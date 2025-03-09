代码托管服务 - 最热门应用 - 梵蒂冈

Gcore

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媒体业务和娱乐业强大的优势和云解决方案 GCORE是总部位于卢森堡的任何企业的内容交付，托管和安全解决方案的国际云和边缘领导者，其全球基础设施包括在吉尼斯记录书中。 GCORE为所有在线发展业务的行业的客户提供了广泛的服务。该公司的服务包括托管托管，内容交付网络（CDN），用于专业广播的高级媒体平台以及任何复杂性的流媒体，防止任何级别的DDOS攻击，云内容存储等。 GCORE在欧洲和独联体的最佳CDN表现上建立了自己的全球基础设施。