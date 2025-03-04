代码托管服务 - 最热门应用 - 坦桑尼亚

GitHub

github.com

Github，Inc。是一家美国跨国公司，为使用GIT提供软件开发和版本控制的托管。它提供了GIT的分布式版本控制和源代码管理（SCM）功能，以及其自己的功能。它为每个项目提供访问控制和几个协作功能，例如错误跟踪，功能请求，任务管理和Wiki。它总部位于加利福尼亚州，自2018年以来一直是Microsoft的子公司。Github免费提供其基本服务。它更高级的专业和企业服务是商业化。免费的GitHub帐户通常用于托管开源项目。截至2019年1月，Github向所有计划（包括免费帐户）提供无限的私人存储库，但每个存储库中最多只允许三位合作者。从2020年4月15日开始，免费计划允许无限的合作者，但每月将私人存储库限制为2,000分钟。截至2020年1月，Github报告说，拥有超过4000万用户和超过1亿个存储库（包括至少2800万个公共存储库），使其成为世界上最大的源代码。