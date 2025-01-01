代码托管服务 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
代码托管服务是指为软件开发人员提供存储、版本控制和协作工具来托管、管理和共享其代码存储库的在线平台。这些服务通过提供版本跟踪、问题管理等功能来促进协作开发，并且通常与持续集成和部署工具集成。
提交新应用
GitHub
github.com
GitHub是一个代码托管平台，提供版本控制和项目管理工具，支持公共和私人存储库的协作开发。
GitLab
about.gitlab.com
GitLab是一个基于Web的DevOps工具，提供代码管理、问题跟踪和持续集成/交付功能，旨在简化软件开发生命周期。
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket是由Atlassian拥有的基于网页的版本控制托管服务，支持Git和Mercurial，用于代码和开发项目的管理与协作。
Jimdo
jimdo.com
Jimdo是一款德国网站构建器，允许用户无需编码经验创建专业网站，提供AI驱动的Dolphin和拖放式的Creator两种工具。
Gitea
gitea.io
Gitea是一个轻量级的开源代码托管平台，支持代码审查、错误跟踪和团队协作，易于安装并适用于多种数据库。
UpCloud
upcloud.com
UpCloud是一个高性能的云基础架构平台，提供可扩展、安全的计算资源，支持多种应用程序和操作系统的部署与管理。
Gcore
gcorelabs.com
Gcore是一款为媒体和娱乐行业提供云端和边缘解决方案的应用，服务包括托管、内容分发网络、实时流媒体和安全防护。
Scalingo
scalingo.com
Scalingo是一个云托管平台，支持多种框架，简化Web应用程序的部署和管理，提供高可用性和灵活的数据库选项。