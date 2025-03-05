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代码托管服务是指为软件开发人员提供存储、版本控制和协作工具来托管、管理和共享其代码存储库的在线平台。这些服务通过提供版本跟踪、问题管理等功能来促进协作开发，并且通常与持续集成和部署工具集成。
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GitHub
github.com
Github，Inc。是一家美国跨国公司，为使用GIT提供软件开发和版本控制的托管。它提供了GIT的分布式版本控制和源代码管理（SCM）功能，以及其自己的功能。它为每个项目提供访问控制和几个协作功能，例如错误跟踪，功能请求，任务管理和Wiki。它总部位于加利福尼亚州，自2018年以来一直是Microsoft的子公司。Github免费提供其基本服务。它更高级的专业和企业服务是商业化。免费的GitHub帐户通常用于托管开源项目。截至2019年1月，Github向所有计划（包括免费帐户）提供无限的私人存储库，但每个存储库中最多只允许三位合作者。从2020年4月15日开始，免费计划允许无限的合作者，但每月将私人存储库限制为2,000分钟。截至2020年1月，Github报告说，拥有超过4000万用户和超过1亿个存储库（包括至少2800万个公共存储库），使其成为世界上最大的源代码。
GitLab
about.gitlab.com
GitLab is a web-based DevOps lifecycle tool that provides a Git-repository manager providing wiki, issue-tracking and continuous integration and deployment pipeline features, using an open-source license, developed by GitLab Inc. The software was created by Ukrainian developers Dmitriy Zaporozhets and Valery Sizov.The code was originally written in Ruby, with some parts later rewritten in Go, initially as一个源代码管理解决方案，可以在团队中进行有关软件开发的协作。后来，它演变为涵盖软件开发生命周期的集成解决方案，然后演变为整个DevOps生命周期。当前的技术堆栈包括GO，Ruby on Rails和Vue.js。 它遵循开放式开发模型，该模型在开源（MIT）许可下发布核心功能，而额外功能则在专有许可下。
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket 是 Atlassian 旗下的基于 Web 的版本控制存储库托管服务，适用于使用 Mercurial（从发布到 2020 年 7 月 1 日）或 Git（自 2011 年 10 月起）修订控制系统的源代码和开发项目。 Bitbucket 提供商业计划和免费帐户。截至 2010 年 9 月，它提供具有无限数量私人存储库的免费帐户（免费帐户最多可拥有 5 个用户）。Bitbucket 与 Jira、HipChat、Confluence 和 Bamboo 等其他 Atlassian 软件集成。 它类似于 GitHub，主要使用 Git。 Bitbucket 传统上通过私有专有软件代码向专业开发人员推销其服务，特别是自 2010 年被 Atlassian 收购以来。2017 年 2 月，Bitbucket 宣布其平台上已拥有 600 万开发人员和 100 万团队。Bitbucket 具有三种部署模型：云、Bitbucket 服务器和数据中心。
Jimdo
jimdo.com
Jimdo 是一家德国网站构建器和一体化托管解决方案，旨在使用户无需任何网页设计经验即可构建自己的网站。该公司是一家私营公司，总部位于德国汉堡，在慕尼黑和东京设有办事处。 Jimdo有两种产品； Creator 和 Dolphin，两者都提供免费和付费计划。 Jimdo Dolphin 是一款由人工智能驱动的网站构建器，专为具有基本计算机技能的用户而设计，可自动执行大部分网站构建过程。它使用人工智能来了解用户、他们的业务和目标，然后构建一个已经完全个性化的网站来满足他们的需求。 Jimdo Creator 是一款拖放式网站构建器和托管服务，适合具有一定编码技能的用户。
Gitea
gitea.io
Gitea 是一个用 Go 编写的社区管理的轻量级代码托管解决方案。它是在麻省理工学院许可下发布的。
UpCloud
upcloud.com
轻松的全球基础设施。全球有数千家企业由 UpCloud 提供支持。我们的客户在我们的企业级云平台上运行关键业务应用程序。他们重视我们的高性能、可靠的服务和个性化的方法。
Gcore
gcorelabs.com
媒体业务和娱乐业强大的优势和云解决方案 GCORE是总部位于卢森堡的任何企业的内容交付，托管和安全解决方案的国际云和边缘领导者，其全球基础设施包括在吉尼斯记录书中。 GCORE为所有在线发展业务的行业的客户提供了广泛的服务。该公司的服务包括托管托管，内容交付网络（CDN），用于专业广播的高级媒体平台以及任何复杂性的流媒体，防止任何级别的DDOS攻击，云内容存储等。 GCORE在欧洲和独联体的最佳CDN表现上建立了自己的全球基础设施。
Scalingo
scalingo.com
了解 Scalingo，它是第一个经过欧洲 PaaS 认证的 HDS（健康数据托管）和 ISO 27001。在法国托管您的应用程序并享受一流的客户支持。更快地部署您的应用程序。