交互式设计空间，团队成员可以在其中同时编辑和共享设备上的内容。顾名思义，协作白板工具通常会模仿物理白板的外观和感觉。这些工具具有一系列功能，使用户能够在灵活且可定制的环境中设计、交流、保存和共享内容。 尽管这些直观且用户友好的工具特别受到设计和项目管理团队的欢迎，但它们对广泛的学科都有好处。虽然许多协作白板解决方案是独立产品，但有些解决方案集成到其他设计软件或视觉协作平台中。
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Fibery
fibery.io
Fibery 是一个产品发现和开发平台。大多数产品策略都是建立在随机分散的数据和意见的基础上的。 Fibery 可以帮助您分析用户反馈或市场信号并确定最重要的见解，以便您知道下一步该做什么。 💡 在 Fibery.io 上开始 14 天免费试用。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一个多合一的生产力平台。这是团队聚集在一起计划，组织和合作使用任务，文档，聊天，目标，白板等工作的枢纽。只需单击几下即可轻松自定义，ClickUp可以让各种类型和尺寸的团队更有效地提供工作，从而提高生产力到新的高度。
Miro
miro.com
Miro 提供了一个用于创新的可视化工作空间，使任何规模的分布式团队能够共同梦想、设计和建设未来。如今，全球 200,000 家组织（包括 Nike、Ikea、Deloitte、WPP 和 Cisco）的总用户总数超过 7000 万，依靠 Miro 来改善产品开发协作、加快上市时间并确保新产品和服务交付给客户需要。 Miro 的可视化工作空间使分散的团队能够聚集在一起，在整个创新生命周期中综合信息、制定战略、设计产品和服务以及管理流程。当您查看 Miro Board 时，您可以看到数百名协作者以屏幕上的指定光标的形式在空间中移动，设计、贡献想法、提供反馈，并使用共享工具和信息共同创建。
Padlet
padlet.com
Padlet 是一个数字画布，可用于创建易于共享和协作的精美项目。它的工作原理就像一张纸。我们为您提供一个空白页面 - 一个小册子 - 您可以在上面放置任何您喜欢的内容。拖入视频、录制采访、自拍、撰写自己的文字帖子或上传一些文档，然后瞧！一个小板诞生了。通过选择自定义壁纸和主题使其更加美丽。 Padlet 与其他博客工具和灵感板不同，因为它很灵活。创建购物清单、维恩图、讨论板、团体贺卡、作品集或商业计划，全部在一个应用程序中完成。 padpad 可供世界各地的教师、学生、专业人士和各个年龄段的个人使用，可以在多个贡献者之间有选择地共享和编辑。
Gliffy
gliffy.com
Gliffy 的图表应用程序让您可以轻松地按照您的想法进行沟通和协作。无论您是在 Confluence 和 Jira 中使用 Gliffy，还是使用我们的独立图表工具 Gliffy Online，您都会找到一种直观的图表绘制方法。只需单击几下，即可拖放至具有专业外观的流程图、UML 图、实体关系图等。另外，您现在可以使用 Mermaid js 代码构建图表。在头脑风暴时使用模板制作思维导图或概念图。在您的团队已使用的工具中嵌入易于更新的组织结构图。可视化您的云架构或 IT 网络，并将其添加到您团队的文档中，并使用 Gliffy 的数据链接功能将现实生活中的数据直接添加到您的图表中。无论您有什么...
Collaboard
collaboard.app
伟大的思想一起思考。 Collaboard 是一款美观、功能丰富、易于使用的协作在线白板，适用于远程工作。 Collaboard 可作为云服务提供，并为企业在其云租户或本地提供自托管选项。 Collaboard 在欧洲的开放电信云中提供 100% 符合 GDPR 的数据托管。借助 Collaboard，在线会议变得更加高效、富有创意、互动且有趣。 Collaboard 是一款来自瑞士的产品，具有极高的数据安全级别和不同的托管选项。您可以免费开始使用 Collaboard。
Jamboard
google.com
Jamboard 是 Google 开发的交互式白板系统，作为 Google Workspace（以前称为 G Suite）的一部分。它于 2016 年 10 月 25 日正式发布。它具有 55 英寸 4K 触摸屏显示屏，并通过免费的 Google Docs 套件提供跨平台支持，兼容在线协作。该显示屏还可以安装在墙上或配置为一个显示器。站立。
Scrintal
scrintal.com
Scrintal 是一种视觉笔记和思维导图工具，可帮助人们清晰地思考并进行创造性写作。它是一个在线白板，您可以在其中直观地组织、分组和连接您的想法。因此，您可以在一个地方一目了然地查看笔记的高级概述和详细信息。与其他思维导图相反，您可以根据需要在 Scrintal 中编写和添加任意数量的图像或媒体，并通过反向链接连接每个部分。
MURAL
mural.co
别介意“在哪里”。现在是换一种“方式”的时候了。团队不需要更好的工作场所。他们需要更好的工作方式。对于具有前瞻性思维的公司来说，Mural 数字白板就是这样。壁画是团队如何更好地工作并做出更好的工作的方式。就像任何肌肉一样，你使用得越多，协作就会变得越强。我们通过唯一一个完整的系统，让协作技能的培养变得直观、分步、轻松，既提供了协作场所，又提供了磨练团队协作技能的指导。通过 Mural，团队可以在创作时学习。 Mural 的内置方法旨在教授和强化习惯，以实现更具吸引力的过程和更具影响力的结果。直接投入。使用 Mural，无需任何准备 - 只需投入并开始练习协作习惯，即可带来更快的进展、更好的想...
Explain Everything
explaineverything.com
教学、演示、草图记录、录制视频和协作，所有这些都在“Explain Everything Whiteboard”中完成。与其他工具相比，Explain Everything 堪称白板应用程序中的瑞士军刀。由于其独特的多功能性，开启了表达知识的新可能性，打破了时间和距离的界限，让您可以在新的环境中进行素描、交谈和分享，以数字方式重新想象如何解释任何事物。让创建高质量讲解视频的过程变得轻而易举。现场或远距离共享您的白板演示文稿。打开无限的数字空间，以视觉方式集思广益复杂的想法并分享宝贵的反馈。
Lucid
lucid.app
Lucid 视觉协作套件是一个完整的平台，适合想要进行视觉协作的团队，无论他们身在何处或如何工作。虚拟白板、智能图表和云可视化使组织能够将计划从最初的想法到成功交付。 Lucid Visual Collaboration Suite 受到 180 多个国家/地区数百万用户的使用，受到 Google、GE、NBC Universal 和 T-Mobile 等世界领先组织的信赖。 Lucid Software 成立于 2010 年，一直在快速发展，是 Google、Atlassian、Amazon Web Services、Salesforce 和 Microsoft 等行业领导者的合作伙伴。
Magma
magma.com
加入由超过 100 万艺术家和工作室组成的社区，使用 Magma 在共享画布上实时进行数字绘画进行头脑风暴和构思。直接在浏览器中启动协作绘图会话，无需安装软件。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者以自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励建立联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 排练整个演示在直播前与共同小组成员进行交流 • 可容纳多达 100,000...
Creately
creately.com
Creately是一个视觉协作平台。它使团队能够在同一视觉空间中从构思到规划和执行。直观地将想法添加到各种框架、映射流程、流程或整个组织，创建技术架构文档，该平台附带的 10,000 多个模板具有无限的可能性。
Conceptboard
conceptboard.com
Conceptboard 是最安全的协作在线白板，使各种规模的团队能够集中项目并实时和异步协作。来自世界各地的分布式团队将概念板用于各种用例。从举办头脑风暴会议和远程研讨会到项目规划，从设计新产品到促进敏捷流程。了解视觉协作如何帮助打破组织孤岛并提高团队合作和生产力。使用 Conceptboard 让您的团队在几分钟内无缝协作。无限画布让您的团队在同一页面上，并为您的所有项目和想法创建一个集中的视觉中心。放大特定部分或缩小以了解整体情况。 Conceptboard 的无限画布确保您永远不会用完您的想法的空间！实时协作直接在应用程序内关注实时光标、聊天或视频通话，以获得无缝协作体验。感觉就像您与...
Weje
weje.io
借助免费团队协作平台，在虚拟在线板上收集、组织和共享任何内容的新方式。
Boardmix
boardmix.com
Boardmix 是一款创新的在线白板，可实现无缝的头脑风暴、讨论和协作创作。利用人工智能的力量并重新定义您的远程工作体验。
Ayoa
ayoa.com
CBS 新闻援引 Ayoa 的话说，Ayoa 是“任务管理的独特转折”。 Ayoa 是一款一体化在线白板，您可以在这里集思广益、共同工作并完成工作。凭借白板、思维导图、任务管理和团队协作功能的独特组合，任何规模的个人和团队都可以完成这一切 - 无论是规划项目、召开有效的会议还是介于两者之间的任何事情。 Ayoa 以其创新方法赢得全球知名度和赞誉，释放了全球个人和团队的生产力潜力。有了 Ayoa，您将获得一个漂亮的用户界面，并配备您完美地计划、管理和实现任何目标所需的一切。
Switchboard
switchboard.app
通过更少的会议加快行动速度。在异步优先的协作平台中分享想法、提供反馈并做出决策。取得更快的进展：无需安排会议，而是在始终最新的交互式房间中共享应用程序和文件。与上下文共享：通过将工具、文档和对话保留在一个地方来提供反馈并做出更好的决策。面对面交谈：并非所有会议都是糟糕的！在任何房间打开视频即可共同浏览并共同完成更多任务。
Cacoo
cacoo.com
Cacoo 是您简化视觉传达的首选图表工具。凭借其多功能且用户友好的界面，您可以轻松创建图表、流程图和线框图，使其成为团队和个人创作者的理想选择，无论身在何处。 Cacoo 与 Google Drive、Confluence 和 Visio 等应用程序集成，还可访问庞大的模板和形状库。通过嵌入、链接和导出选项轻松共享工作。
Limnu
limnu.com
Limnu 的在线白板使您能够通过任何设备与分布式团队或客户进行集思广益和协作。它非常简单，任何人都可以在视频会议期间上手和使用，并支持集思广益和讨论，而不会破坏想法的流动。 Limnu 的速度足够快，可以提供触觉，就像您在真正的白板上绘图一样，并且速度足够快，可以在您与同事聊天时进行实时协作。
Aha!
aha.io
啊哈！是世界领先的产品开发软件。我们帮助超过 100 万产品制造商将他们的战略变为现实。我们的工具套件包括啊哈！路线图，啊哈！想法，啊哈！白板，啊哈！知识，啊哈！发展。产品团队依靠我们的专业知识、指导模板和 Aha! 的培训计划。学院成为他们最好的。我们很自豪能够成为一家与众不同的高增长 SaaS 公司。该业务自筹资金、盈利且100%偏远。我们被公认为最适合工作的完全远程公司之一，倡导 Bootstrap Movement，并通过 Aha! 向有需要的人捐赠了超过 100 万美元。关心。 * 啊哈！是一套全面的工具，旨在帮助产品经理提供简化且协调良好的产品策略，并具有可根据特定工作流程要求进...
Klaxoon
klaxoon.com
Klaxoon 是一个在线一体化工作协作平台，可随时提高参与度。凭借 10 种独特的视觉协作工具和服务，Klaxoon 使人们能够在会议内外提高参与度、提高工作效率并塑造创新的工作空间。通过与 Microsoft、Google、Jira 和 Zapier 等流行工具的世界级集成，Klaxoon 将团队聚集在一起，激发创造力并交付具体成果。 Klaxoon 为来自 7,500 多家公司、非政府组织、大学和公共管理部门以及 15% 的财富 500 强公司的数千名用户提供服务。 Klaxoon 使各种组织能够加强协作、提高生产力并实现其战略目标。
Whiteboards.io
whiteboards.io
Whiteboards 是一个自由形式的协作平台，具有双向深度 Jira、GitHub 和 Confluence 集成，专为希望改善远程协作并简化从发现到项目交付的流程的团队而构建。凭借强大的功能和内置模板（例如用户故事映射、每日、回顾或冲刺计划），该应用程序简化了交付工作流程，并使团队能够更高效地工作。白板帮助产品和工程团队联系、实现目标、培养团队精神并向关键利益相关者展示他们的成果。该应用程序将不同的项目管理工具连接在一个可视板上，为团队提供单一平台来管理他们的工作并提高他们的生产力。
LiveBoard
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LiveBoard 是一款交互式白板，最适合 ►企业培训平台 ►在线辅导企业 ►学校 ►使用白板的教育机构 我们提供的解决方案适用于： ►白色标签/自定义域或子域、品牌徽标和配色方案、完全定制的登陆页面/、 ►将 LiveBoard 嵌入现有解决方案/根据请求自动验证您的用户，无需 LiveBoard 帐户、接收看板、会话和来自服务器的录音.../ ► 根据您的业务需求完全可定制的解决方案 需要更多详细信息，请随时通过 [email protected] 联系我们
HuddleIQ
huddleiq.com
HuddleIQ 是一款针对当今需求重新设计的在线白板，提供无限的在线共享、演示和协作方式。使用无限可扩展的数字工作空间召开会议、集思广益、绘制思维导图、共享文档、进行演示和在线课程。
Bluescape
bluescape.com
Bluescape 是创意协作的平台。将您的所有想法、资产、迭代和整个项目的工作流程简化到一个安全的虚拟工作空间中。借助内置的语音和视频通话，只需在 Bluescape 中召集您的团队并更快地做出决策。在财富 100 强公司、政府机构和全球最大的电影制片厂信赖的安全平台上减少会议并更快地完成项目。
Stormboard
stormboard.com
Stormboard：排名第一的数据优先协作平台，用于将非结构化交互转变为协作工作空间。制定战略决策、远程协作，甚至完全消除开会的需要。新功能：借助 StormAI，规划、集思广益和解决问题比以往更快！这个强大（且安全）的人工智能工具会分析您的工作区数据，自动生成带有结构化部分和上下文便签的智能模板。这就像有一个头脑风暴助手可以增强协作和会议并为您的工作增添结构。不要只相信我们的话 – NASA、Microsoft 和 Baxter 等数千家企业巨头信赖 Stormboard 来推动他们的虚拟协作、促进创新并加速产品开发。准备好看到合作的未来了吗？请访问我们的 www.stormboard.c...
Allo
allo.io
认识您的第一个远程工作空间。从字面上看，让每个人都在同一页面上。告别繁琐的文字沟通。尝试进化的沟通方式——更具互动性、身临其境且有趣。 与团队协作的新方式。白板、视频会议、文档和项目管理集中于一处。
ezTalks
eztalks.com
ezTalks 专门提供可靠的网络会议和视频会议解决方案。提供云端和本地软件，功能强大，如高清音视频聊天、即时通讯、屏幕共享、录音、白板等。还提供高品质的视频会议设备，与软件集成，提供简单极致的会议体验。会议经验。 ezTalks 旨在让您的会议变得更轻松、更具协作性。
Idea Morph
trymorph.com
Morph 是一款异步、引导式个人头脑风暴工具，可以推动您的想法向前发展，而不是在无休止的白板上放大和缩小。它就像您最喜欢的 Miro 头脑风暴模板，但是是自动化的，不需要主持人。
IdeaFlip
ideaflip.com
Ideaflip 是一款软件，可以让团队轻松快速地将想法转化为想法，并分享和完善它们，无论他们是在同一个房间还是在世界的另一边。
Midlap
midlap.com
Midlap 是一种在线协作和头脑风暴工具，我们正在解决因在多个应用程序之间切换以与您的团队协作而出现的问题。我们通过在单个应用程序下提供白板、看板、流程图、文件、聊天、事件、甘特图等工具来解决这个问题。因此，无需再在不同的应用程序之间切换，并使用 Midlap 完成更多工作。
Draft.io
draft.io
利用 Draft.io 灵活的协作工作空间，利用可视化工作的力量。
LiveWebinar
livewebinar.com
LiveWebinar.com 是一款基于云的网络研讨会软件，可帮助小型团队和企业管理网络研讨会和在线会议。它可以让任何销售、人力资源或营销团队轻松地为受众举办在线活动。其功能范围包括直播、演示和屏幕共享可能性、完全可定制的品牌选项，以及民意调查、投票和号召性用语等用户参与功能。 LiveWebinar 还使组织能够分析观众参与度，提供有价值的见解，并以高清格式记录会议，以便稍后进行分析或作为常青网络研讨会。如果您需要一个适合您需求的网络研讨会平台，请尝试 LiveWebinar！
DigStack
digstack.com
我们致力于为您提供最具吸引力和最有效的数字协作解决方案。免费利用我们功能强大、易于使用的实时数字白板，无需信用卡。只需与组织内部或外部的任何人进行协作即可。导出您的电路板非常简单，您将永远不会再丢失电路板。轻松组织您的董事会、合作者和项目。我们认真对待您的数据安全。
Shorter Loop
shorterloop.com
Shorter Loop（Prodeasy 的新名称）是一款基于 AI 的一体化 SaaS，以客户为中心的产品管理和发现平台，适用于全球各种规模的有远见的产品团队和企业主。深入了解客户、问题、策略和产品发布的成功情况。请访问 https://app.prodeasy.com/register 免费试用 为什么要缩短循环？ • 为这些关键业务和产品相关问题提供解决方案： - 谁是我们的客户？我们正在解决什么问题？我们的解决方案有市场吗？您的策略在财务上是否合理？我们如何保持纪律和专注？我们正在执行我们的战略吗？ • 易于使用：用户友好的界面可快速入门。 • 唯一能够无缝连接持续发现过程的所有敏捷...
Hoylu
hoylu.com
集思广益 - 解决复杂的想法并确保每个人都充分参与，无论他们身在何处。组织- 将您的所有应用程序、文件、想法和会议记录放入一个生机勃勃的工作空间中协作- 使用敏捷、精益、拉动规划、PI 规划和其他项目框架的内置业务逻辑让您的团队保持在正轨上
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow 是第一个完全加密的视频会议、屏幕共享和对话智能解决方案，易于使用且无需下载。凭借同时共享多个屏幕、在虚拟白板上集思广益以及让与会者暂停和放大演示内容的能力，CollabNow 提供了一种更加身临其境、安全可靠的方式，以无与伦比的价格进行虚拟协作。
Sprintbase
sprintbase.io
Sprintbase 是由创新咨询公司 Treehouse Innovation 打造的在线协作平台，旨在促进和简化设计思维和创新的过程。它帮助团队和组织共同解决复杂问题、开发新想法并创建创新解决方案。 Sprintbase 提供了一个结构化框架，用于指导团队完成设计思维的各个阶段，通常包括与用户产生共鸣、定义问题、构思解决方案、原型设计和测试。该平台提供工具和模板来支持流程的每个阶段，使团队更轻松地协作、分享想法和跟踪进度。
Meahana
meahana.io
Meahana 是一款可视化协作工具，具有 30 多种活动类型，可以轻松定制以创建和促进会议和研讨会，从而加速协调并改进决策。