辅导软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
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教练软件为教练企业和内部团队提供了简化运营的必要工具。这些产品简化了日程安排、发票、付款和客户管理，通常与电子邮件、日历和视频会议平台无缝集成。这减少了教练和客户的管理工作量，使教练能够专注于他们的核心工作。 教练和客户可以轻松访问付款历史记录、跟踪剩余课程、监控目标进度并查看通信。有些平台甚至可以对文档和媒体进行存档以供将来参考。此外，辅导软件还可以帮助企业营销其服务，促进促销套餐的创建以吸引新的潜在客户。 另一方面，专注于专业发展的公司可能更喜欢辅导软件，该软件缺乏辅导工具的支付和沟通功能。指导软件专为业务指导而定制，而辅导软件则具有足够的多功能性，可以支持各个专业领域。
提交新应用
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling是一款基于云的在线约会管理软件，帮助企业和专业人士自动化预约、管理时间和发送提醒。
Vagaro
vagaro.com
Vagaro是一款帮助用户寻找沙龙、SPA和健身专业人士的应用，支持在线预约、评论和服务管理。
Simplero
simplero.com
Simplero是一个综合平台，帮助教练和知识创造者创建、管理和销售在线课程，支持网站建设、电子邮件营销和社区互动。
Wonsulting
wonsulting.com
Wonsulting应用通过人工智能为求职者提供简历和网络建设工具，帮助加速求职进程。
BetterUp
betterup.com
BetterUp是一个综合平台，提供个性化的教练服务，支持个人和专业成长，帮助用户应对挑战，提升韧性和福祉。
Paperbell
paperbell.com
PaperBell是一个全面的客户管理平台，专为教练设计，提供预约、付款、合同和客户管理工具。
Speexx
speexx.com
Speexx是一个智能语言学习平台，提供企业语言培训和业务辅导，帮助组织提升员工沟通能力和技能发展。
MemberPress
memberpress.com
MemberPress是一个WordPress插件，帮助用户创建和管理会员网站，支持内容限制、在线课程和社区功能。
Vibly
vibly.io
Vibly是一个结合人类专业知识与人工智能的平台，提供个性化的成长和健康方案，帮助用户在各方面实现目标。
Poised
poised.com
Poised是一个免费的AI通信教练应用，为用户提供在线会议的实时反馈和个性化建议，帮助提高沟通技巧。
Practice
practice.do
Practice应用帮助以客户为基础的企业减少后台工作，简化日程安排和任务执行，集中管理客户活动和工具。
Nudge Coach
nudgecoach.com
Nudge Coach是一款数字健康平台，帮助健康专业人员管理客户参与和计划，提供定制化追踪和互动功能。
RYPT
rypt.app
RYPT是一款运动 coaching 平台，帮助教练管理个性化训练计划、运动员监测与沟通，集中运动员数据以提高管理效率和表现。
Profi
profi.io
Profi是一个为教练、咨询师和治疗师提供的综合管理平台，包括调度、客户管理和计费等功能，旨在提高工作效率。
Torch
torch.io
Torch是一个人力发展平台，提供全面的教练和辅导方案，帮助个人和团队提升潜力，推动组织绩效。
CoachAccountable
coachaccountable.com
CoachAccountable是一款教练管理工具，帮助教练简化工作流程，提高客户参与度，跟踪进度和自动化管理任务。
Coach Logic
coach-logic.com
Coach Logic 是一个视频分析平台，连接教练与队员，提供集体视角以提升表现，促进共同发展。
Bravely
workbravely.com
Bravely 是一个学习平台，提供团体培训、个性化辅导和微学习，帮助员工提高技能和福祉，促进职业发展。
Omnify
getomnify.com
Omnify是一款云端调度与预订解决方案，适用于各种规模企业，提供员工管理、在线支付、客户关系管理等功能。
Connect4
connect4.app
Connect4 是一个客户会议平台，帮助企业准备、进行和跟进会议，以增强客户关系和信任，推动可持续收入。
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach是一个数字教练平台，帮助服务专业人士管理客户、安排日程、处理发票和跟踪进度。
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Coaching是一个数字平台，提供个性化的教练体验，帮助提升员工能力和企业绩效，支持远程工作环境。
Coaching Quest
coachingquest.eu
Coaching Quest 是一个市场，连接寻求辅导服务的个人和企业与欧洲有资质和经验的教练。
Delenta
delenta.com
Delenta是一款在线教练平台，连接导师与学员，提供管理客户互动、日程和付款的工具，同时支持视频会议和实时沟通。
Growthspace
growthspace.com
Growthspace是一个人才开发平台，通过AI匹配个性化的专家指导，帮助员工提升技能和绩效，支持持续学习和发展。
Marlee
getmarlee.com
Marlee是一款基于AI的协作与绩效工具，能够帮助个人和团队在工作中提升表现并实现目标。
Planubo
planubo.com
Planubo是一个在线调度和客户管理软件，允许用户创建预订页面、收款、管理员工和客户，提高服务效率。支持多种功能，简化运营流程。
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman是一款支持个人和专业发展的应用，通过一对一的教练会议满足用户的需求，帮助实现个性化目标。
Cloverleaf
cloverleaf.me
Cloverleaf是一款自动化教练应用，提供实时、个性化的微学习，帮助团队提升合作和人际技能。
Flowlance
flowlance.com
Flowlance应用允许自由职业者通过日历一次性向所有客户开具发票并收款，简化商业管理流程。
Elatra
elatra.io
Elatra是一个数字教练平台，帮助技术公司提升员工绩效和参与度，通过定制和现成的教练课程支持持续发展。
Coaching.com
coaching.com
Coaching.com是一个全面的教练平台，提供视频会议、聊天、开票和文件共享等功能，帮助教练和客户管理关系与进度。
CoachVantage
coachvantage.com
CoachVantage是一款全面的教练管理软件，提供安排、客户管理、沟通工具、进度跟踪、付款和资源共享等功能。
Coaching Loft
coachingloft.com
教练Loft是一个教练软件平台，帮助教练管理客户互动、会话、目标跟踪和约会，提升工作流程和客户关系。
Hoolr
hoolrcoaching.com
Hoolr是一款帮助教练公司和企业管理教练和文化数据的软件，自动化日常任务，使用户专注于提供高质量教练服务。
Outcoach
outcoach.io
Outcoach是一款强大的班级管理软件，支持音乐学校、舞蹈工作室等机构自动化管理课程、考勤、发票和在线支付。
Exec
exec.com
Exec 是一个灵活的人才发展平台，帮助公司设计和管理教练及培训项目，以支持员工保留、管理者发展、内部流动等关键举措。
Insala
insala.com
Insala应用程序提供全面的辅导解决方案，包括咨询、培训和软件，帮助组织实现有针对性的辅导效果。
Satori
satoriapp.com
Satori是一个教练平台，简化教练业务管理，提供预约、支付处理和客户进展监控等功能，方便用户定制服务。