Web 应用的应用商店

找到合适的软件和服务。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。

下载 WebCatalog Desktop
了解更多信息
所有
图书
商业
教育
娱乐
金融
食品与饮料
图形与设计
健康与健身
生活方式
医学
音乐与音频
新闻
摄影与录像
工作效率
参考资料
购物
社交网络
软件开发
体育
旅游
实用程序
天气
代码托管服务
目录
最热门
最近添加

代码托管服务 - 最热门应用 - 梵蒂冈

代码托管服务是指为软件开发人员提供存储、版本控制和协作工具来托管、管理和共享其代码存储库的在线平台。这些服务通过提供版本跟踪、问题管理等功能来促进协作开发，并且通常与持续集成和部署工具集成。

提交新应用


GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab是一个基于Web的DevOps工具，提供代码管理、问题跟踪和持续集成/交付功能，旨在简化软件开发生命周期。

Bitbucket

Bitbucket

bitbucket.org

Bitbucket是由Atlassian拥有的基于网页的版本控制托管服务，支持Git和Mercurial，用于代码和开发项目的管理与协作。

Gcore

Gcore

gcorelabs.com

媒体业务和娱乐业强大的优势和云解决方案 GCORE是总部位于卢森堡的任何企业的内容交付，托管和安全解决方案的国际云和边缘领导者，其全球基础设施包括在吉尼斯记录书中。 GCORE为所有在线发展业务的行业的客户提供了广泛的服务。该公司的服务包括托管托管，内容交付网络（CDN），用于专业广播的高级媒体平台以及任何复杂性的流媒体，防止任何级别的DDOS攻击，云内容存储等。 GCORE在欧洲和独联体的最佳CDN表现上建立了自己的全球基础设施。

Gitea

Gitea

gitea.io

Gitea是一个轻量级的开源代码托管平台，支持代码审查、错误跟踪和团队协作，易于安装并适用于多种数据库。

GitHub

GitHub

github.com

GitHub是一个代码托管平台，提供版本控制和项目管理工具，支持公共和私人存储库的协作开发。

Jimdo

Jimdo

jimdo.com

Jimdo是一款德国网站构建器，允许用户无需编码经验创建专业网站，提供AI驱动的Dolphin和拖放式的Creator两种工具。

UpCloud

UpCloud

upcloud.com

UpCloud是一个高性能的云基础架构平台，提供可扩展、安全的计算资源，支持多种应用程序和操作系统的部署与管理。

Scalingo

Scalingo

scalingo.com

了解 Scalingo，它是第一个经过欧洲 PaaS 认证的 HDS（健康数据托管）和 ISO 27001。在法国托管您的应用程序并享受一流的客户支持。更快地部署您的应用程序。

探索

Desktop

支持

公司

法律信息

© 2025 WebCatalog, Inc.