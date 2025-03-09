代码托管服务 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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代码托管服务是指为软件开发人员提供存储、版本控制和协作工具来托管、管理和共享其代码存储库的在线平台。这些服务通过提供版本跟踪、问题管理等功能来促进协作开发，并且通常与持续集成和部署工具集成。
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GitLab
about.gitlab.com
GitLab是一个基于Web的DevOps工具，提供代码管理、问题跟踪和持续集成/交付功能，旨在简化软件开发生命周期。
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket是由Atlassian拥有的基于网页的版本控制托管服务，支持Git和Mercurial，用于代码和开发项目的管理与协作。
Gcore
gcorelabs.com
媒体业务和娱乐业强大的优势和云解决方案 GCORE是总部位于卢森堡的任何企业的内容交付，托管和安全解决方案的国际云和边缘领导者，其全球基础设施包括在吉尼斯记录书中。 GCORE为所有在线发展业务的行业的客户提供了广泛的服务。该公司的服务包括托管托管，内容交付网络（CDN），用于专业广播的高级媒体平台以及任何复杂性的流媒体，防止任何级别的DDOS攻击，云内容存储等。 GCORE在欧洲和独联体的最佳CDN表现上建立了自己的全球基础设施。
Gitea
gitea.io
Gitea是一个轻量级的开源代码托管平台，支持代码审查、错误跟踪和团队协作，易于安装并适用于多种数据库。
GitHub
github.com
GitHub是一个代码托管平台，提供版本控制和项目管理工具，支持公共和私人存储库的协作开发。
Jimdo
jimdo.com
Jimdo是一款德国网站构建器，允许用户无需编码经验创建专业网站，提供AI驱动的Dolphin和拖放式的Creator两种工具。
UpCloud
upcloud.com
UpCloud是一个高性能的云基础架构平台，提供可扩展、安全的计算资源，支持多种应用程序和操作系统的部署与管理。
Scalingo
scalingo.com
了解 Scalingo，它是第一个经过欧洲 PaaS 认证的 HDS（健康数据托管）和 ISO 27001。在法国托管您的应用程序并享受一流的客户支持。更快地部署您的应用程序。