cPanel

cpanel.net

CPANEL是CPANEL，L.L.C。开发的Web托管控制面板软件。它提供了图形用户界面（GUI）和自动化工具，以简化所有者或“最终用户”的网站托管过程。使用三层结构通过标准的Web浏览器来促进管理。尽管CPANEL仅限于管理一个托管帐户，但CPANEL＆WHM可以管理整个服务器的管理。 除GUI外，CPANEL还提供命令行和基于API的访问，从而允许第三方软件供应商，Web托管组织和开发人员自动化标准系统管理任务。 CPANEL＆WHM旨在在专用服务器或虚拟专用服务器上运行。 CPANEL＆WHM的最新版本支持Almalinux，Rocky Linux，Cloudlinux OS和Ubuntu上的安装。