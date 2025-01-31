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代码托管服务 - 最热门应用 - 苏丹

代码托管服务是指为软件开发人员提供存储、版本控制和协作工具来托管、管理和共享其代码存储库的在线平台。这些服务通过提供版本跟踪、问题管理等功能来促进协作开发，并且通常与持续集成和部署工具集成。

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GitHub

GitHub

github.com

GitHub, Inc. 是一家美国跨国公司，使用 Git 提供软件开发和版本控制托管服务。它提供了 Git 的分布式版本控制和源代码管理 (SCM) 功能，以及它自己的功能。它为每个项目提供访问控制和多种协作功能，例如错误跟踪、功能请求、任务管理和 wiki。总部位于加利福尼亚州，自 2018 年以来一直是微软的子公司。GitHub 免费提供其基本服务。其更先进的专业和企业服务是商业性的。免费的 GitHub 帐户通常用于托管开源项目。截至 2019 年 1 月，GitHub 为所有计划提供无限的私有存储库，包括免费帐户，但每个存储库最多只允许三个免费协作者。从 2020 年 4 月 15 日开始，免费计划允许无限的协作者，但将私人存储库限制为每月 2,000 分钟的操作。截至 2020 年 1 月，GitHub 报告拥有超过 4000 万用户和超过 1 亿个存储库（包括至少 2800 万个公共存储库），使其成为世界上最大的源代码托管平台。

GitLab

GitLab

gitlab.com

GitLab 是一个基于 Web 的 DevOps 生命周期工具，提供 Git 存储库管理器，提供 wiki、问题跟踪以及持续集成和部署管道功能，使用开源许可证，由 GitLab Inc. 开发。该软件由乌克兰开发人员 Dmitriy 创建Zaporozhets 和 Valery Sizov。代码最初是用 Ruby 编写的，后来用 Go 重写了某些部分，最初作为源代码管理解决方案，用于在软件开发团队中进行协作。后来演变为覆盖软件开发生命周期的集成解决方案，进而发展到整个DevOps生命周期。目前的技术栈包括Go、Ruby on Rails和Vue.js。 它遵循开放核心开发模型，其中核心功能在开源 (MIT) 许可证下发布，而附加功能则在专有许可证下发布。

Bitbucket

Bitbucket

bitbucket.org

Bitbucket 是 Atlassian 旗下的基于 Web 的版本控制存储库托管服务，适用于使用 Mercurial（从发布到 2020 年 7 月 1 日）或 Git（自 2011 年 10 月起）修订控制系统的源代码和开发项目。 Bitbucket 提供商业计划和免费帐户。截至 2010 年 9 月，它提供具有无限数量私人存储库的免费帐户（免费帐户最多可拥有 5 个用户）。Bitbucket 与 Jira、HipChat、Confluence 和 Bamboo 等其他 Atlassian 软件集成。 它类似于 GitHub，主要使用 Git。 Bitbucket 传统上通过私有专有软件代码向专业开发人员推销其服务，特别是自 2010 年被 Atlassian 收购以来。2017 年 2 月，Bitbucket 宣布其平台上已拥有 600 万开发人员和 100 万团队。Bitbucket 具有三种部署模型：云、Bitbucket 服务器和数据中心。

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Gitea

Gitea

gitea.io

Gitea 是一个用 Go 编写的社区管理的轻量级代码托管解决方案。它是在麻省理工学院许可下发布的。

Jimdo

Jimdo

jimdo.com

Jimdo 是一家德国网站构建器和一体化托管解决方案，旨在使用户无需任何网页设计经验即可构建自己的网站。该公司是一家私营公司，总部位于德国汉堡，在慕尼黑和东京设有办事处。 Jimdo有两种产品； Creator 和 Dolphin，两者都提供免费和付费计划。 Jimdo Dolphin 是一款由人工智能驱动的网站构建器，专为具有基本计算机技能的用户而设计，可自动执行大部分网站构建过程。它使用人工智能来了解用户、他们的业务和目标，然后构建一个已经完全个性化的网站来满足他们的需求。 Jimdo Creator 是一款拖放式网站构建器和托管服务，适合具有一定编码技能的用户。

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