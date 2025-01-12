云工作负载保护平台 - 最热门应用 - 圣皮埃尔和密克隆群岛

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云工作负载保护平台有助于保护服务器、云基础设施和虚拟机 (VM) 免受基于 Web 的威胁。
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Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
红帽®云服务帮助团队专注于对他们来说最重要的工作——应用程序的快速开发、部署和演进——同时值得信赖的专家管理基础设施。 在红帽混合云控制台中访问云产品——实现业务现代化、降低成本和更自由地构建的关键。
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware是一个云管理平台，具有CMDB、变更管理、成本管理、合规引擎、漏洞扫描、入侵检测、补丁、日志管理、监控、BI分析和备份等模块。 Cloudaware 专为跨多个云提供商和本地部署工作负载的企业而设计。该平台与 ServiceNow、New Relic、JIRA、Chef、Puppet、Ansible 和 50 多个其他产品集成。客户部署 Cloudaware 来简化与云无关的 IT 管理流程、支出、合规性和安全性。
Stream Security
stream.security
无代理、实时检测、直接根本原因以及快速响应所需的所有上下文。
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure 是我们的 CNAPP 平台，超过 700 家企业客户使用该平台来解决企业规模的 CNAPP、VM、CSPM、CIEM、容器安全等问题。我们的平台涵盖预防、检测和响应，因此客户可以自信地保护容器、Kubernetes、主机/服务器和云服务。 Sysdig 提供跨多个云的大规模实时可见性，消除安全盲点。我们利用运行时的情报来确定警报的优先级，以便团队可以专注于高影响力的安全事件并提高效率。通过了解响应流程的整个源头并提出指导性修复建议，客户既可以修复生产中的问题，又不会浪费时间，还可以实时检测和响应威胁。借助 Sysdig Secure，您可以： - 阻止攻击速度提高 10 倍 - 漏洞减少高达 95% - 即时检测风险变化 - 在 2 分钟内缩小权限差距 Sysdig。确保每一秒的安全。
Plerion
plerion.com
Plerion 提供一体化云安全平台，支持跨 AWS、Azure 和 GCP 的工作负载 - 提供： - 云原生应用程序保护平台 (CNAPP) - 云安全态势管理 (CSPM) - 云工作负载保护平台 (CWPP) - 云基础设施权利管理 (CIEM) - 攻击路径分析 - 云资产清单 - 云检测和响应 (CDR) - 软件物料清单 (SBOM) - 安全左移 - 广泛且持续的合规性报告 Plerion 的风险驱动、威胁主导和上下文感知方法可帮助组织打破孤岛、减少警报疲劳并消除最重要的云安全风险。请访问 https://plerion.com/ 了解更多信息。
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security 是一家领先的公共云身份和访问管理解决方案提供商。 Sonrai Security 的使命是让各种规模的企业能够安全、自信地进行创新，为在 AWS、Azure 和 Google Cloud 平台上运行的公司提供身份、访问和权限安全。该公司以开创云权限防火墙而闻名，支持一键最小权限，同时支持开发人员不间断的访问需求。 Sonrai Security 受到各行业领先公司的信赖，致力于推动云安全领域的创新和卓越。该公司受到云运营、开发和安全团队的信任。云权限防火墙会删除所有未使用的敏感权限、隔离未使用的身份并禁用未使用的服务和区域 - 所有这些都只需一键完成。对业务的干扰为零，因为使用敏感权限的所有身份都会保留其访问权限，并且任何新的访问权限都是通过自动化的chatops工作流程无缝授予的。 SecOps 团队实现最小权限所需的时间减少了 97%，攻击面减少了 92%。达到平台范围的最低权限后，Sonrai CIEM+ 解决方案会发现有毒的权限组合，并通过自动或详细的修复来关闭它们创建的意外攻击路径。
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud 是业界唯一具有内置网络安全功能的容器安全平台，可防止、检测和缓解跨多云和混合部署的安全漏洞。 Calico Cloud 基于 Calico 开源构建，Calico 开源是采用最广泛的容器网络和安全解决方案。
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize 是一个无代码云安全卓越中心，可为您提供最大程度的云合规性和安全性。获得从架构设计到运行时的 360° 保护。 CludWize 通过连续运行超过 1K 条规则来执行云法规，扫描您的云漏洞并自动修复它们。借助我们独特的调查图引擎，您可以在几分钟内检测并修复云问题，而不是几天或几周。该整体解决方案提供黑盒 Web 应用程序渗透测试、演进的 IAM（身份访问管理）、IaC（基础设施即代码）风险扫描、数据安全态势管理等。当您可以将所有内容集中在一处时，为什么还要使用多种工具呢？ CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
Orca Security
orca.security
Orca 云安全平台可识别、优先处理并修复跨 AWS、Azure、Google Cloud、Kubernetes、阿里云和 Oracle 云的云资产中工作负载、配置和身份中的风险和合规性问题。 Orca 在单一平台上提供业界最全面的云安全解决方案，无需部署和维护多点解决方案。 Orca 采用无代理优先，使用 Orca 的专利 SideScanning™ 技术在几分钟内连接到您的环境，该技术无需代理即可提供对您的云环境的深入而广泛的可见性。此外，Orca 可以与第三方代理集成，以实现运行时可见性并保护关键工作负载。 Orca 处于利用生成式 AI 简化调查和加速修复的前沿 - 降低所需的技能水平并节省云安全、DevOps 和开发团队的时间和精力，同时显着改善安全结果。作为云原生应用保护平台 (CNAPP)，Orca 将许多单点解决方案整合到一个平台中，包括：CSPM、CWPP、CIEM、漏洞管理、容器和 Kubernetes 安全、DSPM、API 安全、CDR、多云合规性、左移安全性和 AI-SPM。
CrowdStrike
crowdstrike.com
从端点到云的统一云安全。通过全球唯一的 CNAPP 构建云安全的统一代理和无代理方法，以实现完整的可见性和保护，阻止云漏洞并整合脱节的单点产品。我们保护您的云。你经营你的生意。
BMC
bmc.com
BMC 通过针对复杂 IT 问题的开放、可扩展和模块化解决方案帮助客户运营和重塑其业务。 BMC 与 86% 的福布斯全球 50 强以及世界各地的客户和合作伙伴合作，创造他们的未来。凭借我们的创新历史、行业领先的自动化、运营和服务管理解决方案，再加上无与伦比的灵活性，我们帮助组织腾出时间和空间，成为一家征服未来机遇的自主数字企业。
Akamai
akamai.com
Akamai 是一家领先的内容交付网络 (CDN) 和云服务提供商，专注于优化用户和企业的在线体验。 主要特点： * 内容交付：Akamai 加速 Web 内容和应用程序的交付，确保全球用户快速可靠的访问。 * 安全解决方案：该平台提供强大的安全功能，包括 DDoS 防护和 Web 应用程序防火墙，以防范在线威胁。 * 边缘计算：Akamai 利用边缘计算来处理更靠近用户的数据，从而提高性能并减少延迟。 * 可扩展性：企业可以利用 Akamai 针对不同需求量身定制的灵活解决方案轻松扩展其在线运营。
Panoptica
panoptica.app
Panoptica 是思科强大的云原生应用程序保护平台，可发现并修复从开发到生产过程中的漏洞，确保您的应用程序安全且合规。通过基于图形的技术，该平台能够解锁视觉洞察、关键攻击路径并加快修复速度，以跨多个混合云平台保护您的现代应用程序。访问 https://www.panoptica.app 主要功能： - 可见性和上下文：Panoptica 通过识别攻击路径和优先考虑风险提供清晰的可见性和上下文，帮助您做出明智的决策。 - 全面、完整的覆盖：通过 Panoptica 的集成安全平台轻松管理您的云原生环境，减少通常因使用单独的孤立解决方案而造成的差距。 - 高级分析：利用先进的攻击路径和根本原因分析技术，从攻击者的角度发现潜在风险。 - 无代理扫描：Panoptica 的无代理技术可扫描任何云环境 - Azure、AWS、GCP、Kubernetes 或其组合。 - 全面可视化：将资产和关系映射到高级图形数据库上，以完整直观地表示您的云堆栈。优势 - 先进的 CNAPP：Panoptica 增强了云原生应用程序保护平台功能。 - 多云合规性：确保跨各种云平台的合规性。 - 端到端可视化：深入了解整个云应用程序堆栈。 - 动态修复：采用动态技术有效解决问题。 - 提高效率：简化安全流程并减少响应时间。 - 减少管理费用：最大限度地减少资源支出，同时优化安全性。
Turbot Pipes
turbot.com
Turbot 为云基础设施提供企业护栏。 Turbot 旨在让企业通过在多账户 AWS 模型中持续遵守集中定义的策略来实现敏捷性、确保控制并加速最佳实践。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security 在整个应用程序生命周期中阻止云原生攻击，并且是唯一一家提供 100 万美元云原生保护保修的公司。作为云原生安全领域的先驱，Aqua 帮助客户降低风险，同时构建其业务的未来。 Aqua 平台是业界集成度最高的云原生应用程序保护平台 (CNAPP)，可保护从代码到云并返回的应用程序生命周期。 Aqua 成立于 2015 年，总部位于马萨诸塞州波士顿和伊利诺伊州拉马特甘，拥有遍布 40 多个国家的财富 1000 强客户。
Tufin
tufin.com
敏捷企业的安全策略自动化。 保护您的网络和云环境，并利用业界最强大的安全策略自动化技术部署零信任架构。 由专为网络和云安全团队设计的单一解决方案提供支持，在混合企业基础架构中实现端到端网络安全。
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop 是企业值得信赖的网络安全合作伙伴，可以揭示网络风险并增强业务弹性。用于网络检测和响应以及网络性能管理的 ExtraHop RevealX 平台独特地提供组织所需的即时可见性和无与伦比的解密功能，以暴露其他工具无法发现的网络风险和性能问题。当组织通过 ExtraHop 获得完全的网络透明度时，他们可以更智能地进行调查、更快地阻止威胁并保持运营运行。 RevealX 在本地或云端部署。它解决了以下用例： - 勒索软件 - 零信任 - 软件供应链攻击 - 横向移动和 C2 通信 - 安全卫生 - 网络和应用程序性能管理 - IDS - 取证等 我们的一些优势： 持续和按需 PCAP ：完整的数据包处理优于 NetFlow，并产生更高质量的检测。跨各种协议（包括 SSL/TLS、MS-RPC、WinRM 和 SMBv3）的战略解密可让您更好地了解隐藏在加密流量中的早期威胁，因为它们试图在您的网络中横向移动。协议覆盖范围：RevealX 可解码 70 多种网络协议。云规模机器学习：而不是依赖有限的
Wiz
wiz.io
Wiz 通过启用新的运营模式，为客户（包括 40% 的财富 100 强企业）转变云安全。借助 Wiz，组织可以实现整个云生命周期的安全民主化，使开发团队能够快速、安全地构建。其云原生应用程序保护平台 (CNAPP) 提高了可见性、风险优先级和业务敏捷性，根据客户评论排名第一。 Wiz 的 CNAPP 在一个真正集成的平台中整合和关联多个云安全解决方案的风险，包括 CSPM、KSPM、CWPP、漏洞管理、IaC 扫描、CIEM、DSPM、容器安全、AI SPM、代码安全和 CDR 到单个平台中。全球数百家组织（包括 40% 的财富 100 强企业）可快速识别并消除云环境中的关键风险。其客户包括 Salesforce、Slack、Mars、BMW、Avery Dennison、Priceline、Cushman & Wakefield、DocuSign、Plaid 和 Agoda 等。 Wiz 得到了红杉资本、Index Ventures、Insight Partners、Salesforce、Blackstone、Advent、Greenoaks、Lightspeed 和 Aglaé 的支持。访问 https://www.wiz.io 了解更多信息。
Sophos Central
sophos.com
借助 Sophos 自适应防御和专业知识为您服务，保护您的组织免受网络攻击。充满信心地保护您企业的未来。
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR 是一种基于风险的一体化漏洞管理解决方案，可量化网络风险。它为组织提供了对其风险状况前所未有的洞察，并提供了降低风险的可行步骤。它还为网络安全和 IT 团队提供了一个共享协作平台，并能够快速调整和自动化无代码工作流程，通过自动修复和与 ServiceNow 等 ITSM 解决方案集成来应对威胁。
Lacework
lacework.com
Lacework提供原创且领先的数据驱动的云原生应用程序保护平台（CNAPP）。 Lacework 受到近 1,000 名全球创新者的信赖，可确保云从构建到运行的安全。 Lacework 使客户能够在一个统一的平台上确定风险的优先级、更快地发现已知和未知的威胁、实现持续的云合规性以及开发安全的代码而不会减慢速度。自 2017 年成立以来，Lacework 一直在完善单一云原生平台，以通过基于代理或无代理的方式摄取和理解尽可能多的数据，以提供最佳的安全性。然后，我们的统一平台使用这些数据来完成常见的云用例：状态管理、工作负载保护、漏洞管理、合规性、容器安全等。客户依靠 Lacework 来增加收入、更快、更安全地将产品推向市场，并将单点安全解决方案整合到单一平台中。我们的平台平均取代 2 到 5 个单点工具。得益于我们的专利异常检测技术，客户的警报噪音平均减少了 100:1。通过我们上下文丰富的警报，Lacework 用户的调查速度提高了 80%。