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云安全态势管理 (CSPM) 软件
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云安全态势管理 (CSPM) 软件 - 最热门应用

云安全态势管理 (CSPM) 是漏洞管理和安全合规领域快速增长的部分，专门用于保护现代、复杂的混合计算环境。 CSPM 工具持续监控云应用程序、服务、容器和基础设施，识别并纠正错误配置或执行不当的策略。这些解决方案通常包括自动修复功能，这些功能会根据管理员制定的规则，在检测到异常或错误配置时激活。 组织依赖这些工具，因为映射和一致地可视化复杂云环境中的所有元素极具挑战性。虽然已经开发出新的基于人工智能的工具来自动管理身份、网络和基础设施，但 CSPM 软件的脱颖而出之处在于，它可以提供对公司安全状况的持续监控和可见性，并自动检测和修复不同领域中出现的问题。计算环境。

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Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz 是一个云安全平台，提供全面的安全管理和脆弱性扫描，帮助组织识别并解决云环境中的风险。

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central是一个网络安全平台，通过AI技术管理和保护组织的设备，提供威胁检测和响应功能。

Solvo

Solvo

solvo.cloud

Solvo是一款多维云安全平台，通过检测和减轻云配置错误和漏洞，优化最小权限政策，提供持续的安全分析和监控。

BMC

BMC

bmc.com

BMC应用程序是一款IT服务管理解决方案，通过AI驱动的功能优化IT流程，提升服务效率和可靠性。

SafeBase

SafeBase

safebase.io

SafeBase是一个信任中心平台，自动化安全审查和合规管理，简化组织的安全流程，提高效率。

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security是一个云本地安全平台，提供应用程序生命周期的安全性，包括漏洞管理、威胁智能和容器安全。

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike应用为组织提供全面的网络安全保护，涵盖端点与云，实时检测和响应各种网络威胁。

Turbot Pipes

Turbot Pipes

turbot.com

Turbot 应用为企业云基础设施提供控制框架，确保在多个 AWS 账户中持续遵循中心定义的政策。

CloudQuery

CloudQuery

cloudquery.io

CloudQuery是一款高性能的数据集成框架，支持从多个云源提取、转换和加载数据，适用于数据库和分析平台。

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize是一款无代码的云安全平台，提供全面的合规性与安全性，通过持续监控和自动修复云漏洞，保障组织的云环境安全。

nOps

nOps

nops.io

nOps是一个AWS云优化平台，帮助企业管理云使用、承诺与费用，自动化资源配置，确保成本效益与资源利用最大化。

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate是一个网络安全平台，通过攻击模拟技术帮助组织验证和加强安全防御，支持持续威胁暴露管理，适合各种成熟度的企业使用。

Cloudaware

Cloudaware

cloudaware.com

Cloudaware是一个云管理平台，提供成本管理、安全监控和云资产管理等功能，帮助企业优化云资源和运营。

Plerion

Plerion

plerion.com

Plerion是一个云安全平台，提供全面的云环境监控和管理，旨在提高组织的安全性，减少风险和合规性问题。

Calico Cloud

Calico Cloud

calicocloud.io

Calico Cloud是一款容器安全平台，提供多云和混合部署的网络安全，支持Kubernetes集群的网络策略管理。

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security 是一个开发者导向的软件安全平台，提供代码扫描和云漏洞评估，减少误报，简化安全管理。

Torq

Torq

torq.io

Torq是一个利用AI自动化的网络安全平台，通过集成多个AI代理来简化安全事件响应和工作流程管理。

Stream Security

Stream Security

stream.security

Stream Security 应用提供无代理的实时检测，迅速识别根本原因，并提供全面的上下文信息，以支持快速响应。

Sysdig

Sysdig

sysdig.com

Sysdig是一个云安全平台，提供实时监控与保护，支持容器和云服务的安全管理，帮助识别和响应威胁与脆弱性。

Sonrai Security

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai安全提供云身份和访问管理，保护多云环境中的敏感数据，支持准确的权限管理和安全合规性。

Kloudle

Kloudle

kloudle.com

Kloudle是一个云安全扫描器，自动检查AWS、Google云、DigitalOcean和Kubernetes等平台的安全问题，提供修复建议并生成报告。

Orca Security

Orca Security

orca.security

Orca Security是一个无代理的云安全平台，实时识别和管理多云环境中的风险和合规性问题，提供全面的可见性和漏洞分析。

Panoptica

Panoptica

panoptica.app

Panoptica是一个云本地应用保护平台，帮助识别和修复从开发到生产的安全漏洞，确保应用程序的安全性和合规性。

Lacework

Lacework

lacework.com

Lacework是一个云安全平台，提供安全管理、漏洞管理和合规性监控，支持多云环境，帮助用户提高安全性和可见性。

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