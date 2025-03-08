找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
代码托管服务是指为软件开发人员提供存储、版本控制和协作工具来托管、管理和共享其代码存储库的在线平台。这些服务通过提供版本跟踪、问题管理等功能来促进协作开发，并且通常与持续集成和部署工具集成。
提交新应用
GitHub
github.com
GitHub是一个代码托管平台，提供版本控制和项目管理工具，支持公共和私人存储库的协作开发。
GitLab
about.gitlab.com
GitLab是一个基于Web的DevOps工具，提供代码管理、问题跟踪和持续集成/交付功能，旨在简化软件开发生命周期。
Scalingo
scalingo.com
了解 Scalingo，它是第一个经过欧洲 PaaS 认证的 HDS（健康数据托管）和 ISO 27001。在法国托管您的应用程序并享受一流的客户支持。更快地部署您的应用程序。
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket是由Atlassian拥有的基于网页的版本控制托管服务，支持Git和Mercurial，用于代码和开发项目的管理与协作。
Gcore
gcorelabs.com
媒体业务和娱乐业强大的优势和云解决方案 GCORE是总部位于卢森堡的任何企业的内容交付，托管和安全解决方案的国际云和边缘领导者，其全球基础设施包括在吉尼斯记录书中。 GCORE为所有在线发展业务的行业的客户提供了广泛的服务。该公司的服务包括托管托管，内容交付网络（CDN），用于专业广播的高级媒体平台以及任何复杂性的流媒体，防止任何级别的DDOS攻击，云内容存储等。 GCORE在欧洲和独联体的最佳CDN表现上建立了自己的全球基础设施。
Gitea
gitea.io
Gitea 是一个用 Go 编写的社区管理的轻量级代码托管解决方案。它是在麻省理工学院许可下发布的。
Jimdo
jimdo.com
Jimdo 是一家德国网站构建器和一体化托管解决方案，旨在使用户无需任何网页设计经验即可构建自己的网站。该公司是一家私营公司，总部位于德国汉堡，在慕尼黑和东京设有办事处。 Jimdo有两种产品； Creator 和 Dolphin，两者都提供免费和付费计划。 Jimdo Dolphin 是一款由人工智能驱动的网站构建器，专为具有基本计算机技能的用户而设计，可自动执行大部分网站构建过程。它使用人工智能来了解用户、他们的业务和目标，然后构建一个已经完全个性化的网站来满足他们的需求。 Jimdo Creator 是一款拖放式网站构建器和托管服务，适合具有一定编码技能的用户。
UpCloud
upcloud.com
轻松的全球基础设施。全球有数千家企业由 UpCloud 提供支持。我们的客户在我们的企业级云平台上运行关键业务应用程序。他们重视我们的高性能、可靠的服务和个性化的方法。