云工作负载保护平台 - 最热门应用

云工作负载保护平台有助于保护服务器、云基础设施和虚拟机 (VM) 免受基于 Web 的威胁。
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Wiz
wiz.io
Wiz 是一个云安全平台，提供全面的安全管理和脆弱性扫描，帮助组织识别并解决云环境中的风险。
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Red Hat Hybrid Cloud Console是一个用于监控、管理和优化混合云资源的工具，支持本地及云应用程序的统一管理。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一个网络安全平台，通过AI技术管理和保护组织的设备，提供威胁检测和响应功能。
Akamai
akamai.com
Akamai是一个领先的内容分发网络和云服务提供商，提供快速、安全的在线体验与强大的数据处理能力。
ExtraHop
extrahop.com
Extrahop是一个网络分析平台，帮助组织监视和分析网络，管理网络安全和性能，支持恶意软件检测和数据包取证。
Qualys
qualys.com
Qualys是一个综合的网络安全平台，提供资产管理和漏洞检测，帮助组织降低网络风险并确保合规性。
BMC
bmc.com
BMC应用程序是一款IT服务管理解决方案，通过AI驱动的功能优化IT流程，提升服务效率和可靠性。
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike应用为组织提供全面的网络安全保护，涵盖端点与云，实时检测和响应各种网络威胁。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security是一个云本地安全平台，提供应用程序生命周期的安全性，包括漏洞管理、威胁智能和容器安全。
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize是一款无代码的云安全平台，提供全面的合规性与安全性，通过持续监控和自动修复云漏洞，保障组织的云环境安全。
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud是一款容器安全平台，提供多云和混合部署的网络安全，支持Kubernetes集群的网络策略管理。
Turbot Pipes
turbot.com
Turbot 应用为企业云基础设施提供控制框架，确保在多个 AWS 账户中持续遵循中心定义的政策。
Tufin
tufin.com
Tufin是一款网络安全策略管理平台，旨在简化混合网络安全操作，自动化防火墙管理并确保合规性与风险管理。
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware是一个云管理平台，提供成本管理、安全监控和云资产管理等功能，帮助企业优化云资源和运营。
Plerion
plerion.com
Plerion是一个云安全平台，提供全面的云环境监控和管理，旨在提高组织的安全性，减少风险和合规性问题。
AlgoSec
algosec.com
AlgoSec是一款网络安全管理应用，通过自动化连接和安全策略，提高应用交付效率，帮助组织降低风险，简化合规。
Stream Security
stream.security
Stream Security 应用提供无代理的实时检测，迅速识别根本原因，并提供全面的上下文信息，以支持快速响应。
Sysdig
sysdig.com
Sysdig是一个云安全平台，提供实时监控与保护，支持容器和云服务的安全管理，帮助识别和响应威胁与脆弱性。
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai安全提供云身份和访问管理，保护多云环境中的敏感数据，支持准确的权限管理和安全合规性。
Orca Security
orca.security
Orca Security是一个无代理的云安全平台，实时识别和管理多云环境中的风险和合规性问题，提供全面的可见性和漏洞分析。
Panoptica
panoptica.app
Panoptica是一个云本地应用保护平台，帮助识别和修复从开发到生产的安全漏洞，确保应用程序的安全性和合规性。
Lacework
lacework.com
Lacework是一个云安全平台，提供安全管理、漏洞管理和合规性监控，支持多云环境，帮助用户提高安全性和可见性。